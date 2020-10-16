Новая Elantra появится в РФ, несмотря на скромные результаты прежнего седана (теперь АИ-92)

«Четырехдверка» Hyundai Elantra предыдущего поколения с заводским индексом AD особым спросом в России не пользуется. Так, в 2019-м в нашей стране было реализовано 4854 таких автомобиля, что на 9% меньше по сравнению с 2018-м. А в январе-сентябре текущего года модель разошлась тиражом в 2406 экземпляров – на 32% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, дилерам Kia в 2019-м было отгружено 14 994 седана Cerato (+35%), по итогам девяти месяцев этого года – 8227 единиц (+36%). Ну и результаты Skoda Octavia уходящей генерации, лидера сегмента: 27 161 и 18 142 шт. соответственно (+8% и +5%). В прошлом году глава российского подразделения Хёндэ даже рассказывал в интервью «Колёсам» о том, что Elantra нового поколения «заводить в РФ не имеет смысла». Однако планы изменились – «седьмая» Элантра с индексом CN7 скоро стартует на нашем рынке, в открытой базе Росстандарта уже появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Согласно документу, для России седаны продолжит собирать калининградский «Автотор».
Напомним, Hyundai Elantra нового поколения дебютировала минувшей весной, модель кардинально преобразилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, она немного подросла: длину увеличили на 30 мм до 4650 мм, колесная база теперь составляет 2720 мм (+20 мм).
В России Elantra, как и прежде, будет доступна с бензиновыми «атмосферниками» 1.6 и 2.0, оба – с распределенным впрыском. Согласно документу, базовый мотор тот же, что и у предшественницы: G4FG-5 мощностью 128 л.с. и с максимальным крутящим моментом 154,6 Нм при 4850 об/мин. У двухлитрового двигателя в свежем ОТТС другой индекс – G4NL-5 (у модели предыдущей генерации – G4NA-5), он выдает те же 150 л.с., что и предшественник, а вот крутящий момент – 191 Нм при 4500 об/мин вместо 192 Нм при 4000 об/мин. Любопытно, что оба мотора могут питаться топливом АИ-92, тогда как уходящей Elantra рекомендованы «АИ-95 и выше». Коробки прежние – шестиступенчатые «механика» или «автомат».
Для российской новой Hyundai Elantra заявлены климат-контроль, система автоторможения, адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения. У глобальной модели в топ-версии еще имеются виртуальная «приборка», мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона – все это добро, вероятно, достанется и нашему седану.
Сама компания Hyundai седан нового поколения в РФ пока не анонсировала. Впрочем, скорее всего, «седьмая» Elantra поступит в продажу до конца текущего года. Предыдущая модель сегодня обойдется минимум в 1 230 000 рублей.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться