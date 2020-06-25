МКП со сцеплением по проводам от Kia – ещё один экологический эрзац

В следующем году Европа начнёт штрафовать автомобильные компании на бешеные суммы за избыточный СО2, и трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не привели к отсрочке этих штрафов или смягчению налогового законодательства, какое, например, к большому неудовольствию последователей Греты Тумберг, имело место в США. Автопроизводители, заинтересованные в европейском рынке, в спешном порядке изобретают схемы, позволяющие если не избавиться полностью от штрафа, то хотя бы уменьшить его до приемлемого с точки зрения бизнеса уровня.
Самый дешёвый способ снизить углеродный след – это снабдить все массовые бензиновые и дизельные модели 48-вольтовым гибридным довеском (такие машины ещё называют мягкими гибридами): стартер-генератор, связанный ремённой передачей с коленвалом, даёт дополнительную мощность при старте и разгоне, позволяя ДВС сжигать меньше топлива, а при торможениях и движении накатом работает в режиме рекуперации и запасает вырабатываемую электроэнергию в батарее. Совсем скоро мягкими гибридами станут большинство легковушек Kia в Европе, в частности, Rio и Ceed, но у привычной схемы в сочетании с ручной коробкой передач есть одно любопытное дополнение – автоматическое сцепление.
В мягких гибридах Kia c «ручкой» сцепление всегда включает или выключает электромотор, получающий команды от специального блока управления. Педаль сцепления – это соответственно не более чем кнопка, хотя разработчики из технического центра Kia в немецком Оффенбахе уверяют, что ощущения будут точно такие же, как при работе обычного сцепления с гидравлическим приводом, а обратная связь (момент схватывания) теперь не зависит от степени износа сцепления. Как реализована эта самая обратная связь и можно ли с электронным сцеплением стартовать с пробуксовкой, разработчики не рассказали.
Зато экологический эффект очевиден: ДВС можно глушить при торможении и движении накатом в большом диапазоне скоростей (вплоть до 125 км/ч) даже на включённой передаче и отпущенной педалью сцепления. Как только водитель задействует любую из педалей (газ, тормоз, сцепление), стартер-генератор запускает ДВС и подгоняет его обороты под текущую передачу, а если это невозможно, включает нейтраль, то есть выключает реальное сцепление.
Из имеющегося описания пока непонятно, что будет, если водитель сильно ошибётся с передачей, как происходит старт на крутом уклоне и можно ли сменить передачу без выжима педали сцепления – всё это, видимо, предстоит узнать на практике нам или нашим европейским коллегам. На машинах для российского рынка мудрёной iMT точно не будет, если только наша страна экстренно не вступит в Евросоюз.
Разумеется, коробку iMT следует ждать и на автомобилях Hyundai для европейского рынка, просто Kia в данном случае выступила в роли основного разработчика.
Добавим, что в Европе по-прежнему примерно половина легковых машин продаётся с ручными коробками – мол, местные автолюбители любят «дёргать за ручку». В то же время производителям в привязке к вышеупомянутому экологическому штрафу выгодно продавать как можно больше машин именно с «механикой» – они при прочих равных дают меньший углеродный след по сравнению с двухпедальными собратьями. Kia пока не привела конкретных цифр в г/км, но для наглядности возьмём европейский Ford Focus, который тоже на днях стал мягким гибридом. Двигатель 1.0 EcoBoost на 155 л.с. в паре с 6МКП даёт 115 г СО2 на км, а его 125-сильная версия в паре с 8-ступенчатым «автоматом» – уже 133 г/км.
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