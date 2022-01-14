Toyota GRMN Yaris: представлен самый «злой» вариант культового японского хот-хэтча

Компания Toyota показала на Токийском автосалоне доработанный с учётом гоночного опыта полноприводный хот-хэтч GR Yaris и назвала его GRMN Yaris: будет выпущено только 500 экземпляров и только для японского рынка. Здесь же в Токио дебютировало таинственное переднемоторное купе Toyota GR GT3.

Хот-хэтч Toyota GR Yaris дебютировал два года назад и с тех пор по праву заслужил статус культового автомобиля в Европе и Японии, ведь никто из конкурентов ничего подобного сегодня не предлагает. GR Yaris стал, по сути, единственной отдушиной петролхедов в малом классе и, скорее всего, последним в истории. Японский хот-хэтч активно участвует в профессиональном автоспорте — в кольцевых гонках и в ралли. Опыт, полученный от эксплуатации этих машин в «боевом» режиме, специалисты Toyota Gazoo Racing использовали для доработки дорожной машины, сделали её ещё быстрее и точнее в управлении.

Toyota GRMN Yaris Circuit Package 1 / 10 Toyota GRMN Yaris Circuit Package 2 / 10 Toyota GRMN Yaris Circuit Package 3 / 10 Toyota GRMN Yaris Circuit Package 4 / 10 Toyota GRMN Yaris Circuit Package 5 / 10 Toyota GRMN Yaris Circuit Package 6 / 10 Toyota GRMN Yaris Circuit Package 7 / 10 Toyota GRMN Yaris Circuit Package 8 / 10 Toyota GRMN Yaris Circuit Package 9 / 10 Toyota GRMN Yaris Circuit Package 10 / 10

Новая лимитированная версия, получившая название GRMN Yaris, на 10 мм шире и на 10 мм ниже, чем GR Yaris. На 5 мм расширена колея задних колёс. Масса уменьшена на 30 кг за счёт отказа от заднего сиденья, вместо которого теперь установлена распорка, придающая кузову дополнительную жёсткость. С этой же целью в кузов добавлены 545 точек сварки, длина клеевых соединений увеличилась на 12 м. Из углепластика теперь сделана не только крыша, но и капот и задний спойлер. В салоне — новые спортивные ковши Recaro и новый дизайн щитка приборов.



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Двигатель прежний — 1,6-литровая бензиновая «турботройка» мощностью 272 л.с., но максимальный крутящий момент увеличен с 370 до 390 Нм, при этом «полка» стала уже — от 3200 до 4000 об/мин вместо прежних 3000-4600 об/мин. В 6-ступенчатой МКП пересмотрены передаточные числа: главная передача стала «короче» (4,250 вместо 3,941), первая, наоборот, «длиннее» (3,214 вместо 3,538), третья «короче» (1,592 против 1,535). Сцепление усилено, а межосевые дифференциалы теперь не Torsen, а с принудительной механической блокировкой, которая срабатывает быстрее, чем самоблоки Torsen.



Toyota GRMN Yaris Rally Package 1 / 5 Toyota GRMN Yaris Rally Package 2 / 5 Toyota GRMN Yaris Rally Package 3 / 5 Toyota GRMN Yaris Rally Package 4 / 5 Toyota GRMN Yaris Rally Package 5 / 5

Кроме того, для GRMN Yaris подготовлены два опциональных пакета — кольцевой (Circuit Package, будет сделано всего 50 экземпляров) и раллийный (Rally Package). Circuit Package подразумевает более мощные тормоза, новые пружины и регулируемые амортизаторы Bilstein, 18-дюймовые колёса BBS, сплиттер под передним бампером и более развитый «двухэтажный» задний спойлер. В раллийные пакет входят увеличенный на 10 мм до 130 мм дорожный просвет, защита днища, особые амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости, трубчатый каркас безопасности в салоне.



Самый дорогой GRMN Yaris с кольцевым пакетом оценён в 8 467 000 иен или 5,52 млн рублей в переводе по текущему курсу. Купить GRMN Yaris можно будет летом, при этом поскольку желающих сильно больше, чем запланированный тираж, производитель разыграет право на покупку в лотерею.



Toyota GR GT3 Concept 1 / 3 Toyota GR GT3 Concept 2 / 3 Toyota GR GT3 Concept 3 / 3

Ещё одной любопытной новинкой на стенде Toyota в Токио стал спорткар GR GT3 Concept, но о нём, к сожалению, пока нет никаких подробностей, так что давать отдельную заметку нет смысла. По картинкам можно понять, что Toyota GR GT3 — это переднемоторное купе с ДВС (на этом указывают выхлопные патрубки на порогах). Судя по обтекаемым формулировкам в пресс-релизе, можно ожидать, что GR GT3 будет серийным, но когда и в каком виде, пока можно только гадать.

