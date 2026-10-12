Hyundai Bayon подрос, получил угловатый дизайн и превратился в глобальный кроссовер

Компания Hyundai представила паркетник Bayon следующего поколения. В Европе наряду с «традиционными» версиями впервые появится «простой» гибрид HEV. А еще кроссовер освоит новые рынки, и там у него будет своя моторная гамма.

Компактный паркетник Hyundai Bayon на базе хэтчбека Hyundai i20 дебютировал в 2021 году, рестайлинг провели в 2024-м. Пятидверка изначально была заявлена в качестве модели для Европы. Впоследствии ее пытались продавать и на других рынках – в частности, она появилась в Египте и Казахстане. Однако за пределами Старого Света прежний компакт так и не закрепился. А вот Bayon второго поколения разрабатывался уже как глобальный кроссовер, и первым его принялось рассекречивать индийское подразделение Hyundai, модель также ловили во время испытаний в Бразилии. Но публичную премьеру свежий паркетник все же справил в Старом Свете – ее провели в рамках открывшегося сегодня Парижского автосалона. Одновременно опубликованы полноценные фирменные изображения и основные характеристики версии для Индии. Бразильский вариант представят позже.

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Как и предшественник, «второй» Hyundai Bayon является родственником хэтчбека Hyundai i20. Но речь уже о новой «двадцатке», которую представили в той же Бразилии в июне этого года. Впрочем, дизайн экстерьера у кроссовера все-таки оригинальный, он выполнен в новом угловатом стиле бренда под названием Art of Steel, который уже примерили последние Hyundai Elantra/Avante и Hyundai Tucson, электрокар Hyundai Ioniq V.

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На кузове «второго» Bayon имеется множество прямых линий, ему также достались «мускулистые» бока и неокрашенный пластиковый обвес. Дневные ходовые огни сделаны в виде горизонтальных LED-полосок с примыкающими к ним скошенными светодиодными же секциями (блоки фар расположены под ДХО), в том же ключе оформлены и задние фонари.

Hyundai Bayon N Line для Европы

В Париже Hyundai Bayon пока продемонстрировали только в «оспортивленной» версии N Line, которой нет у предшественника. Фишки такой модификации – более агрессивные бамперы, радиаторная решетка в сетку, особые 18-дюймовые диски (у прочих версий 16- или 17-дюймовые колеса), более крупный спойлер на багажной двери и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы.

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Длина адресованного Европе нового Hyundai Bayon равна 4245 мм, ширина – 1810 мм, высота в зависимости от комплектации варьируется от 1555 до 1570 мм, колесная база – 2600 мм. Для сравнения, размеры предыдущего «старосветского» паркетника: 4180/1775/1500 мм, расстояние между осями – 2580 мм. Объем багажника модели второго поколения – 440 литров против 411 литров у прежней пятидверки. Габариты версии для Индии раскроют позже.

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Салон практически такой же, как у свежего бразильского хэтчбека Hyundai i20. Внутри Bayon – изогнутое табло (в дорогих комплектациях каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), вертикальные дефлекторы обдува. Блок управления «климатом» и остальными функциями – тоже вертикальный. Под ним есть ниша – это площадка для беспроводной зарядки. В списке оборудования европейского нового Hyundai Bayon также заявлены: стеклянная крыша, подогрев и вентиляция передних сидений, аудиосистема Bose Premium с восемью динамиками, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, помощи при движении на автомагистралях. В Индии в арсенале кроссовера еще значится ассистент на базе искусственного интеллекта. Любопытно, что для евроверсии такого помощника не анонсировали. Впрочем, индийский Bayon, вероятно, проще в плане систем безопасности.

Стандартный Hyundai Bayon для Индии

Европейцам новый Hyundai Bayon сначала предложат с бензиновой турботройкой 1.0 T-GDI мощностью 90 или 115 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Затем у паркетника впервые появится пусть и «простая», но полноценная гибридная версия HEV (без возможности подзарядки от электросети; у предшественника раньше были только «мягкогибридные» исполнения). Система этого варианта включает бензиновый атмосферник 1.6 GDI, шестиступенчатый робот и электромотор. Суммарная отдача – 138 л.с. К слову, у гибридного Bayon багажник скромнее – 397 литров. Привод же, как и прежде, исключительно передний.

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В Индии у паркетника другая начинка. Там Hyundai Bayon предложат с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 MPI мощностью 115 л.с. в сочетании с шестиступенчатой механикой или вариатором. Кроме того, индийские профильные СМИ прочат кроссоверу газовую версию этого мотора (CNG). Привод тоже только передний.

Для Европы производство нового Hyundai Bayon наладят на заводе в Турции, который сейчас делает предыдущий паркетник для этого региона. Индийцам будут доступны машины локальной сборки. В Старом Свете продажи кроссовера второго поколения стартуют в начале следующего года. В Индии уже принимают предварительные заказы на новинку, там полноценную презентацию проведут 26 октября 2026-го.