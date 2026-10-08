Italiano vero: опыт владения купе Lancia Fulvia 1,3S

Этот стильный «итальянец» из 60-х интересен и необычным техническим устройством, и своей спортивной историей. У нас многие знают более позднюю Lancia Delta, но мало кто помнит про Fulvia, у которой кубков не намного меньше. Что ж, исправим ситуацию, тем более что нам удалось найти прекрасный экземпляр этого раллийного автомобиля.

Владелец: Сергей, 55 лет, Москва.

Автомобиль: купе Lancia Fulvia 1,3S второго поколения 1970 года выпуска.

– Мне захотелось самостоятельно найти и привезти что-то автомобильно-историческое из Европы: было интересно попробовать, как это происходит в жизни, – рассказывает Сергей.

– Для начала разыскивал, разумеется, какую-то стильную купешку компакт-класса. Я выбрал Lancia Fulvia, потому что эта машина относительно распространенная в Европе, но редкая в нашей стране, а также имеет двигатель небольшого объема 1,3 литра, что тоже немаловажно при ввозе. Рассматривал еще Alfa Romeo Giulia 60-70-х того же класса, но за них просят в несколько раз больше. Fulvia интересна еще и своей спортивной историей, хотя, конечно, нужно иметь в виду (а озвучивать всем подряд необязательно!), что в ралли участвовали редкие и дорогие сегодня версии с моторами 1,6. А машины с 1,3-литровыми двигателями – сугубо гражданские, хотя внешне они не отличаются.

Многие ошибочно считают, что в центральной Европе янгтаймеры сохраняются намного лучше: теплый климат, ровные дороги и тому подобное. А значит, и хороший экземпляр найти проще простого. На самом деле это не так. Как выяснилось, негнилую старую итальянскую машину отыскать не так уж легко. В итоге мне подвернулось объявление: дед из Ниццы продавал одну из машин, которые он в свое время привез из Италии. Продавец оказался любителем и знатоком модели, мы с ним отлично пообщались на одной волне. У меня был шапочный знакомый – французский автодилер, который находился в Тулузе, и я его попросил заскочить и посмотреть машину. Он заехал к деду, бегло осмотрел, проверил совпадения номеров с документами, завел, и этим я удовлетворился для удаленной покупки. Отдал я за машину 14 тысяч евро, некоторое время искал посредников по доставке, и через несколько месяцев Fulvia приехала в Россию.

Снаружи

Изначально Fulvia появилась в кузове седан, а купе выпустили в продажу заметно позже. И по сравнению с двухдверкой седан оказался сущим уродцем. Несмотря на множество изящных мелких деталей в экстерьере, машина в целом смотрелась, как типичный автомобиль с детского рисунка – «квадратистый» и визуально грузный, несмотря на свою компактность. Даже тоненькие бамперы и росчерки молдингов по порогам и дверям с крыльями не давали ощущения стремительности и скорости.

Фото: autowp.ru

Сложно сказать, пришел ли к тому же выводу дизайнер этого автомобиля, на тот момент руководитель Центра стиля Lancia Пьеро Кастаньеро, но купе он сделал совершенно иным. Машина получила укороченную почти на 15 сантиметров колесную базу, стала «летящей», с гораздо более сильно наклоненными ветровым и задним стеклами, с более острыми профилями носа и кормы, с клинкообразными контурами дверей.

Принято считать, что дизайн купе был вдохновлен контурами моторных лодок Riva. В России вряд ли такой эпитет можно считать что-то объясняющим, но для носителей европейского культурного кода все понятно, поскольку моторные лодки Riva – каноничный эталон стиля на воде. Как Bentley, только без колес.

Вспомните «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и погоню по каналам Венеции на катерах с характерными деревянными бортами и палубой – это как раз те самые лодки. Или последнюю сценку из фильма «В джазе только девушки», где пожилой миллионер Осгуд Филдинг говорит «девушке» Дафне, которую играет Джек Леммон: «У каждого свои недостатки». Осгуд как раз сидит за штурвалом катера Riva, пижонского водного спортивного кабриолета, если говорить «по-автомобильному». Эти лодки светились во многих фильмах, так что при желании посмотрите, как выглядят классические Riva типа «ранэбаут», и сами решайте, похоже на них купе Fulvia или все это – маркетинговые домыслы.

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Простенькая передняя оптика, кстати, подойдет от ВАЗ-2106, поскольку вся она в те времена была стандартизированной по диаметрам. Корма смотрится несколько пустовато из-за крошечных фонарей, которые у седана были посолиднее – тут Пьеро Кастаньеро слегка схалтурил.

В целом же Fulvia типична для своей группы – европейских купе-малолитражек второй половины 60-х. Машины одного класса и поколения редко когда сильно отличаются друг от друга по стилю, если это, конечно, не Citroen.

Внутри

В салоне трудно найти какие-то элементы роскоши и комфорта в современном понимании – в те годы в буклетах в качестве таковых указывали, например, часы на приборной панели или деревянный руль. В целом же это купе по дизайну и оснащению салона за небольшими исключениями сопоставимо с классическими Жигулями типа ВАЗ-2106.

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Посадочная формула – 2+2, и если задние пассажиры не слишком высокие, можно ехать и вчетвером. Передние кресла при этом имеют огромный диапазон продольной регулировки. Их можно отодвинуть так, что на задний диван усесться не получится, но зато впереди с комфортом разместятся даже великаны! К слову, для водителя любого роста еще и зона в районе педального узла весьма просторна: благодарить за это нужно сильно вынесенный вперед мотор, о чем скажем чуть ниже.

Спинки кресел имеют любопытный дизайн – они состоят из двух частей, внешней «подковы» и центральной части. Это две совершенно самостоятельные детали (правда, двигаются они при наклоне спинки исключительно вместе), между которыми имеется небольшой зазор. Полагаю, что это сделано для своего рода вентиляции спины в жаркие сезоны.

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Тонкий и крупный двуспицевый руль машин после рестайлинга, к которым относится этот экземпляр Fulvia, стали называть «безопасным». Видимо, в конструкцию добавили сминаемую при ударе зону в рулевой колонке и ослабили спицы. В рекламных буклетах баранка именуется «деревянной», но на деле выглядит и ощущается все же как пластиковая.

Железо

Недавно в тест-обзоре грузовика IFA я назвал автомобиль истинным подарком для технаря, интересующегося сложными, необычными и нестандартными техническими решениями. Fulvia, на мой взгляд, – еще один ярчайший представитель этого «субъективно-условного» сегмента. Ее инженерная начинка – безусловный повод для гордости современного владельца со склонностью к технике.

Первое, что притягивает взор истинного петролхеда, – это мотор. Многие знают своеобразное семейство двигателей Volkswagen VR – это V-образные моторы, но с настолько малым углом развала между группами цилиндров (15°, а в более поздних версиях – 10°), что головка для них используется одна, общая. Тогда как у классических V6 и V8 угол составляет от 60 до 90 градусов. У Volkswagen моторы VR появились в 1991 году и выпускались до 2024 года, а вот итальянцы их освоили гораздо раньше благодаря знаменитому конструктору-двигателисту по имени Этторе Закконе Мина, ветерану марки Lancia, работавшему там еще с довоенных времен. Именно он спроектировал знаменитый компактный 4-цилиндровый мотор с углом развала цилиндров всего 12,45°, который стал сердцем семейства Lancia Fulvia и, кстати, культового концепт-кара Lancia Bertone Stratos HF Zero.

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Мотор Fulvia – 4-цилиндровый V-образник, у которого цилиндры расположены в шахматном порядке с небольшим смещением друг относительно друга. Такая схема цилиндропоршневой группы была выбрана ради уменьшения общей длины агрегата. Обратите внимание еще и на то, как сильно наклонен блок цилиндров – это сделано для минимизации высоты, чтобы мотор можно было размещать под капотом компактных малолитражек с низким центром тяжести. Заметьте также, как сильно мотор выдвинут вперед – он практически полностью выходит из пределов колесной базы машины.

Двигатель карбюраторный, атмосферный. Питается он от двух спаренных двухкамерных карбюраторов, расположенных опять-таки в рамках борьбы за уменьшение высоты горизонтально. Мотор был представлен в двух объемах – 1,3 и 1,6 литра. Первый шел на массовые Fulvia, а 1,6 полагался спортивным версиям (и тому же Stratos HF Zero), где он выдавал неслабые для своей эпохи 133 силы и 165 Нм крутящего момента.

Продольно расположенный двигатель агрегатировался с 5-ступенчатой коробкой передач, привод для своих лет был прогрессивным – передним. Любопытно, что даже с гражданскими двигателями объемом 1,3 литра коробка выглядела «спортивной» в том смысле, что схема переключения передач была такой же, как и на настоящих раллийных версиях.

Передняя подвеска тоже в высшей степени необычная, и изучение ее конструкции объясняет, почему мотор укорочен с помощью V-образной схемы с малым углом и вынесен так сильно вперед. Дело в том, что между моторным щитом и двигателем на подрамнике верхнего крепления расположена… поперечная рессора! Она является общим пружинным элементом для правого и левого колес, чьи поворотные кулаки при этом подвешены почти традиционно – на двух рычагах и амортизаторе каждый. Также рядом с рессорой находятся тяги рулевой трапеции типа жигулевской с промежуточным маятником. Чтобы все это разместить, мотор и пришлось вынести вперед. Компоновка оказалась эффективной для раллийных версий, но для чего весь этот тюнинг городским машинам с моторами 1,3 литра – непонятно. Особенно – без глубокого изучения, что было первично и что ради чего изменяли – тип и расположение двигателя ради размещения подвески с поперечной рессорой или наоборот. А возможно, что и то, и другое стали жертвами геометрии продольно размещенной переднеприводной коробки передач. В такой конфигурации это типично: даже на куда более позднем Москвиче-2141, как вы наверняка помните, избыточная длина продольного силового агрегата в сборе на переднем приводе вынудила конструкторов перенести радиатор вбок. В общем, думайте сами, что было раньше – курица или яйцо, или «почему, а главное – зачем?».

