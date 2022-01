МИФ 1: ИЗНАЧАЛЬНО ДЖОН ДЕЛОРЕАН БЫЛ ТАК ЖЕ ДАЛЁК ОТ МИРА АВТОБИЗНЕСА, КАК ИЛОН МАСК МИФ

Когда разговор заходит об этом автомобиле, все в первую очередь вспоминают «Назад в будущее», а уже потом – основателя марки и создателя автомобиля «имени себя» Джона Делореана. При этом далёкие от истории американского автопрома автомобилисты, как правило, поверхностно знакомы с биографией американского инженера и менеджера. Поэтому нередко можно услышать мнение, что Джон Делореан в своё время был примерно тем же энтузиастом-стартапером, что и Илон Маск. Однако в действительно между этими двумя личностями такая же пропасть, как между 1985 и 2015 годами, в которых попеременно оказывались Марти и Док.



Джон Делореан и его детище

Ведь уже к середине шестидесятых годов инженер румыно-венгерского происхождения (его семья была родом из Австро-Венгрии) Джон Захария Делореан не только сделал блистательную карьеру в концерне General Motors, поработав сначала на Chrysler и Packard, но и смог вывести марки Pontiac и Chevrolet на лидирующие позиции в сверхмодном тогда сегменте маслкаров. Фактически именно Делореан был тем человеком, который додумался предложить мощный двигатель для обычного Pontiac в качестве опции за $295, в результате чего появилась «мускулистая» модификация Pontiac Tempest GTO.



Боссы GM были против такой машины. Но Делореан обошел запрет, предложив «большой» мотор для Pontiac Tempest GTO в качестве платной опции. 1 / 3 Боссы GM были против такой машины. Но Делореан обошел запрет, предложив «большой» мотор для Pontiac Tempest GTO в качестве платной опции. 2 / 3 Боссы GM были против такой машины. Но Делореан обошел запрет, предложив «большой» мотор для Pontiac Tempest GTO в качестве платной опции. 3 / 3

Дальше благодаря всё тому же Джону дела компаний, входящих в General Motors, идут настолько хорошо, что одних только Шевроле в 1971 году было продано три миллиона (!) экземпляров, а сам Делореан вполне заслуженно становится вице-президентом GM. И вдруг в апреле 1973 года Джон неожиданно для всех (но не для себя) уходит в отставку, что стало настоящим шоком для окружающих и поводом для множества пересуд. Впрочем, это было вполне в духе личности и характера самого Делореана, известного своими эксцентричными поступками.



Джон Делореан со своей третьей женой Кристиной Феррано на фоне прототипа DMC-12

ЯВЛЯЯСЬ ТОП-МЕНЕДЖЕРОМ КРУПНЕЙШЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ, ДЕЛОРЕАН ОТКРОВЕННО ИГНОРИРОВАЛ ДРЕСС-КОД, ОТКРЫТО ЕЗДИЛ НА ЛИЧНОМ MASERATI GHIBLI И ВЁЛ ОТНЮДЬ НЕ ПУРИТАНСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ИНОГДА ПРОСТО ВЫВОДЯ ИЗ СЕБЯ ОСТАЛЬНЫХ БОССОВ GM СВОИМИ ПОСТУПКАМИ. К ПРИМЕРУ, НА ОДНУ ИЗ СВОИХ СВАДЕБ В КАЧЕСТВЕ ШАФЕРА ОН ПОЗВАЛ... ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА FORD ЛИ ЯКОККУ, ТО ЕСТЬ ЗЛЕЙШЕГО КОНКУРЕНТА!

Увлечение Делореана женщинами и автомобилями находило отражение в СМИ – к примеру, как в этой публикации еще за 1969 год

В общем, если Делореан в чём-то и был схож с Маском, то разве что в смелости поступков и некоторых утверждений, а вот «исходная техническая база» и практический опыт до основания собственных автомобильных компаний у этих двух американцев были совершенно разными. Впрочем, можно провести еще одну параллель: как и основатель Теслы, Джон Делореан не испытывал особого недостатка в деньгах даже после ухода из General Motors, получив в качестве «бонуса» целый дилерский центр Cadillac во Флориде. Однако надо отдать должное и Маску: он хоть и не строил автомобили до Tesla, но тоже успел сделать многое – например, не только слегка попрограммировать, но и продать принадлежащие ему акции основанных им же различных компаний за десятки и даже сотни миллионов долларов.



