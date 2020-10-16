Новая Elantra появится в РФ, несмотря на скромные результаты прежнего седана (теперь АИ-92)

Компания Hyundai готовится вывести на наш рынок седан С-класса седьмой генерации. Судя по ОТТС, в России модель все так же будет доступна с двумя «атмосферниками», но моторы теперь «питаются» бензином АИ-92 вместо «девяносто пятого».

«Четырехдверка» Hyundai Elantra предыдущего поколения с заводским индексом AD особым спросом в России не пользуется. Так, в 2019-м в нашей стране было реализовано 4854 таких автомобиля, что на 9% меньше по сравнению с 2018-м. А в январе-сентябре текущего года модель разошлась тиражом в 2406 экземпляров – на 32% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, дилерам Kia в 2019-м было отгружено 14 994 седана Cerato (+35%), по итогам девяти месяцев этого года – 8227 единиц (+36%). Ну и результаты Skoda Octavia уходящей генерации, лидера сегмента: 27 161 и 18 142 шт. соответственно (+8% и +5%). В прошлом году глава российского подразделения Хёндэ даже рассказывал в интервью «Колёсам» о том, что Elantra нового поколения «заводить в РФ не имеет смысла». Однако планы изменились – «седьмая» Элантра с индексом CN7 скоро стартует на нашем рынке, в открытой базе Росстандарта уже появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Согласно документу, для России седаны продолжит собирать калининградский «Автотор».

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Напомним, Hyundai Elantra нового поколения дебютировала минувшей весной, модель кардинально преобразилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, она немного подросла: длину увеличили на 30 мм до 4650 мм, колесная база теперь составляет 2720 мм (+20 мм).



В России Elantra, как и прежде, будет доступна с бензиновыми «атмосферниками» 1.6 и 2.0, оба – с распределенным впрыском. Согласно документу, базовый мотор тот же, что и у предшественницы: G4FG-5 мощностью 128 л.с. и с максимальным крутящим моментом 154,6 Нм при 4850 об/мин. У двухлитрового двигателя в свежем ОТТС другой индекс – G4NL-5 (у модели предыдущей генерации – G4NA-5), он выдает те же 150 л.с., что и предшественник, а вот крутящий момент – 191 Нм при 4500 об/мин вместо 192 Нм при 4000 об/мин. Любопытно, что оба мотора могут питаться топливом АИ-92, тогда как уходящей Elantra рекомендованы «АИ-95 и выше». Коробки прежние – шестиступенчатые «механика» или «автомат».

Для российской новой Hyundai Elantra заявлены климат-контроль, система автоторможения, адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения. У глобальной модели в топ-версии еще имеются виртуальная «приборка», мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона – все это добро, вероятно, достанется и нашему седану.



Сама компания Hyundai седан нового поколения в РФ пока не анонсировала. Впрочем, скорее всего, «седьмая» Elantra поступит в продажу до конца текущего года. Предыдущая модель сегодня обойдется минимум в 1 230 000 рублей.