Задняя подвеска тоже весьма своеобразная. Прямой мост из простой трубы со ступицами на концах установлен не на ожидаемых пружинах, а на архаичных для легкового авто даже для тех лет продольных рессорах. Причем мост снабжен еще и тягой Панара. Сделано это для улучшения управляемости и предотвращения легкого люфта задней оси в поперечном направлении при маневрах. Еще более любопытно, что тяга Панара – регулируемая, позволяющая идеально выставить мост.

Фото: percivalmotorco.co.uk

В движении

В динамике автомобиль заметно превосходит классические Жигули, сравнение с которыми так и напрашивается как со знакомым многим в российских условиях образцом.

Моторчик выдает 87 сил и уверенно выигрывает у вазовского 1,6-литрового с его 75 силами за счет куда более легкого дыхания через спаренные карбюраторы. Руль по спортивным меркам не острый – 3,5 оборота от упора до упора. Но зато коробка – вполне спортивная! В ней в ходе рестайлинга появился рычаг с укороченным ходом, но важнее, что алгоритм переключения передач – точно такой же, как на настоящих раллийных Fulvia. Первая передача включается не влево и вперед, как всем привычно, а влево и на себя, где ожидаешь встретить вторую передачу. А вторая находится на месте привычной третьей. Третья – там, где ждешь четвертую, а четвертая и пятая включаются «вправо вперед» и «вправо назад». Честно скажу, с непривычки очень непросто. Сделано же это для максимально эффективной работы с трансмиссией в гонке: самые ходовые передачи раллиста – вторая и третья, между которыми и происходит наибольшее число переключений, и на Fulvia они расположены так, чтобы переходить от одной к другой простым ходом рычага вперед-назад, не тратя миллисекунды на Г-образные движения ручкой.

Отдельно следует остановиться на поведении машины на ходу в режимах, выходящих за рамки городских и повседневных. На первый взгляд, особенности расположения мотора и конструкции передней подвески кажутся странноватыми и не ассоциируются с впечатляющей управляемостью. Передний привод и сильно переутяжеленная «морда» – такое себе… Подвеска жесткая и короткоходная, что хорошо для кольца, но не для ралли. В городских условиях заметного влияния эти особенности не оказывали, а вот в ралли сумма характеристик машины давала ей преимущества над соперниками, бывшими в те годы преимущественно заднеприводными. Однако успеха можно было достигнуть лишь под управлением опытных пилотов, понимающих как достоинства, так и недостатки машины, и не питающих иллюзий, что автомобиль будет помогать пилоту в любой ситуации.

Компоновка, при которой весь двигатель или его большая часть находится перед передней осью, сильно смещает баланс массы на передние колеса. В ралли, проходящих по грунтовым дорогам, это дает отличное зацепление ведущих колес без потери тяги. Отличная стабильность на прямой – Fulvia уверенно держит скоростные прямики, не реагируя на неровности трассы и боковой ветер. Маневренность в поворотах, конечно, страдает – автомобиль неохотно меняет направление и требует борьбы. При повороте руля передние шины перегружаются боковыми силами и начинают скользить наружу поворота раньше, чем машина успевает повернуть. Превышаешь скорость на входе, и автомобиль просто распрямляет траекторию. Если честно, минусов у Fulvia видится больше, чем плюсов, но в условиях борьбы с заднеприводными соперниками загрузка передней ведущей оси, вероятно, считалась ключевым преимуществом, с лихвой компенсирующим недостатки. Что и подтвердилось многочисленными победами в ралли первой величины.

История модели

Lancia Fulvia выпускалась с двух поколениях с 1963 по 1976 год. С начала 60-х годов инжиниринг марки возглавил профессор Туринского политехнического университета Антонио Фессиа, убежденный сторонник переднего привода, открывший новую эру массового производства автомобилей с передним ведущим мостом. Flavia в их ряду стала первой, а поскольку для Lancia был характерен выпуск автомобилей «идеологически связанными» парами, крупной и компактной моделями (например, Aprilia и Ardea или Aurelia и Appia), то в 1963 году за Flavia последовала ее «младшая сестра» – четырехдверный седан Fulvia. Он также получила новую переднеприводную компоновку, но с инновационным узким V-образным 4-цилиндровым двигателем. Двухдверная версия Fulvia появилась два года спустя. Спорткупе прославило модель благодаря гораздо более элегантным очертаниям, чем у седана, и успехами в автоспорте. Купе приглянулось заводской гоночной команде Lancia Squadra Corse как перспективное в первую очередь для ралли, и для гонок выпускали версии HF – с форсированными двигателями, более аскетичной отделкой, без бамперов, с алюминиевыми дверями, капотом и багажником. Машина отметилась множеством успехов, начиная с дебюта в 1965 году на ралли Тур де Корс. В ее багаже заслуг – и победа на ралли Монте-Карло 1972 года, где Fulvia одолела более мощных и продвинутых соперников, и редкие на сегодняшний день победы в женских экипажах. Например, на Fulvia Coupe гоняла Пэт Мосс – младшая сестра знаменитого британского автогонщика сэра Стирлинга Мосса.