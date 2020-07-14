Кросс Kia Sonet, который будет меньше и дешевле Seltos: серийную версию представят в августе

Первым и основным рынком для компактного паркетника Kia станет Индия. Ожидается, что там модель разделит моторную гамму с родственным Hyundai Venue.

В виде концепта маленький кроссовер Kia Sonet дебютировал на индийском автосалоне в начале февраля текущего года. А теперь компания разослала местным журналистам приглашения на презентацию товарной версии – ее покажут 7 августа. В качестве места указано «где бы ты ни был», то есть, очевидно, модель представят онлайн. Приглашение сопровождает тизер, но на картинке вроде бы запечатлен все тот же концепт, единственное заметное отличие от февральской машины – значок GT Line на радиаторной решетке. Впрочем, предполагается, что конвейерный вариант в целом сохранил облик предвестника, за исключением присущих шоу-карам деталей.

Ближайшим родственником Sonet является Hyundai Venue, но в плане дизайна модели постарались максимально развести. Так, у кросса Kia «традиционные» фары вместо двухъярусной оптики Venue, плюс фамильная радиаторная решетка, задние фонари объединены красной плашкой.



Характеристики концепта так и не были озвучены, но тут опять стоит присмотреться к Venue. Как и у индийского варианта кросса Hyundai, длина Sonet наверняка не превышает четырех метров («коротышам» в Индии положены налоговые льготы, длина местного Venue – 3995 мм). Размер колесной базы, вероятно, те же 2500 мм.

Концепт Kia Sonet. Особенности прототипа – выдвижные ручки дверей и узкие наружные зеркала, однако серийная версия этого добра, конечно, лишилась 1 / 2 Концепт Kia Sonet. Особенности прототипа – выдвижные ручки дверей и узкие наружные зеркала, однако серийная версия этого добра, конечно, лишилась 2 / 2

Моторную гамму Kia Sonet тоже разделит с родственником от Hyundai, но, возможно, не полностью. Индийские СМИ считают, что общими у моделей будут бензиновые двигатели: атмосферная «четверка» Kappa 1.2 (83 л.с.) и «турботройка» 1.0 T-GDI (120 л.с.). А вот дизель на Sonet якобы перейдет с локального Kia Seltos – это 1.5 CRDi с отдачей в 115 л.с. На Hyundai Venue «атмосферник» сочетается с 5МКП, дизельный Kia Seltos доступен с 6МКП или 6АКП. Кросс Хёндэ с 1.0 T-GDI сегодня предлагается с 6МКП или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод же у новинки Kia в любом случае только передний (как и у Venue).



Концепт Kia Sonet

Кроссовер Sonet окажется дешевле Seltos (от 989 000 рупий или 930 000 рублей по актуальному курсу), но, как ожидается, он будет чуть дороже Venue (от 670 000 рупий или 630 000 рублей). Производство наладят на индийском заводе Kia, до дилеров паркетник может добраться уже в сентябре. Новый кросс планируют продавать и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, однако их список пока не разглашается.

