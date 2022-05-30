Новый DeLorean оказался не таким, как мы ожидали: конкурент Porsche Taycan вместо купе

Купе, впрочем, тоже будет и даже не одно. В новой жизни у DeLorean ожидается полноценный модельный ряд с большим кроссовером на вершине, а первой новинкой стал четырёхместный электрический фастбек Alpha5 с широкими боковыми дверями типа «крыло чайки».

Итак, возрождение DeLorean началось. До сих пор единственной моделью бренда было разработанное в начале 80-х купе DMC-12, прославившееся с фантастической кинотрилогии «Назад в будущее» — подробный рассказ об этой машине и её создателе, Джоне Захарии Делореане, есть в нашем отдельном материале. С 1995 года маркой DeLorean владеет предприниматель из Техаса Стив Уайн, всё это время его компания занималась обслуживанием и реставрацией ранее выпущенных экземпляров DMC-12, а теперь пришло время сделать под легендарной маркой что-то принципиально новое. Судя по ранее опубликованным в Сети тизерам, работа над первой новой моделью началась больше года назад, и вот сегодня опубликованы полноценные фотографии фастбека под названием Alpha5.

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Полноценная живая премьера состоится 18 августа этого года на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (США, штат Калифорния), но уже сегодня об Alpha5 много чего известно, равно как и о дальнейших планах DeLorean.



DeLorean Alpha5 весьма отдалённо напоминает угловатую модель DMC-12, хотя разработкой обеих моделей занималась итальянская студия Italdesign. Технические характеристика на момент нашей публикации официально опубликованы не были, но они есть у австралийского журнала Drive: габаритная длина Alpha5 — 4995 мм, ширина — 2044 мм, высота — 1370 мм. Кузов не имеет центральных стоек, что облегчает посадку-высадку через огромные подъёмные двери. Коэффициент аэродинамического сопротивления с х составляет всего 0,23.

В салоне — четыре индивидуальные кресла и высокий центральный тоннель. Передняя панель выполнена в современном минималистичном ключе премиальных электромобилей и почти не имеет физических клавиш. Щиток приборов, разумеется, полностью виртуальный, его рамка по форме слегка напоминает таковую в DMC-12. Центральный мультимедийный планшет вживлён в парящую консоль между передними креслами, под ней есть вещевая ниша и/или полочка беспроводной зарядки для смартфона.



Гендиректор DeLorean Йост де Врис в интервью британскому журналу Autocar сообщил, что мелкосерийное производство Alpha5 будет налажено в Италии, а силовая установка для него разрабатывалась в Великобритании. Из этих вводных несложно сделать вывод, что в основе Alpha5 лежит модульная OEM-платформа EVX, разработанная Italdesign и Williams Advanced Engineering как раз для такого рода проектов (она же, к слову, лежит в основе нового австрийского гиперкара Deus Vayanne).



Силовая установка Alpha5 состоит «из нескольких электромоторов», мощность которых пока не раскрывается. Ёмкость батареи — 100 кВт·ч, полного заряда должно хватить на 300 миль пробега по циклу EPA (482 км). Разгон до 100 км/ч будет занимать около 3 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Время разгона до заветных 88 миль/ч (141,6 км/ч) — 4,35 с, в фильме «Назад в будущее» именно на этой скорости происходило перемещение во времени, и на достижение этой скорости у купе DMC-12 с атмосферным V6 уходила целая вечность. Тираж первой партии Alpha5 — 88 экземпляров. Дальнейшие подробности ожидаются ближе к премьере.



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Между тем уже известны дальнейшие планы современной компании DeLorean: за дебютной электрической моделью Alpha5 последуют купе с бензиновым V8, электрический седан и большой электрический кроссовер, причём последний, возможно, получит водородную силовую установку с электрохимическим генератором. Ещё DeLorean хочет вернуться к проекту рестомода на базе DMC-12 — благо живых экземпляров этой модели и запчастей к ним осталось довольно много.

