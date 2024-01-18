Обновлён кроссовер Hyundai Bayon, который так и не стал хитом продаж

Паркетнику подправили внешность и улучшили оснащение. Про технику производитель еще не рассказал – скорее всего, ее реформы не затронули.

Компактный кросс Hyundai Bayon на базе хэтча i20 дебютировал в 2021 году. Изначально паркетник был заявлен в качестве модели, созданной специально для Европы, хотя затем он все же появился и в других регионах (например, пятидверка доступна в Египте и Казахстане). По данным самой компании, минувший год Bayon закончил в Старом Свете в «плюсе», однако хитом продаж он так и не стал: реализовано 27 793 единиц (+36%). Для сравнения, Toyota Yaris Cross и Peugeot 2008 лишь только в одном октябре там разошлись тиражом свыше 15 000 экземпляров каждый. Плановый рестайлинг вряд ли приблизит «корейца» к европейским бестселлерам, но новых клиентов он все же может привлечь.

Было — стало

Пятидверке переделали переднюю часть: Hyundai Bayon обрел иные бампер и радиаторную решетку, а между светодиодными полосками ходовых огней появилась дополнительная светящаяся же линия – как у других свежих моделей марки (среди них – Kona, Accent/Verna и Sonata). Задний бампер тоже заменили, плюс кроссу достались диски нового дизайна (16- или 17-дюймовые). Наконец, была расширена палитра цветов кузова.

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Салон в целом прежний, разве что вместо обычных лампочек внутри установили светодиодные. Уже в базе Hyundai Bayon теперь имеет мультимедийную систему с тачскрином диагональю 10,25 дюйма (прежде был 8-дюймовый экран), вдобавок карты навигатора могут обновляться «по воздуху». Как и раньше, за доплату предусмотрена виртуальная приборка (те же 10,25 дюйма). В зависимости от комплектации в списке оборудования еще значатся беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема Bose, улучшенный адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон.



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Про технику в релизе нет ни слова, при этом «старосветские» СМИ считают, что ее реформы не коснулись. Дорестайлинговый Hyundai Bayon европейцам доступен с бензиновыми четырехцилиндровым атмосферником 1.2 MPI (84 л.с.) и турботройкой 1.0 T-GDI (100 или 120 л.с.), кросс с литровым движком также может быть «мягким гибридом» (для младшего варианта 48-вольтовый «довесок» – опция, старший его имеет изначально). Коробки (в зависимости от версии) – шестиступенчатая механика, семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями или 6iMT (педаль сцепления работает «по проводам»). Привод в любом случае только передний.



Цены обновленного Hyundai Bayon пока не объявлены, как и сроки старта продаж. Прежний паркетник в Германии, например, сейчас стоит от 21 115 евро.



Отметим, российские дилеры давно организовали «параллельные» поставки Bayon, так что рестайлинговый кросс до нас тоже, вероятно, доберется.