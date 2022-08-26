В Казахстане начался выпуск кросса Hyundai Bayon, который прежде был адресован лишь Европе

Ожидается, что в соседней стране свежий паркетник будет доступен с безальтернативным «атмосферником», полный привод модели не положен в принципе.

Мировую премьеру компактный кроссовер Hyundai Bayon справил весной прошлого года, он сделан из актуального хэтча i20. Паркетник изначально был заявлен в качестве модели, разработанной специально для Европы и адресованной только этому региону, причем там Bayon открывает кросс-линейку марки, ведь Крету в Старом Свете не продают. Но затем компакт появился в Египте и Израиле, а теперь анонсирован старт сборки кроссовера в Казахстане (для остальных стран модель производят в Турции вместе с исходной «двадцаткой»).

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Алматинский завод Hyundai Trans Kazakhstan уже начал выпуск опытной партии Hyundai Bayon, в сентябре эти машины поступят в местные дилерские центры для тест-драйва. А массовая сборка кроссоверов начнется в октябре, тогда же стартуют и продажи, говорится в сообщении компании «Астана Моторс» (Hyundai Trans Kazakhstan – ее дочернее предприятие).



Hyundai Bayon компактнее нашей Креты, длина новинки равна 4180 мм, ширина – 1775 мм, высота – 1500 мм, колесная база – 2580 мм. По данным Kolesa.ru, в Казахстане новую модель предложат исключительно с бензиновым «атмосферником» 1.4 MPI (100 л.с.) и шестиступенчатым «автоматом». Отметим, в Европе у Bayon еще имеется литровая «турботройка», кроме того, там кросс бывает в виде «мягкого» гибрида. А вот полный привод модели в принципе не положен – только передний.



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Опять же по информации Kolesa.ru, в зависимости от комплектации для казахстанского Hyundai Bayon предусмотрены климат-контроль, мультимедиа-система с экраном на 8 или 10,25 дюйма, виртуальная «приборка», боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, обычный или адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, подогрев рулевого колеса и передних сидений, система удержания в полосе движения.



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Цены объявят ближе к дате старта продаж.



Между тем ранее стало известно о том, что завод Hyundai Trans Kazakhstan приостановил производство кроссовера Creta и седана Accent (так в соседней стране зовется наш Solaris). Причин несколько, основная – отсутствие поставок комплектующих из России (петербургский завод Хёндэ все еще «на паузе»). При этом в компании «Астана Моторс» заявили о планах возобновить выпуск Креты и «четырехдверки», но сроки пока не названы. Тем не менее, заявлено, что уже в этом году казахстанское предприятие досрочно выйдет на полную производственную мощность – 47 000 автомобилей. Помимо Bayon, Creta и Accent, завод также выпускает модели Sonata, Elantra, Santa Fe, Palisade, Staria, Tucson и i30.