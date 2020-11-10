Hyundai засветила мощный Tucson и «злую» Elantra. На подходе ещё один новый спортивный SUV

Ожидается, что кое-где «подогретый» Туссан предложат с 294-сильной «турбочетверкой» 2.5. Полноценной же «заряженной» Элантре прочат мотор от хот-хэтча i30 N. Ну а про еще одну грядущую спортивную новинку марки пока остается лишь догадываться – не то флагманский Palisade, не то компакт Venue.

О том, что и в новом поколении у кроссовера Hyundai Tucson будет «оспортивленный» вариант N Line, было объявлено еще в сентябре, когда дебютировал свежий SUV. Теперь же появились первые тизеры «подогретого» паркетника, их публикацию приурочили к премьере американской версии Туссана четвертой генерации.

Программа внешних доработок та же, что и у остальных «оспортивленных» машин Хёндэ, правда, превратить «четвертый» Tucson в нечто еще более дерзкое в плане дизайна не так уж и просто, ведь и стандартный кросс выглядит агрессивно. Как бы то ни было, у модели в версии N Line иные бамперы и оригинальные диски, от неокрашенного обвеса по периметру кузова отказались. Салону обещана особая отделка, то есть ждем красную прострочку. Ну и, конечно, внутри установят «пухлое» рулевое колесо и кресла с развитой боковой поддержкой.

Новый Hyundai Tucson N Line 1 / 3 Новый Hyundai Tucson N Line 2 / 3 Новый Hyundai Tucson N Line 3 / 3

О технике пока ни слова. По неофициальным данным, в Штатах Tucson N Line предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.5 Smartstream с комбинированным впрыском, которая выдает 294 л.с. и 422 Нм. Скорее всего, мотор будет сочетаться с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Отметим, такими двигателем и коробкой оснащается и американская Sonata N Line. Еще у новой версии Туссана наверняка перенастроят подвеску, привод же, видимо, полный.



В США старт продаж Hyundai Tucson N Line намечен на весну 2021 года, но в других странах (например, в родной Корее) «оспортивленный» кросс нового поколения может появиться раньше, хотя моторная гамма на остальных рынках может оказаться иной.

Hyundai Elantra N 1 / 4 Hyundai Elantra N 2 / 4 Hyundai Elantra N 3 / 4 Hyundai Elantra N 4 / 4

Одновременно показана полноценная N-версия седана Hyundai Elantra, правда, в камуфляже и опять же без характеристик. От «подогретой» Элантры N Line внешне «горячий» вариант отличается еще более агрессивными бамперами, наличием красных тормозных суппортов. Плюс у Elantra N два отдельных круглых патрубка выхлопной системы и антикрыло на крышке багажника. Предполагается, что двигатель у модели такой же, как у i30 N и Veloster N, речь идет о бензиновой «турбочетверке» 2.0 T-GDI, хотя с отдачей ясности пока нет: на обновленной «тридцатке» мотор выдает 280 л.с., на Veloster – 275 л.с. (под капотом Elantra N Line установлен турбомотор 1.6 T-GDI мощностью 204 л.с.). Полный привод новой версии седана вряд ли достался.



Премьеру Hyundai Elantra N может справить уже в этом году.

В первом «столбце» — Sonata N Line, Veloster N и Elantra N Line. Во втором – грядущие Elantra N и Tucson N Line. В Европе еще есть компакты i10 N Line, i20 N и i20 N Line, i30 N и i30 N Line. Напомним, суббренд N Line придуман для «оспортивленных» машин Hyundai, которые в основном отличаются лишь декором. А литеру N носят полноценные спортивные версии

Также американское подразделение Hyundai анонсировало появление еще двух спортивных новинок, они должны выйти на рынок США в течение ближайших двух лет. Анонс сопровожден картинкой, на которой неназванные модели спрятаны под пологами. Судя по всему, марка собирается представить спорт-версии кроссоверов. Одна из грядущих премьер – это, скорее всего, американский вариант Kona N Line (глобальный кросс раскрыли в сентябре, от стандартной модели он отличается в основном декором). Насчет второго SUV полной уверенности нет: считается, что им может оказаться спорт-вариант маленького паркетника Venue или же флагманского кроссовера Palisade (N или N Line – пока неизвестно). Есть и третья версия – будто бы марка выпустит настоящий «горячий» кросс Kona N.



Что же касается российского рынка, то у нас из «спорта» сегодня доступен лишь прежний Tucson N Line. Раньше в РФ еще был представлен хот-хэтч Hyundai i30 N, но ценника на локальном сайте нет, видимо, продажи уже свернули, а обновленную «тридцатку» к нам вряд ли привезут — слишком дорого. Ближайшие премьеры марки в России – стандартная новая Elantra и большой кроссовер Palisade.