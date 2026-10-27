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  • Geely обновила Emgrand предыдущего поколения: другой дизайн и кое-что ещё

Geely обновила Emgrand предыдущего поколения: другой дизайн и кое-что ещё

27.10.2026 866 1 2
Geely обновила Emgrand предыдущего поколения: другой дизайн и кое-что ещё

Компания Geely вывела на домашний рынок модернизированный седан Emgrand четвертой генерации. Модели подретушировали дизайн экстерьера, ей также достался более крупный экран мультимедиа, а в дорогих комплектациях появилась улучшенная система кругового обзора. Технику менять не стали.

В прошлом году в Китае стартовал седан Geely Emgrand, объявленный новым, уже пятым по счету поколением. При этом предшественник на родине до сих пор в строю, ведь свежая четырехдверка оказалась моделью совсем другого класса. Как бы то ни было, про прежний Эмгранд компания не забывает. Весной 2026-го у такого седана на домашнем рынке появилась новая линейка под общим названием Upward. Тогда «четвертый» Geely Emgrand получил лишь незначительные обновки, которые касались в основном декора и материалов отделки. Так вот теперь модель предыдущего поколения снова модернизировали, и на этот раз доработок больше. К слову, в Китае серия Upward осталась единственной у прежнего чисто бензинового седана (там еще присутствует гибрид, работающий на метаноле), остальные исполнения сняли с продажи.

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Geely Emgrand четвертой генерации обрел другую радиаторную решетку. Она больше, чем у дореформенной модели. При этом на решетке все так же красуются вертикальные хромированные плашки, но и они – новые, сдвоенные. Нижняя часть переднего бампера теперь черная, а не в цвет кузова. На самом бампере появились массивные черные же накладки, в которые поместили блестящие горизонтальные полоски (раньше были уголки). Задний бампер тоже заменили. Кроме того, обновлен дизайн дисков: базовый Emgrand «стоит» на 16-дюймовых колесах, у прочих версий – 17-дюймовые.

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В салоне установили новый руль. Во всех комплектациях «четвертый» Geely Emgrand отныне имеет более современную мультимедийную систему Flyme Auto с экраном диагональю 12,8 дюйма. У прежнего седана в начальных исполнениях был 8-дюймовый планшет, в дорогих версиях – дисплей на 12,3 дюйма. Центральные дефлекторы обдува сделали отдельными и перенесли ниже (у дорестайлингового Эмгранда они визуально объединены с правым воздуховодом). Ниже переехал и ряд физических клавиш.

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Всего у обновленного Geely Emgrand серии Upward три варианта исполнения. Базовый седан – это еще светодиодная оптика, цифровая приборка на 8,8 дюйма, обычный кондиционер, камера заднего вида. В следующей по старшинству комплектации появляются система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, климат-контроль, круиз-контроль и улучшенная система кругового обзора – у нее добавлена функция «прозрачное шасси». Наконец, топовый Emgrand имеет люк в крыше и электрорегулировки водительского кресла.

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Техника прежняя. В Китае «четвертый» Geely Emgrand доступен с бензиновым атмосферником 1.5 мощностью 120 л.с. Самый дешевый седан предложен с пятиступенчатой механикой, у остальных версий вариатор.

Без учета акций обновленный Emgrand Upward обойдется в 68 900 – 82 900 юаней, что эквивалентно примерно 832 тыс. – 1 млн рублей по текущему курсу. Напомним, что в России седан под маркой Geely больше не представлен, у нас ему на смену пришел Belgee S50.

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1 комментарий
27.10.2026 13:32
Valentino G

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