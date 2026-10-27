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  • GFG Style Peralta D: эксклюзивное медное зубило в стиле 1970-х от Фабрицио Джуджаро

GFG Style Peralta D: эксклюзивное медное зубило в стиле 1970-х от Фабрицио Джуджаро

27.10.2026 602 1 0
GFG Style Peralta D: эксклюзивное медное зубило в стиле 1970-х от Фабрицио Джуджаро

Итальянская компания GFG Style представила эффектное четырёхместное купе Peralta D, изготовленное на заказ для мексиканского автомобильного коллекционера Карлоса Перальты и его дочерей. В основе Peralta D лежит Maserati GranTurismo, но кузов полностью переделан, все наружные панели изготовлены из выколоченных вручную и отполированных до зеркального блеска медных листов.

Фамилия Джуджаро ассоциируется главным образом с дизайн-студией Italdesign, но эта студия давно существует отдельно от семьи Джуджаро. Легендарный итальянский дизайнер Джорджетто Джуджаро основал студию Italdesign в 1968 году, однако в 2015 году по ряду причин он продал её концерну Volkswagen, а сам основал вместе с сыном Фабрицио Джуджаро новое дизайн-ателье — GFG Style.

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В портфолио GFG Style накопилось уже довольно большое количество интересных проектов, многие из них бережно хранят традиции Italdesign. Так, в прошлом году компания GFG Style представила сделанный на базе Maserati MC20 суперкар Peralta S — это современная интерпретация концепткара Maserati Boomerang 1971 года. Заказчиком Peralta S были Карлос Перальта и его сыновья, а представленное на прошлой неделе купе Peralta D посвящено дочерям Карлоса Перальты, на что указывает буква D (D означает donne, что в переводе с итальянского на русский означает «женщины»).

GFG Style Peralta D и его создатель Фабрицио Джуджаро

В основе Peralta D лежит современное купе Maserati GranTurismo, но кузов, как и в случае с Peralta S, полностью переделан и воплощает в себе дух 1970-х. Руководил проектом лично Фабрицио Джуджаро, в значительной степени перенявший стиль работы своего отца. Зубилообразный кузов Peralta D покрыт панелями, изготовленными из полированной меди. Традиционных дверей у Peralta D нет: для доступа в салон предусмотрен огромный подъёмный купол, в котором для удобства входа-выхода в стеснённых условиях есть боковые подъёмные люки.

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На корме Peralta D имеются две подъёмные боковые секции, как у суперкара De Tomaso Mangusta из 1960-х, — они облегчают посадку на второй ряд сидений. Зеркала заднего вида в медных корпусах установлены над колёсными арками. Сами колёса с центральной гайкой крепления имеют эффектный ретрофутуристичный дизайн. Оригинальная светодиодная оптика изготовлена на заказ специально для Peralta D, при этом в решётках с ромбовидным узором имеются скрытые фонари, заметные только когда они включены.

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В салоне Peralta D исходный Maserati GranTurismo выдают руль, приборный экран, два экрана на центральной консоли и мелкие элементы управления, при этом передняя панель сильно перекроена ради симметричного дизайна. Перед передним пассажиром появился такой же козырёк, как над приборным экраном. Под этим вторым козырьком находится индивидуальный развлекательный экран, а ещё ниже, на месте бардачка — косметический бокс с зеркалом. В пространстве между задними креслами прописался холодильник с бутылкой шампанского и четырьмя медными бокалами. Кожаная отделка имеет специальное покрытие, имитирующее полированную медь. Прострочка выполнена медной нитью.

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Какая версия Maserati GranTurismo легла в основу Peralta D, в пресс-релизе GFG Style не сказано, но ясно, что бензиновая, а не электрическая — на это указывают сдвоенные выхлопные патрубки в корме. Купе Maserati GranTurismo в топ-версии Trofeo оснащёно 3,0-литровым бензиновым битурбомотором V6 Nettuno (590 л.с., 650 Нм), 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF и полным приводом с автоматической муфтой отбора мощности на передние колёса. Разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, максимальная скорость — 320 км/ч.

Стоимость Peralta D не разглашается — ясно лишь, что подобные штучные проекты ручной работы стоят целое состояние.

купе спортивные авто новинки Maserati Maserati GranTurismo
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1 комментарий
27.10.2026 14:17
nazarov66-r@mail.ru

Джуджаро?
Я думал это ателье ещё в 90-х кануло в лету((

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