Кроссовер Kia Sonet: три мотора, пять коробок (есть МКП без педали сцепления), дешевле Seltos

В виде концепта кроссовер Kia Sonet показали в феврале на индийской выставке, а сегодня провели онлайн-презентацию серийной версии. Именно Индия и станет первым рынком для SUV, там предложат машины локальной сборки. Кстати, Сонет будет лишь третьей моделью марки, которая появится в этой стране, он присоединится к старшему паркетнику Seltos и минивэну Carnival предыдущей генерации. Напомним, Индию Kia начала покорять в прошлом году, там компания стартовала весьма успешно: по итогам 2019-го с одним только Селтосом (он поступил в продажу в августе, а Carnival дебютировал в начале 2020-го) марка заняла девятую строчку среди всех производителей – реализовано 45 494 экземпляра. Ну а Sonet наверняка упрочит позиции Kia, ведь он относится к популярному на индийском рынке сегменту субкомпактных SUV.

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Итак, длина товарного Сонета не превышает четырех метров – таким машинам в Индии положены налоговые льготы. Точные габариты в Kia пока не приводят, впрочем, кросс, скорее всего, повторил своего ближайшего родственника – Hyundai Venue (длина индийской версии – 3995 мм, колесная база – 2500 мм). Дизайн у Sonet свой, причем он почти без изменений перешел с предвестника: модель получила радиаторную решетку в фирменном стиле марки и фары со светодиодными росчерками дневных ходовых огней, задние фонари объединены между собой красной плашкой. Также покупателям будет доступен «оспортивленный» вариант GT Line – у такого кросса нижняя решетка с сеткой вместо горизонтальных полос, плюс декор красного цвета. И для стандартного, и для «оспортивленного» Sonet предусмотрена двухцветная окраска кузова.



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Внутри – выполненные в виде единого блока тачскрин мультимедийной системы (у топ-версии он диагональю 10,25 дюйма) и «приборка», как у местного Seltos. У Сонета цифровой спидометр, а в дорогих комплектациях рядом с ним имеется еще один экран. Между тем, благодаря шпионским фото, мы знаем, что у базового компакта Kia на панели, примыкающей к «приборке», установлена простенькая аудиосистема. Другие особенности интерьера Sonet – трехспицевое рулевое колесо, вертикальные дефлекторы обдува и «динамическая подсветка». Объем багажника еще не назвали, у Venue он равен 350 литрам. Еще модели обещаны обновление карт навигатора «по воздуху», шесть подушек безопасности, вентиляция передних кресел, система фильтрации воздуха (в Kia уверяют, что эта система защищает от вирусов), климат-контроль, люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона и дистанционный запуск мотора.



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Моторную гамму новинка разделила с родственным Venue, хотя отдачу Kia еще не раскрыла: в Индии Sonet предложат с бензиновыми атмосферной «четверкой» Kappa 1.2 и «турботройкой» 1.0 T-GDI (на Venue они выдают 83 и 120 л.с. соответственно), а также с турбодизелем 1.5 CRDi (у модели Хёндэ – 100 л.с.). Коробок заявлено аж пять штук: пяти- и шестиступенчатая «механика», шестиступенчатый классический «автомат», семиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями (7DCT) и шестиступенчатая «интеллектуальная механическая коробка» iMT (intelligent manual transmission, не путать с iMT для европейских Kia Ceed, Rio и Stonic). Последняя лишь недавно появилась у Hyundai Venue, у машин с такой коробкой отсутствует педаль сцепления, в 6МКП встроен датчик, отслеживающий движение рычага, этот датчик и «командует» гидравлическим актуатором. Таким образом, сцепление автоматизировано, однако передачи переключаются вручную.



В Kia пока не рассказали обо всех комбинациях моторов с коробками, известно лишь, что дизельный Sonet предложат как с 6МКП, так и с 6АКП. Родственному Hyundai Venue с дизелем положена только шестиступенчатая «механика», базовый «атмосферник» у него сочетается с 5МКП, а «турботройка» — с 6МКП, 7DCT и iMT. Привод же и у Sonet, и у Venue только передний.



В Индии продажи нового кроссовера Kia, по предварительным данным, стартуют осенью. Sonet, разумеется, будет дешевле Селтоса (от 989 000 рупий или 964 000 рублей по актуальному курсу), но при этом, как ожидается, он окажется чуть дороже Hyundai Venue (от 670 000 рупий или 653 000 рублей). Паркетник Kia планируют продавать и «на многих других рынках», однако список стран пока не раскрывается.