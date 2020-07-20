Теперь официально: Kia показала серийный кроссовер Sonet (он дешевле Seltos)

Мировая премьера нового компактного паркетника корейской марки пройдет в начале августа. Первым рынком для модели станет Индия, там кросс, как ожидается, предложат с двумя бензиновыми моторами и дизелем. Привод, скорее всего, только передний.

Компания Kia вышла на индийский рынок в прошлом году. Первенцем стал кроссовер Seltos, а в начале 2020-го к нему присоединился минивэн Carnival третьей генерации, покупателям предлагаются машины местного производства. Стартовала марка весьма успешно. Так, по итогам 2019-го с одним только Селтосом, который к тому же появился у дилеров лишь в августе, Kia заняла девятую строчку среди всех производителей, представленных в стране (имеется в виду рынок легковых автомобилей): реализовано 45 494 кроссовера, позади остались Volkswagen (32 324 единицы) и Nissan (23 580 штук, с учетом дочерней марки Datsun). В ковидном 2020-м у Kia в Индии уже третья строчка (опять же среди легковушек): за пять месяцев (из статистики исключен апрель, в том месяце из-за карантина там машины не продавали) клиентам передано 48 613 автомобилей, львиная доля, понятно, пришлась на Seltos (впереди Kia – Maruti Suzuki и Hyundai c 414 772 и 136 515 ед. соответственно). И вот к дебюту готова третья модель для индийского рынка – субкомпактный паркетник Kia Sonet, который призван упрочить позиции марки.

В виде концепта этот SUV дебютировал в феврале, а на прошлой неделе Kia разослала местным журналистам приглашения на презентацию серийной версии. Теперь же марка официально анонсировала конвейерный кросс, опубликовав первые тизеры. Дата премьеры (ее проведут онлайн) тоже подтверждена – модель раскроют 7 августа.

Серийный Kia Sonet 1 / 2 Серийный Kia Sonet 2 / 2

Итак, спереди товарный паркетник почти не отличается от своего предвестника – сохранили и радиаторную решетку, и фары со светодиодными росчерками дневных ходовых огней. Оставили даже красные «штрихи» на решетке, но, судя по появившемуся на ней шильдику GT, такой декор достался «оспортивленной» версии. Задние фонари тоже перешли с концепта, вот только объединяющая их полоска на серийном Sonet не светится. Вдобавок на багажной двери установили традиционную эмблему марки, тогда как у концепта была надпись на той самой красной плашке. У прототипа также имелись выдвижные ручки дверей, однако товарный SUV их вряд ли получил.



Салон концепта марка показала лишь на презентационном файле. Хотя, скорее всего, внутри товарный Sonet тоже во многом повторил прототип, то есть ждем мультимедийную систему с тачскрином диагональю 10,25 дюйма и расположенные под планшетом вертикальные блоки дефлекторов обдува.

Ближайшим родственником Сонета является Hyundai Venue, а это значит, что длина индийской версии модели Kia не превышает четырех метров (таким машинам там положены налоговые льготы, длина местного Venue – 3995 мм). Размер колесной базы, вероятно, тоже совпадает (2500 мм). Моторную гамму Kia Sonet, как ожидается, также разделит с родственником от Hyundai, но, возможно, не полностью. Индийские СМИ считают, что общими у моделей будут бензиновые двигатели: атмосферная «четверка» Kappa 1.2 (83 л.с.) и «турботройка» 1.0 T-GDI (120 л.с.). А вот дизель на Sonet якобы перейдет с локального Kia Seltos – это 1.5 CRDi с отдачей в 115 л.с. На Hyundai Venue «атмосферник» сочетается с 5МКП, дизельный Kia Seltos доступен с 6МКП или 6АКП. Кросс Хёндэ с 1.0 T-GDI сегодня предлагается с 6МКП или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод же у новинки Kia в любом случае только передний (как и у Venue).



Концепт Kia Sonet 1 / 3 Концепт Kia Sonet 2 / 3 Концепт Kia Sonet 3 / 3

Кроссовер Sonet окажется дешевле Seltos (от 989 000 рупий или 944 000 рублей по актуальному курсу), но будет чуть дороже Venue (от 670 000 рупий или 640 000 рублей). Производство наладят на индийском заводе Kia, до дилеров паркетник может добраться уже в сентябре.



Индия станет первым, но не единственным рынком для Sonet, ведь и Hyundai Venue продают и в Корее, и в Штатах. Список стран, где появится новинка Kia, пока не раскрывается. Впрочем, до нас маленький паркетник все же вряд ли доберется (Venue в РФ тоже не привезут).