МИФ 2: К ДИЗАЙНУ МАШИНЫ ПРИЧАСТЕН ДЖУДЖАРО ПРАВДА



Встречают, как известно, по одёжке. Стремительный и припавший к земле, но при этом клиновидно-угловатый силуэт Делореана мало кого оставлял равнодушным, разделяя зрителей на два лагеря – как говорится, «love it or hate it».



Не летающая тарелка, но почти: автомобиль получился не только стремительным, но и весьма самобытным 1 / 5 Не летающая тарелка, но почти: автомобиль получился не только стремительным, но и весьма самобытным 2 / 5 Не летающая тарелка, но почти: автомобиль получился не только стремительным, но и весьма самобытным 3 / 5 Не летающая тарелка, но почти: автомобиль получился не только стремительным, но и весьма самобытным 4 / 5 Не летающая тарелка, но почти: автомобиль получился не только стремительным, но и весьма самобытным 5 / 5

При этом любителей было гораздо больше, ведь приземистое «нечто» выглядело броско, дерзко, современно. Но не всем казалось, что сбалансированно и красиво. В причастные к дизайну машины нередко записывали сотрудников британского Lotus и Марчелло Гандини, который работал именно в подобном стиле «резаная бумага» (folded paper). Этот плоскопараллельный дизайн с большими углами наклона поверхностей и минимумом переходов в то время был востребован и актуален, но Джон Делореан и здесь смог отличиться.



Ведь когда в 1975-м Джон организовал компанию DeLorean Motor Company (DMC), то он задумал создать весьма нетривиальный автомобиль, концепцию которого он обозначил как Ethical Sportscar («Этичный спорткар»). Красота и скорость – вот ключевые слагаемые его потенциального успеха. Ну а чтобы проект не стал прожектом, он обратился к профессионалам. Техническую документацию для DMC подготовили специалисты Lotus Engineering под руководством самого Колина Чапмена, но в целом за реализацию технической части отвечал Уильям Коллинз – специалист, с которым Делореан неплохо поработал в «понтиаковские» времена. Ну а внешность машины амбициозный отец-основатель решил заказать ни много ни мало у самого Джорджетто Джуджаро – тогда еще весьма молодого и перспективного, но уже успевшего создать свои первые шедевры на все времена, к примеру, такие как Volkswagen Golf MKI.



Американская мечта готовится примерно так: нужно взять французский мотор, засунуть его в нарисованный итальянцем кузов и попробовать собрать всё это вместе в Ирландии на деньги британского правительства

Сложно сказать, что побудило Делореана обратиться именно к маэстро Джуджаро, который на тот момент был еще совсем не маэстро, хотя уже снискал мировую известность в качестве автомобильного дизайнера. Ведь в мире было полно других, не менее известных кузовных ателье, в которых трудились не менее талантливые художники. К примеру, чего стоит одна лишь связка из того же Марчелло Гандини и ателье самого Нуччо Бертоне! Однако история не предполагает сослагательного наклонения, и DMC-12 в его узнаваемом виде появился на свет всего спустя год (!) после основания марки DeLorean. К слову, можно вполне серьезно рассматривать версию о том, что импульсивный Делореан обратился к Джуджаро потому, что именно этот итальянец ранее нарисовал любимую машину американца – Maserati Ghibli…



Прототип отличался от серийного варианта мелкими деталями, но не концепцией 1 / 4 Прототип отличался от серийного варианта мелкими деталями, но не концепцией 2 / 4 Прототип отличался от серийного варианта мелкими деталями, но не концепцией 3 / 4 Прототип отличался от серийного варианта мелкими деталями, но не концепцией 4 / 4

Интересно, что первый эскизный вариант экстерьера стал и финальным, практически не претерпев никаких изменений на пути от ходового прототипа до серийного автомобиля. Машина получила опережающий своё время плоский профиль с ярко выраженным двухсторонним клином, развитые боковины и даже двери типа «крыло чайки» – решение, которое встречалось в то время весьма нечасто и ассоциировалось в мире с такими спортивными автомобилями, как легендарный Mercedes 300SL Gullwing.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Интересно, что шасси ходового макета позаимствовали у FIAT X1/9, четырехцилиндровый мотор был взят у Citroen GS, а элементы подвески – у Ford Pinto/Mustang II. Хотя изначально планы у Джона были совсем другими: в качестве донора агрегатов он видел ни много ни мало Chevrolet Corvette! Но окончательный «развод» с GM поставил крест на самой идее использования каких-либо агрегатов от автомобилей этого концерна. Ведь могущественные боссы после того, как планы Делореана стали достоянием общественности, тут же «наступили ему на хвост», прикрутив финансовый «краник» отчислений.



