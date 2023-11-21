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Обновлённый Toyota Yaris Cross: больше мощности, меньше шума и более крупные экраны

21.11.2023 319 0 0

Популярный субкомпактный кроссовер получил вдобавок усовершенствованные электронные ассистенты водителя, делающие езду ещё более безопасной.

Toyota Yaris Cross дебютировал в апреле 2020 года, это не кросс-версия хэтчбека Yaris, а отдельная модель на платформе GA-B с собственным кузовом. Главным рынком сбыта для Yaris Cross стала Европа, только за первые три квартала этого года паркетник разошёлся здесь тиражом 146 294 шт. (данные компании Toyota), из них 138 952 имеют гибридную силовую установку. Чисто «углеводородный» Yaris Cross уже ушёл с большинства рынков, для обновлённого кроссовера заявлены только гибридные версии, зато теперь их две — Hybrid 115 и Hybrid 130.

Базовая версия Hybrid 115 — это, по сути, то же, что было раньше, но с новым именем: 1,5-литровый 3-цилиндровый бензиновый «атмосферник» (92 л.с., 120 Нм) здесь работает в паре с электромеханическим вариатором, в который вживлены тяговый электромотор и генератор, максимальная совокупная отдача силовой установки — 116 л.с. и 141 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 11,2 с.

Версия Hybrid 130 — новая, она будет предлагаться в сочетании с дорогими комплектациями и на спортивном Yaris Cross GR Sport (имеет спортивный декор и спортивные настройки подвески): ДВС здесь прежний, а вот электромеханический вариатор и программа управления новые, увеличены мощность генератора и крутящий момент электромотора, максимальная совокупная отдача в результате выросла до 132 л.с. и 185 Нм, время разгона до «сотни» сократилось до 10,7 с. Максимальная скорость обеих версий — 170 км/ч.

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Версии Hybrid 115 и Hybrid 130 по умолчанию переднеприводные, но в виде опции предлагается полный привод: задние колёса вращает отдельный маломощный электромотор (5,3 л.с., 52 Нм), помогающий уверенно тронуться с места на скользкой дороге и немного улучшающий тяговые возможности и управляемость автомобиля. С полным приводом Yaris Cross в версии Hybrid 115 разгоняется до 100 км/ч за 11,8 с, в версии Hybrid 130 — за 11,3 с.

При езде Yaris Cross стал тише: под капотом обновлённого кроссовера появился новый адаптивный демпфер с левой стороны двигателя и снижающий уровень шума резонатор на впуске, на капот приклеен дополнительный слой войлока, однослойная шумоизоляция передней панели в салоне заменена на трёхслойную, лобовое стекло и стёкла боковых дверей стали толще.

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Дизайн экстерьера у Yaris Cross никак не изменился, но появились новые варианты окраски и новый дизайн колёсных дисков. Главные обновки в салоне актуальны для топовых версий: им теперь положен большой полностью виртуальный 12,3-дюймовый щиток приборов с четырьмя вариантами графики (Smart, Casual, Sporty, Tough) и новая мультимедийная система Toyota Smart Connect с 10,5-дюймовым сенсорным экраном (есть голосовое управление, беспроводное обновление и беспроводная поддержка смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto). У более простых версий прежний щиток приборов с 7-дюймовым экраном и 9-дюймовый мультимедийные экран.

Toyota Yaris Cross GR Sport
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Toyota Yaris Cross GR Sport
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Toyota Yaris Cross GR Sport
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Toyota Yaris Cross GR Sport
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Электронные ассистенты водителя, входящие в пакет Toyota T-Mate, теперь работают эффективнее благодаря новым камерам и более дальнобойным радарам. Система мониторинга состояния водителя сама остановит машину и разблокирует двери, если поймёт, что водителю стало плохо. Улучшена работа адаптивного круиз-контроля: расширен скоростной диапазон его использования, реакция на помехи стала более точной и плавной.

Цены на обновлённый Toyota Yaris Cross пока не объявлены, дореформенный кроссовер стоит в Германии от 25 340 евро.

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