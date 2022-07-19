Toyota Yaris Cross GR Sport для Японии: более жёсткий кузов и спортивные настройки

Паркетник Yaris Cross дебютировал в апреле 2020 года в Европе, а на домашний, японский рынок он вышел в августе того же года. В отличие от родственного хэтчбека Yaris, у которого уже есть как минимум четыре спортивные версии, Yaris Cross только сейчас удостоился прокачки от TGR: в Японии представлена версия GR Sport, в следующем месяце она поступит в продажу по цене от 2 367 000 иен (17 050 американских долларов или 965 000 рублей в переводе по текущему курсу).

Тюнинг TGR для Yaris Cross вышел лёгким, но всесторонним. Кузов усилен тремя поперечинами в районе центрального тоннеля и нижней части кормы. Дорожный просвет уменьшен на 10 мм до 160 мм. Пружины, амортизаторы и электроусилитель руля получили более спортивные настройки. 10-спицевые литые колёса особого дизайна обуты в спортивные шины Falken FK510 SUV размерности 215/50 R 18.



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Силовые агрегаты стандартные, отдача не увеличена: Yaris Cross GR Sport будет доступен только в переднеприводном исполнении с 1,5-литровым 3-цилиндровым бензиновым мотором (120 л.с., 145 Нм) и вариатором либо с гибридной силовой установкой, где тот же бензиновый двигатель выдаёт 91 л.с. и 120 Нм и через фирменный тойотовский электромеханический вариатор связан с электромотором, отдача которого составляет 80 л.с. и 141 Нм. Гибридный Yaris Cross GR Sport получил усиленные узлы трансмиссии и новую программу управления — теперь кроссовер более чутко реагирует на нажатие педали акселератора. Динамические характеристики, увы, не объявлены.



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К визуальным особенностям Yaris Cross GR Sport относятся новый дизайн решёток на передке, увеличенные боковые «лунки» переднего бампера, задний бампер с фальшивой декоративной решёткой и псевдодиффузором, шильдики GR и окрашенные в красный цвет тормозные суппорты. В салоне спортивного кроссовера покупатель обнаружит обшитый натуральной кожей руль с шильдиком GR, алюминиевые накладки на педалях, спортивные передние кресла с ярко выраженной боковой поддержкой и комбинированной обивкой.



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Вполне возможно, что в ближайшее время спортивной версией обзаведётся и европейский Yaris Cross, что собирается на заводе Toyota в пригороде французского города Валансьен, а в Россию младший кроссовер Toyota официально никогда не поставлялся.

