Концерн Volkswagen избавился от легендарной дизайн-студии Italdesign

Компанию Italdesign основали в 1968 году Джорджетто Джуджаро и Альдо Мантовани, её штаб-квартира по сей день находится в итальянской коммуне Монкальери — это пригород Турина. За свою богатую историю студия Italdesign участвовала в разработке более трёхсот серийных автомобилей и представила более сотни концептов и прототипов, большинство из которых были разработаны непосредственно под руководством маэстро Джорджетто Джуджаро. Пик заказов, поступавших в Italdesign, пришёлся на 1970-е и 1980-е.

В 2000-х роль независимых дизайн-студий в автопроме значительно уменьшилась. В 2010 году Джорджетто Джуджаро и его семья решили продать контрольный пакет акций (90,1%) Italdesign концерну Volkswagen, дизайн-студия была передана на попечение Audi. В 2015 году Джорджетто Джуджаро продал остаток акций компании Audi, окончательно ушёл из Italdesign «по личным обстоятельствам» и основал вместе со своим сыном Фабрицио Джуджаро новое дизайн-ателье — GFG Style.

Volkswagen Golf первого поколения считается одной из главных работ Italdesign и Джорджетто Джуджаро. Первые поколения Volkswagen Passat и Scirocco тоже были разработаны в Italdesign.

Без Джуджаро студия Italdesign стала куда менее влияительной, но тем не менее продолжила работу в автоиндустрии: в эпоху после Джуджаро она отметилась лимитированным Nissan GT-R50, сделала довольно неказистый новый DeLorean и поучаствовала в разработке австрийского суперкара Deus Vayanne. Последим проектом Italdesign, сделанным под крылом концерна Volkswagen, стало показанное в минувшем сентябре на Мюнхенском автосалоне концептуальное кросс-купе EVX Project — глядя на него, было ясно, что специалисты Italdesign нынче откровенно скучают, интересной работы у них нет.

Italdesign EVX Project

В октябре в деловых СМИ появилась информация о том, что Volkswagen готовит Italdesign к продаже, а сегодня было официально объявлено о сделке: новым владельцем Italdesign стала американо-индийская IT-компания UST со штаб-квартирой в Алисо-Вьехо (США, штат Калифорния).

UST была основана в 1999 году, она оказывает различные инжиниринговые услуги с упором на искусственный интеллект, цель приобретения Italdesign — усиление своего влияния в автомобильном секторе. У UST есть представительства в тридцати странах мира, общий штат компании насчитывает порядка 30 000 человек.

В Italdesign сегодня трудятся порядка 1300 человек — это с учётом тех, что работают в десяти филиалах за пределами Монкальери. Точные параметры сделки с UST держатся в тайне — неизвестно даже, какую именно долю Audi AG продаёт UST, сказано только, что «контрольную», при этом «значительная часть акций» останется у Lamborghini, которая является дочерней по отношению к Audi компанией и входит в состав Audi Group.

В любом случае ясно, что заправлять делами в Italdesign теперь будет UST. Как в связи с этим изменится деятельность знаменитой дизайн-студии, пока непонятно — видимо, в её работу будет максимально глубоко интегрирован искусственный интеллект, что подставит под вопрос целесообразность содержания штата из 1300 человек.

