Гибридные авто ×
  • Toyota Yaris Cross GR Sport для Японии: более жёсткий кузов и спортивные настройки

Toyota Yaris Cross GR Sport для Японии: более жёсткий кузов и спортивные настройки

19.07.2022 141 0 0

Спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing (TGR) расширяет линейку «подогретых» моделей: в Японии представлен субкомпактный кроссовер Yaris Cross GR Sport с лёгким заводским тюнингом.

 

Паркетник Yaris Cross дебютировал в апреле 2020 года в Европе, а на домашний, японский рынок он вышел в августе того же года. В отличие от родственного хэтчбека Yaris, у которого уже есть как минимум четыре спортивные версии, Yaris Cross только сейчас удостоился прокачки от TGR: в Японии представлена версия GR Sport, в следующем месяце она поступит в продажу по цене от 2 367 000 иен (17 050 американских долларов или 965 000 рублей в переводе по текущему курсу).

Тюнинг TGR для Yaris Cross вышел лёгким, но всесторонним. Кузов усилен тремя поперечинами в районе центрального тоннеля и нижней части кормы. Дорожный просвет уменьшен на 10 мм до 160 мм. Пружины, амортизаторы и электроусилитель руля получили более спортивные настройки. 10-спицевые литые колёса особого дизайна обуты в спортивные шины Falken FK510 SUV размерности 215/50 R 18.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Силовые агрегаты стандартные, отдача не увеличена: Yaris Cross GR Sport будет доступен только в переднеприводном исполнении с 1,5-литровым 3-цилиндровым бензиновым мотором (120 л.с., 145 Нм) и вариатором либо с гибридной силовой установкой, где тот же бензиновый двигатель выдаёт 91 л.с. и 120 Нм и через фирменный тойотовский электромеханический вариатор связан с электромотором, отдача которого составляет 80 л.с. и 141 Нм. Гибридный Yaris Cross GR Sport получил усиленные узлы трансмиссии и новую программу управления — теперь кроссовер более чутко реагирует на нажатие педали акселератора. Динамические характеристики, увы, не объявлены.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

К визуальным особенностям Yaris Cross GR Sport относятся новый дизайн решёток на передке, увеличенные боковые «лунки» переднего бампера, задний бампер с фальшивой декоративной решёткой и псевдодиффузором, шильдики GR и окрашенные в красный цвет тормозные суппорты. В салоне спортивного кроссовера покупатель обнаружит обшитый натуральной кожей руль с шильдиком GR, алюминиевые накладки на педалях, спортивные передние кресла с ярко выраженной боковой поддержкой и комбинированной обивкой.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Вполне возможно, что в ближайшее время спортивной версией обзаведётся и европейский Yaris Cross, что собирается на заводе Toyota в пригороде французского города Валансьен, а в Россию младший кроссовер Toyota официально никогда не поставлялся.

кроссовер Япония спортивные авто новинки гибридные авто Toyota Toyota Yaris Cross

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Уже не страшные коробки и уже страшные моторы: стоит ли покупать Audi Q5 I за 2 миллиона Если уж и покупать кроссовер за 2 миллиона, то премиального бренда – так считают многие, накопившие нужную сумму. В результате вместо Volkswagen Touareg покупают Mercedes-Benz M-class, вмес... 1185 3 2 19.07.2022
Статьи / Практика Великий уравнитель: для чего нужен регулятор давления топлива и как его проверить Мы уже привыкли к тому, что машины со временем становятся всё умнее и умнее. И если раньше непонятные «инжехтор с компухтером» вызывали опасения (карбюратор казался как-то надёжнее, а неболь... 1109 0 28 15.07.2022
Статьи / Тюнинг Хороший Марк на тысячу сил: тюнинг Toyota Mark II Многие почему-то считают, что топовые пилоты RDS ездят на спортивных купе – Nissan Silvia, Toyota Supra, Nissan Skyline и так далее, а седаны – выбор начинающих или экономных спортсменов.... 1185 1 27 14.07.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 14329 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 9826 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв V8, рессоры и постоянный полный привод: опыт владения Chevrolet Blazer K5 1974 Глядя на серьезные внедорожники солидных размеров, многие искренне сокрушаются: вот бы такой была наша Нива! На самом деле реально на масштабированную Ниву мало кто похож – разве что трехдве... 8089 1 2 24.02.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings