Новинки ×
  • Теперь официально: Kia показала серийный кроссовер Sonet (он дешевле Seltos)

Теперь официально: Kia показала серийный кроссовер Sonet (он дешевле Seltos)

20.07.2020 2612 0 3

Мировая премьера нового компактного паркетника корейской марки пройдет в начале августа. Первым рынком для модели станет Индия, там кросс, как ожидается, предложат с двумя бензиновыми моторами и дизелем. Привод, скорее всего, только передний.

 

Компания Kia вышла на индийский рынок в прошлом году. Первенцем стал кроссовер Seltos, а в начале 2020-го к нему присоединился минивэн Carnival третьей генерации, покупателям предлагаются машины местного производства. Стартовала марка весьма успешно. Так, по итогам 2019-го с одним только Селтосом, который к тому же появился у дилеров лишь в августе, Kia заняла девятую строчку среди всех производителей, представленных в стране (имеется в виду рынок легковых автомобилей): реализовано 45 494 кроссовера, позади остались Volkswagen (32 324 единицы) и Nissan (23 580 штук, с учетом дочерней марки Datsun). В ковидном 2020-м у Kia в Индии уже третья строчка (опять же среди легковушек): за пять месяцев (из статистики исключен апрель, в том месяце из-за карантина там машины не продавали) клиентам передано 48 613 автомобилей, львиная доля, понятно, пришлась на Seltos (впереди Kia – Maruti Suzuki и Hyundai c 414 772 и 136 515 ед. соответственно). И вот к дебюту готова третья модель для индийского рынка – субкомпактный паркетник Kia Sonet, который призван упрочить позиции марки.

В виде концепта этот SUV дебютировал в феврале, а на прошлой неделе Kia разослала местным журналистам приглашения на презентацию серийной версии. Теперь же марка официально анонсировала конвейерный кросс, опубликовав первые тизеры. Дата премьеры (ее проведут онлайн) тоже подтверждена – модель раскроют 7 августа.

Серийный Kia Sonet
1 / 2
Серийный Kia Sonet
2 / 2

Итак, спереди товарный паркетник почти не отличается от своего предвестника – сохранили и радиаторную решетку, и фары со светодиодными росчерками дневных ходовых огней. Оставили даже красные «штрихи» на решетке, но, судя по появившемуся на ней шильдику GT, такой декор достался «оспортивленной» версии. Задние фонари тоже перешли с концепта, вот только объединяющая их полоска на серийном Sonet не светится. Вдобавок на багажной двери установили традиционную эмблему марки, тогда как у концепта была надпись на той самой красной плашке. У прототипа также имелись выдвижные ручки дверей, однако товарный SUV их вряд ли получил.

Салон концепта марка показала лишь на презентационном файле. Хотя, скорее всего, внутри товарный Sonet тоже во многом повторил прототип, то есть ждем мультимедийную систему с тачскрином диагональю 10,25 дюйма и расположенные под планшетом вертикальные блоки дефлекторов обдува.

Ближайшим родственником Сонета является Hyundai Venue, а это значит, что длина индийской версии модели Kia не превышает четырех метров (таким машинам там положены налоговые льготы, длина местного Venue – 3995 мм). Размер колесной базы, вероятно, тоже совпадает (2500 мм). Моторную гамму Kia Sonet, как ожидается, также разделит с родственником от Hyundai, но, возможно, не полностью. Индийские СМИ считают, что общими у моделей будут бензиновые двигатели: атмосферная «четверка» Kappa 1.2 (83 л.с.) и «турботройка» 1.0 T-GDI (120 л.с.). А вот дизель на Sonet якобы перейдет с локального Kia Seltos – это 1.5 CRDi  с отдачей в 115 л.с. На Hyundai Venue «атмосферник» сочетается с 5МКП, дизельный Kia Seltos доступен с 6МКП или 6АКП. Кросс Хёндэ с 1.0 T-GDI сегодня предлагается с 6МКП или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод же у новинки Kia в любом случае только передний (как и у Venue).

Концепт Kia Sonet
1 / 3
Концепт Kia Sonet
2 / 3
Концепт Kia Sonet
3 / 3

Кроссовер Sonet окажется дешевле Seltos (от 989 000 рупий или 944 000 рублей по актуальному курсу), но будет чуть дороже Venue (от 670 000 рупий или 640 000 рублей). Производство наладят на индийском заводе Kia, до дилеров паркетник может добраться уже в сентябре.

Индия станет первым, но не единственным рынком для Sonet, ведь и Hyundai Venue продают и в Корее, и в Штатах. Список стран, где появится новинка Kia, пока не раскрывается. Впрочем, до нас маленький паркетник все же вряд ли доберется (Venue в РФ тоже не привезут).

кроссовер Индия авторынок новинки KIA KIA Sonet

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Kia Sportage III Не хотелось говорить такое вслух, но Киа – молодцы. Они очень вовремя поняли, что кроссовер в России – это больше, чем кроссовер. И что у нас очень любят простые атмосферные моторы и богатые... 112 0 0 21.07.2020
Статьи / Популярные вопросы Запрет на тюнинг, б/у запчасти и прочее: что изменится в техрегламенте Таможенного союза Одна из горячих тем последних дней – пакет изменений № 3 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Проект предполагает масш... 963 0 2 20.07.2020
Статьи / Практика Антибиотиком по заразе, водой по радиатору: как самостоятельно обслужить кондиционер? Кондиционер (или даже климат-контроль) уже давно стал практически обязательным элементом автомобиля. И чисто теоретически у нас уже так же давно должна появиться привычка его обслуживать. Но... 7611 0 17 18.07.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 38989 6 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 36070 4 130 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 31514 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings