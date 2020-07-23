Kia продолжает раскрывать бюджетный Sonet: родство с Hyundai Venue и статус глобального SUV

Маленький паркетник Kia представят через пару недель. Первым рынком для новинки станет Индия, там модель предложат с тремя моторами на выбор и, возможно, с необычной коробкой.

Несколько дней назад индийское подразделение Kia опубликовало тизерные изображение и видеоролик нового кроссовера Sonet. Теперь же картинку распространил и глобальный офис марки. В компании модель называют «готовой к производству», хотя в предыдущем видео вроде бы уже серийный паркетник. Напомним, предвестника, одноименный концепт, показали в феврале на выставке Auto Expo в Дели, а товарная версия (ну или очень близкая к таковой) дебютирует 7 августа.

Спереди кросс повторил шоу-кар – сохранили и радиаторную решетку, и фары со светодиодными росчерками дневных ходовых огней. Главное отличие машины на рендере от представленного ранее концепта – обычные наружные зеркала вместо узких. Ну и благодаря ролику мы знаем, что задние фонари тоже перешли с февральского Сонета, вот только объединяющая их полоска на серийном кроссовере светиться не будет. Ближайшим родственником паркетника Kia является Hyundai Venue, а это значит, что длина индийской версии Sonet не превышает четырех метров (таким машинам в Индии положены налоговые льготы, длина местного Venue – 3995 мм). Размер колесной базы, вероятно, тоже совпадает (2500 мм).

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Пока засвечен лишь салон прототипа, да и то на презентационном файле. Впрочем, внутри товарный Sonet, скорее всего, также скопировал предвестника, то есть ждем мультимедийную систему с тачскрином диагональю 10,25 дюйма и расположенные под планшетом вертикальные блоки дефлекторов обдува.



Моторную гамму Kia Sonet должен разделить с Venue, но, возможно, не полностью. Индийские СМИ считают, что общими у моделей будут бензиновые двигатели: атмосферная «четверка» Kappa 1.2 (83 л.с.) и «турботройка» 1.0 T-GDI (120 л.с.). Дизель же на Sonet якобы перейдет с локального Kia Seltos – это 1.5 CRDi с отдачей в 115 л.с. На Hyundai Venue «атмосферник» сочетается с 5МКП, дизельный Kia Seltos доступен с 6МКП или 6АКП. Кросс Хёндэ с 1.0 T-GDI предлагается с 6МКП или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Кадр из тизерного ролика

А еще у индийского Venue с турбомотором появилась «интеллектуальная механическая коробка» (intelligent manual transmission, iMT, но не путать с iMT для европейских Kia Rio и Ceed): у такого кросса отсутствует педаль сцепления, в 6МКП встроен датчик, отслеживающий движение рычага, этот датчик и «командует» гидравлическим актуатором. Таким образом, сцепление автоматизировано, однако передачи переключаются вручную. Индийские СМИ прочат iMT и Сонету. Привод же у новинки Kia в любом случае только передний, как и у Venue.



Концепт Kia Sonet, представленный в феврале 1 / 2 Концепт Kia Sonet, представленный в феврале 2 / 2

Производство Sonet наладят в Индии, эта страна и станет первым рынком для паркетника. Разумеется, новинка окажется дешевле Seltos (для Индии его тоже выпускают локально, цена – от 989 000 рупий или 936 000 рублей по актуальному курсу), но будет чуть дороже родственного Venue (от 670 000 рупий или 634 000 рублей). Kia Sonet также собираются продавать «во многих других странах мира», хотя их список пока не разглашается.

