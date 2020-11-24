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  • Кроссовер Hyundai Tucson кое-где перешёл уже в пятое поколение и обрёл странный планшет

Кроссовер Hyundai Tucson кое-где перешёл уже в пятое поколение и обрёл странный планшет

24.11.2020 65 0 0

Компания Хёндэ представила новый паркетник, предназначенный для китайского рынка. Такая модель немного отличается от глобальной версии – и внешне, и оснащением.

 

Мировая премьера кроссовера Tucson новой, четвертой, генерации прошла в сентябре, пока модель доступна только в родной Корее, другие рынки она начнет покорять уже в следующем году. В сентябре же на Пекинском автосалоне состоялся показ версии для Китая, получившей к названию приставку в виде литеры L. Любопытно, что в Поднебесной такой Туссан считается моделью уже пятого поколения, а его предшественник там дебютировал аж в 2018-м. Дело в том, что в качестве «четвертого» кросса местное СП Beijing-Hyundai позиционирует Tucson после рестайлинга, который у китайского варианта был более масштабным, чем у тогдашнего «мирового» SUV. Вот и у «пятого» паркетника оказались свои особенности: в рамках открывшегося на прошлой неделе мотор-шоу в Гуанчжоу публике впервые продемонстрировали его интерьер, фотографии с выставки опубликовало издание Autohome.

Hyundai Tucson L для Китая
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Hyundai Tucson L для Китая
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Hyundai Tucson L для Китая
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Главная «фишка» интерьера кроссовера для КНР – мультимедийная система с вертикальным тачскрином и дополнительными сенсорными же кнопками по бокам, на этот дисплей также вывели управление «климатом». Причем, по данным местных СМИ, экран – диагональю 10,25 дюйма, как и у глобального Tucson в топовой комплектации. К слову, у последнего под планшетом имеется отдельный блок климатической установки (тоже сенсорный). Ну и в целом, комплекс «мирового» кросса выглядит органичнее. «Китаец» еще получил «усеченное» рулевое колесо – глобальной версии такое пока не положено, впрочем, позже оно может появиться у «оспортивленного» Tucson N Line. Виртуальная «приборка», двухэтажный тоннель и кнопки вместо традиционного селектора коробки у китайского и «мирового» кроссоверов общие.

Hyundai Tucson L для Китая
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Hyundai Tucson L для Китая
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Hyundai Tucson L для Китая
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Внешне Tucson L тоже немного отличается: у паркетника два отдельных патрубка выхлопной системы, которые выставлены напоказ. Напомним, у модели нового поколения два варианта длины и колесной базы, и китайцам предложат именно растянутый SUV – отсюда, собственно, и L в названии. В Beijing-Hyundai габариты пока не назвали, но местные профильные медиа пишут, что они такие же, как у машин, предназначенных для других стран: длина – 4630 мм, расстояние между осями – 2755 мм. Показатели «короткого» Туссана, который ориентирован в основном на Европу, — 4500 и 2680 мм соответственно.

Новый Hyundai Tucson для Кореи. На родине марки тоже продают растянутую версию
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Новый Hyundai Tucson для Кореи. На родине марки тоже продают растянутую версию
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Новый Hyundai Tucson для Кореи. На родине марки тоже продают растянутую версию
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Новый Hyundai Tucson для Кореи. На родине марки тоже продают растянутую версию
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Китайской публике во время премьеры рассказали обо всех доступных для SUV двигателях, но вот что именно достанется Tucson L – пока неизвестно. В гамму глобального Туссана (в зависимости от рынка) входят бензиновые «турбочетверка» 1.6 T-GDI и «атмосферник» 2.5 GDI, турбодизели 1.6 CRDi и 2.0 CRDi, также есть «мягкие» гибриды с 48-вольтовым стартер-генератором, плюс «обычный» и подзаряжаемый гибриды.

В Поднебесной старт продаж нового Hyundai Tucson L намечен на второй квартал следующего года. До России паркетник четвертой генерации тоже должен добраться в 2021-м, у нас, вероятно, будут продавать «короткую» версию.

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