Фотошпионы заглянули в салон бюджетного Kia Sonet: кое-что кроссу досталось от старшего Seltos

Премьера нового маленького паркетника корейской марки пройдет уже на следующей неделе. Первым рынком для модели станет Индия, там кросс, как ожидается, предложат с бензиновыми моторами от родственного Hyundai Venue, а также с дизелем от Селтоса.

Предвестника нового SUV – концепт Sonet – компания Kia представила в феврале на мотор-шоу в Дели. Несколько дней назад появились изображение от глобального офиса и тизеры от индийского подразделения: в первом кросс назвали «готовым к производству», хотя в тизерном видеоролике Kia India вроде бы запечатлена уже серийная модель. Но в одном они сошлись – паркетник сохранил имя Sonet. Презентация модели запланирована на 7 августа, и, судя по свежим шпионским кадрам из Индии, наводнившим Сеть, это все же будет товарная версия.

Kia Sonet в богатой комплектации. Фото: IndianAuto.com

Главное – папарацци удалось заглянуть в салон Сонета. До этого интерьер был засвечен на презентационном файле во время показа концепта, «изюминка» на нем не была заметна. Итак, паркетник получил массивное «табло», как у индийского Kia Seltos (у российского Селтоса иное оформление). На снимке, опубликованном изданием IndianAuto, мы видим богатую комплектацию GT Line, у такого варианта «приборка» объединена в один блок с сенсорным экраном мультимедийной системы (тачскрин диагональю 10,25 дюйма). А на YouTube-канале The Car Guide выложили кадры с базовым Sonet: у него на панели, примыкающей к «приборке», установлена простенькая аудиосистема. Другие особенности салона – трехспицевое рулевое колесо и вертикальные дефлекторы обдува.



Базовый Kia Sonet. Кадр с YouTube-канала The Car Guide

Наконец, издание Team-BHP распространило фото с Sonet без какой-либо маскировки – этот кадр, вероятно, был сделан во время съемок для рекламы. Спереди кросс повторил одноименный концепт: сохранили и радиаторную решетку, и фары со светодиодными росчерками дневных ходовых огней. Ну и благодаря предыдущему видеотизеру мы знаем, что задние фонари тоже перешли с февральского Сонета, вот только объединяющая их полоска на серийном кроссовере светиться не будет.



Напомним, ближайшим родственником кроссовера Kia является Hyundai Venue, а это значит, что длина индийской версии Sonet не превышает четырех метров (таким машинам в Индии положены налоговые льготы, длина местного Venue – 3995 мм). Размер колесной базы, вероятно, тоже совпадает (2500 мм).

Моторную гамму Kia Sonet должен разделить с Venue, но, возможно, не полностью. Индийские СМИ считают, что общими у моделей будут бензиновые двигатели: атмосферная «четверка» Kappa 1.2 (83 л.с.) и «турботройка» 1.0 T-GDI (120 л.с.). Дизель же на Sonet якобы перейдет с локального Kia Seltos – это 1.5 CRDi с отдачей в 115 л.с. На Hyundai Venue «атмосферник» сочетается с 5МКП, дизельный Kia Seltos доступен с 6МКП или 6АКП. Кросс Хёндэ с 1.0 T-GDI предлагается с 6МКП или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. А еще у индийского Venue с турбомотором недавно появилась «интеллектуальная механическая коробка» (intelligent manual transmission, iMT, не путать с iMT для европейских Kia Rio и Ceed): у такого кросса отсутствует педаль сцепления, в 6МКП встроен датчик, отслеживающий движение рычага, этот датчик и «командует» гидравлическим актуатором. Таким образом, сцепление автоматизировано, однако передачи переключаются вручную. Не исключено, что iMT достанется и Kia Sonet. Привод же в любом случае только передний (Venue версия 4WD также не положена).



Концепт Kia Sonet, представленный в феврале 1 / 3 Концепт Kia Sonet, представленный в феврале 2 / 3 Концепт Kia Sonet, представленный в феврале 3 / 3

Для Индии новинку Kia производят локально, как и Seltos. Разумеется, Sonet будет дешевле Селтоса. Последний там стоит от 989 000 рупий (около 950 000 рублей по текущему курсу). Цена Hyundai Venue начинается с отметки в 670 000 рупий (644 000 рублей).



Kia Sonet также собираются продавать «во многих других странах мира», но их список пока не разглашается.