ДЖОН, ВПРОЧЕМ, НЕ ОСТАЛСЯ В ДОЛГУ И НАПИСАЛ КНИГУ «ДЖЕНЕРАЛ МОТОРЗ В ИСТИННОМ СВЕТЕ», В КОТОРОЙ ИЗЛОЖИЛ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ НА ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ СВОИХ БЫВШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И КОЛЛЕГ. ЭТО НАНЕСЛО ДОВОЛЬНО ОЩУТИМЫЙ РЕПУТАЦИОННЫЙ УДАР ПО ДЕТРОЙТСКОЙ ИМПЕРИИ, НО САМ ДЕЛОРЕАН К МОМЕНТУ ВЫХОДА КНИГИ УЖЕ ПЕРЕДУМАЛ ЕЁ ИЗДАВАТЬ, ОПАСАЯСЬ МЕСТИ СО СТОРОНЫ КОНЦЕРНА. ОДНАКО ОТ ЭТОГО НЕ ОТКАЗАЛСЯ ЕГО СОАВТОР ПАТРИК РАЙТ.

МИФ 3: ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ БЫЛ СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ФИЛЬМА МИФ

У тех, кто знаком с кино лучше, чем с автомобилями, DMC-12 прочно ассоциируется именно с фильмом «Назад в будущее». Поэтому когда матово-отблескивающая машина впервые появилась на широком экране, у рядовых зрителей тут же возникла версия, что её разрабатывали специально для «киношников», то есть для использования в картине. Однако подобное утверждение разбивает хронология событий: трудиться над первым вариантом сценария Боб Гейл и Роберт Земекис начали в 1980-м, вторая версия была готова в апреле 1981 года, ну и третий и четвёртый варианты с известными зрителю сюжетными линиями появились в 1984-м.



Говорим «Назад в будущее» – подразумеваем DeLorean DMC-12. Но не наоборот! 1 / 5 Говорим «Назад в будущее» – подразумеваем DeLorean DMC-12. Но не наоборот! 2 / 5 Говорим «Назад в будущее» – подразумеваем DeLorean DMC-12. Но не наоборот! 3 / 5 Говорим «Назад в будущее» – подразумеваем DeLorean DMC-12. Но не наоборот! 4 / 5 Говорим «Назад в будущее» – подразумеваем DeLorean DMC-12. Но не наоборот! 5 / 5

А ведь в прошлой части мы выяснили, что ходовой прототип был готов почти за десятилетие до этого, то есть еще в 1976 году. Ну а первый серийный DMC-12 сошел с конвейера в ирландском городке Данмерри, что пригороде Белфаста, 21 января 1981 года – то есть, ровно 41 год назад, когда сценаристы «Назад в будущее» только-только предложили его первый вариант Columbia Pictures (это произошло в сентябре 1980-го).



В Белфасте уровень безработицы доходил до 30%. Именно поэтому Великобритания была готова предоставить DMC около 100 миллионов фунтов. Не обошлось и без Колина Чапмена – правда, не в лучшем смысле этого слова, ведь позже он оказался замешан в финансовых махинациях​

Увы, в то время, когда Гейл и Земекис шлифовали и оттачивали сценарий, компания Джона Делореана уже столкнулась с серьезными проблемами, связанными с разочарованием покупателей. Ведь футуристичный внешний вид машины не слишком коррелировал с её поведением на дороге и динамическими характеристиками, о чем мы поговорим отдельно. После того, как были аннулированы сотни заказов, компании стало нечем рассчитываться с поставщиками комплектующих и собственными рабочими. В итоге уже к началу 1982 года DeLorean Motor Company накопила почти миллион долларов непогашенных выплат по одним лишь процентам, из-за чего её признали банкротом, назначив внешнего управляющего – консалтингово-аудиторское агентство Coopers&Lybrand. Это был еще не конец, но уже его начало. Сам Джон не сдавался и пытался раздобыть недостающие 20 миллионов долларов, чтобы вернуть себе кресло топ-менеджера DMC, но в октябре 1982-го Делореана арестовали прямо в номере «Шератон-Плаза» в Лос-Анджелесе, причём не в связи с какими-то там неуплатами или долгами, а по обвинению в контрабанде наркотиков. В итоге Джону стало не до собственного детища, ведь он потерял не только компанию, но и свободу.

