Toyota Yaris Cross выходит на домашний рынок с базовым трёхцилиндровым мотором

Второй вариант в моторной гамме японской версии кроссовера – гибрид (такой же вариант подготовили для Европы).

Японский автопроизводитель представил свой новый субкомпактный кроссовер Yaris Cross в конце апреля текущего года: первой показали версию для Европы. Теперь же пришла очередь варианта нового кроссовера Toyota, предназначенного для домашнего рынка. Напомним, несмотря на название, Yaris Cross представляет собой отдельную модель, а не кросс-версию хэтчбека Yaris последнего поколения.



Производство паркетников Yaris Cross, предназначенных для японского рынка, налажено на заводе в Ивате (префектура Сидзуока), тогда как автомобили для европейцев начали собирать на французском предприятии Тойоты (там же с конвейера сходят «обычные» Yaris).



В основе паркетника лежит модульная платформа GA-B. Размер его колёсной базы составляет 2560 мм (у «обычного» Яриса расстояние между осями такое же). При этом длина кроссовера составляет 4180 мм (на 240 мм больше, чем у хэтчбека), ширина – 1765 мм (на 20 мм больше), а высота – 1590 мм (на 120 мм больше) исходного хэтчбека. Дорожный просвет Yaris Cross равен 170 мм, что на 30 мм превышает показатель компактного автомобиля Toyota. Объём багажника – 390 литров.

Базовым мотором Yaris Cross для японского рынка стал 120-сильный трёхцилиндровый «атмосферник» с распределённым впрыском топлива. Его объём равен 1,5 литра, а максимальный крутящий момент – 145 Нм. Он идёт в комплекте с автоматической коробкой передач Direct Shift. Кроссоверы с этим мотором могут быть как с передним, так и с полным приводом (с муфтой подключения на задней оси).



А второй вариант «начинки» кросса нам уже знаком по версии для европейского рынка (там он безальтернативный): это гибридная силовая установка, в основе которой лежит тот же 1,5-литровый «атмосферник», дефорсированный до 91 л.с. (120 Нм). Здесь он работает с 80-сильным электродвигателем (141 Нм) и электромеханическим CVT. Суммарная отдача гибридной системы равна 116 л.с. У таких версий передний привод, однако есть опция E-Four: на заднюю ось устанавливается дополнительный электромотор мощностью 5,3 л.с. (52 Нм), который включается только на старте и при движении на невысокой скорости.



В списке оборудования Toyota Yaris Cross для Японии имеется ассистент для спуска с холма, адаптивный круиз-контроль, система стабилизации S-VSC, которая умеет автоматически подруливать, компенсируя боковой ветер, электропривод кресла водителя, 1500-ваттная бытовая розетка и т.д. В списке ездовых режимов полноприводных паркетников с бензиновыми моторами есть пара дополнительных так называемых «внедорожных» (Mud&Sand и Rock&Dirt), а у гибридов новые – Snow и Trail.



Для автомобилей в Японии предлагаются в том числе фирменные тюнинг-комплекты. Автомобили, над внешностью которых «поколдовали» в подразделении Gazoo Racing, получили сдвоенные патрубки выхлопной системы, 18-дюймовые чёрные колёсные диски, красные либо чёрные брызговики, накладки на дверные ручки, карбоновые рамки для автономеров, в багажнике – коврик с логотипом GR.

Сейчас японские дилеры Toyota уже начали приём заказов на Yaris Cross. Цены варьируются в диапазоне от 1 798 000 иен (эквивалентно примерно 1,27 млн рублей по текущему курсу) до 2 815 000 иен (около 1,98 млн рублей). Стоимость этого автомобиля на европейском рынке пока не сообщается, но он должен быть дешевле по сравнению с кроссовером C-HR, ценник которого в Германии стартует с отметки 25 627 евро (примерно 2,27 млн рублей).

