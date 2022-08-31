Европейский Toyota Yaris Cross GR Sport оказался не таким «гурманским», как японский

Паркетник Toyota Yaris Cross впервые показали именно в Европе — премьера состоялась в апреле 2020 года, но в продажу он поступил только летом прошлого года и оказался довольно успешным: по данным самой компании Toyota за первую половину этого года продано более 77 тысяч штук, что обеспечило Yaris Cross 7,7-процентную долю в европейском сегменте B-SUV.

Данные регистраций, которые собирает аналитическое агентство JATO Dynamics, дают чуть более скромную картину, так как учитывают только страны, входящие в Евросоюз, зато эти данные позволяют сравнить Yaris Cross с конкурентами: первое место по итогам первого полугодия у Volkswagen T-Roc (86 164 шт.), далее следуют Ford Puma (73 674 шт.), Peugeot 2008 (73 371 шт.), Dacia Duster (73 293 шт.), Renault Captur (71 861 шт.) и, собственно, Toyota Yaris Cross (63 918 шт.).



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Спортивная версия должна привлечь к Yaris Cross дополнительное внимание европейцев. Заметим, что кроссовер для Европы производится не в Японии, а в пригороде французского города Валансьен, — это отчасти объясняет тот факт, что европейский Yaris Cross GR Sport не стал калькой с японского, дебютировавшего ещё в прошлом месяце.



Если японский Yaris Cross GR Sport помимо физкульт-декора предлагает усиленный кузов, уменьшенный на 10 мм дорожный просвет и спортивную программу работы электромеханического вариатора, то европейский отдел маркетинга Toyota не стал заморачиваться с «лишней» сваркой и урезал программу доп-инжиниринга: для европейского Yaris Cross GR Sport заявлены только перенастроенная под более азартную езду подвеска и спортивный декор.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Декор — это чёрные сеточки на передке, новый задний бампер с фальшивой решёткой и таким же фальшивым диффузором, 18-дюймовые колёса особого дизайна, шильдики GR, спортивные передние сиденья и серебристые вставки в салоне.



В Европе Yaris Cross предлагается только с гибридной силовой установкой, состоящей и 92-сильного 1,5-литрового бензинового «атмосферника», 80-сильного электромотора и электромеханического вариатора. Максимальная совокупная мощность системы — 116 л.с. Никаких специальных настроек силового агрегата для версии GR Sport не заявлено, равно как и опционального полного привода. Напомним, что обычный Yaris Cross можно заказать в Европе с дополнительным маломощным (5,3 л.с.) электромотором на задней оси, который позволяет паркетнику более уверенно тронуться с места на скользкой дороге, но доступен он только в сочетании с дорогими комплектациями (в Германии это Elegant и Adventure).



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Цена европейского Yaris Cross GR Sport пока не объявлена, а в продажу он поступит уже ближайшей осенью.

