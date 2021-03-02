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  • Паркетник Hyundai Bayon: сделан из «двадцатки», дорожный просвет – меньше, чем у Xray

Паркетник Hyundai Bayon: сделан из «двадцатки», дорожный просвет – меньше, чем у Xray

02.03.2021 340 0 0

Компактная «пятидверка» предназначена для Европы, там она будет открывать SUV-линейку марки. Моторную гамму кросс ожидаемо разделил с хэтчем i20, который и стал донором для новинки.

 

В Старом Свете статус самого дешевого SUV Хёндэ пока носит Kona, ведь ни Venue, ни Creta там не представлены. Однако скоро европейцам предложат более доступный паркетник – Bayon, названный так в честь французского города. И пусть в релизе марки об этом нет ни слова, но кроссовер сделан из хэтча Hyundai i20 последнего поколения, о чем мы узнали еще на старте тизерной кампании. Дело в том, что самая первая затемненная картинка паркетника была обозначена как bc3-cuv, а индекс BC3 присвоен как раз свежей «двадцатке». Теперь же родство подтверждено одинаковыми салонами и моторами, вдобавок у машин совпадает колесная база – 2580 мм. Кстати, у предыдущего i20 есть кросс-версия, Active, но в новом поколении в Hyundai решили превратить «внедорожный» вариант в отдельную модель. 

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Внешне о доноре ничего не напоминает, кузов у Bayon оригинальный: кросс получил двухъярусную головную оптику (сверху расположены ходовые огни, ниже – сделанные в виде «стрел» блоки основных фар), радиаторную решетку с «плетеным» узором и вертикальные задние фонари, объединенные красной полоской. Длина паркетника равна 4180 мм, что на 140 мм больше, чем у i20, ширина – 1775 мм (у хэтчбека тот же показатель), высота – 1490 мм (+40 мм по сравнению с «двадцаткой»). Дорожный просвет Bayon – 165 мм, с 17-дюймовыми колесами – 183 мм (у i20 – 140 мм, независимо от дисков). Отметим, наш кросс-хэтч Lada Xray Cross по своим габаритам в целом близок к паркетнику Hyundai, но дорожный просвет у Лады заметно больше – 210/215 мм (у стандартной «пятидверки» — 195 мм). Впрочем, не будем забывать о том, что Bayon создан для европейских дорог.

Внутри, как уже упоминалось, паркетник повторил донорский хэтчбек, хотя салон у Bayon все же просторнее. К слову, объем багажника составляет 411 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда – 1205 литров (у «двадцатки» — 352/1165 л). Как и для i20, для кроссовера предусмотрены виртуальная «приборка», мультимедийная система с тачскрином диагональю 8 или 10,25 дюйма, беспроводная зарядка и три USB-разъема. Также в списке оборудования значатся адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, автоматического переключения света фар и удержания в полосе движения.

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Двигатели перешли с хэтчбека без изменений: европейцам Bayon предложат с бензиновыми четырехцилиндровым «атмосферником» 1.2 MPI (84 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (100 или 120 л.с.), кроме того, «пятидверка» с литровым движком может быть «мягким гибридом» (для 100-сильного варианта 48-вольтовая надстройка – опция, 120-сильный ее имеет изначально). Базовый двигатель работает в паре с пятиступенчатой «механикой», турбомотор без «довеска» сочетается с 6МКП или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а «мягкогибридным» версиям вместо обычной «механики» положена «умная» 6iMT (с полностью электронным сцеплением без механического соединения; разрывает связь двигателя и трансмиссии, когда педаль газа не нажата). Привод же у Bayon исключительно передний.

На европейский рынок новый паркетник выйдет нынешней весной, цены еще не объявлены. В Германии, например, исходный Hyundai i20 сегодня стоит от 13 990 евро (около 1 255 000 рублей по актуальному курсу), а за Hyundai Kona там просят минимум 19 990 евро (1 793 000 рублей). За пределы Старого Света Bayon, скорее всего, не выберется.

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