Причём Делореан подвергся самой настоящей травле – скорее всего, это и была «ответка» из Детройта за ту самую книгу «On the clear day you can see General Motors», на страницы которой Джон вместе с Райтом вытащил немало грязного белья.

В ходе расследования оказалось, что дело о контрабанде центнера (!) кокаина на 25 миллионов долларов, из которых в качестве комиссионных Делореану якобы полагалось 1,8 миллиона, было сфабриковано сотрудниками ФБР при содействии их информатора и бывшего соседа Делореана Джеймса Хоффмана. Следствие установило, что «вещдок» в номере «Шератона» оказался благодаря стараниям федералов, а сам Джон не имел к нему никакого отношения. Увы, приятный для уха и с точки зрения справедливости вердикт «оправдан» не помог Делореану провернуть фарш назад и приготовить из котлет обвинений мясо прибылей по DMC-12.

Бывший вице-президент GM и основатель DeLorean Motors стал получать всё новые и новые иски и обвинения в мошенничестве, финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов, ну а его собственное предприятие так и осталось в истории мирового автопрома маркой-неудачницей, финишировавшей на самом старте.



Так почему же DMC-12 стал той самой машиной времени, на которой Марти с Доком летали туда-сюда с 1855 по 2015 годы? Как говорил сам Док в фильме, машина времени должна быть стильной, а нержавеющая сталь хорошо влияла на завихрения потоков времени. Что-что, а это у DMC-12 получалось, даже невзирая на все перипетии и страсти, произошедшие к тому времени с компанией Делореана. Скорее всего, не последнюю роль в выборе «звездолёта» сыграл не только футуристичный дизайн машины, но и шумиха вокруг Джона Делореана и процесса по DMC, которые достигли своего пика как раз во времена выхода первой части фильма «Назад в будущее».



Оснащение «киношной» версии заметно отличалось от исходника, ведь DMC-12 должен был перемещаться во времени и пространстве с 1885 по 2015 годы 1 / 5 Оснащение «киношной» версии заметно отличалось от исходника, ведь DMC-12 должен был перемещаться во времени и пространстве с 1885 по 2015 годы 2 / 5 Оснащение «киношной» версии заметно отличалось от исходника, ведь DMC-12 должен был перемещаться во времени и пространстве с 1885 по 2015 годы 3 / 5 Оснащение «киношной» версии заметно отличалось от исходника, ведь DMC-12 должен был перемещаться во времени и пространстве с 1885 по 2015 годы 4 / 5 Оснащение «киношной» версии заметно отличалось от исходника, ведь DMC-12 должен был перемещаться во времени и пространстве с 1885 по 2015 годы 5 / 5

Успех первой части трилогии привёл к тому, что преданная забвению мелкосерийная машина стала не просто киногероиней, а настоящим объектом культа, у которого появилась огромная армия поклонников. И таким образом DMC-12 смогла переместиться в пространстве и времени из своего смутного для марки и самого Делореана 1982 года назад в будущее, причем светлое!

МИФ 4: У DMC-12 БЫЛА ПЕРЕДОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ИЗЮМИНКОЙ КОТОРОЙ СТАЛ ПОЛНОСТЬЮ АЛЮМИНИЕВЫЙ КУЗОВ И ПРАВДА, И МИФ

«Этичный спорткар» задумывался лёгким, изящным и мощным. Изначально Билл Колинз и специалисты Лотуса делали ставку на среднемоторную компоновку и малый вес кузова, несущей основой которого стал... пластик, созданный по технологии Elastic Reservoir Molding. Да-да, именно высокотехнологичный пластик, а совсем не алюминий, хотя из-за характерного цвета наружных панелей многие считали, что кузов DMC-12 целиком и полностью выполнен из алюминия. В действительности же на силовой каркас были навешены три сотни панелей из полированной нержавеющей стали.



«Серый мат» – это не цвет, а конструктивная особенность машины, которую производитель подчеркнул отсутствием лакокрасочного покрытия

Такое решение можно считать передовым, но не самым практичным, дешевым и технологичным. А ведь индекс DMC-12 указывал на то, что машина, по замыслу Делореана, будет стоить именно 12 тысяч долларов. Увы, в реальности и пластиковый кузов, выполненный по технологии ERM, и среднемоторная компоновка, и роторно-поршневой двигатель, и подушки безопасности до конвейера не дожили, а серийная машина по конструкции и уровню технологий стала походить на банальный Lotus Esprit.



Заднемоторная компоновка была обычным явлением для автомобилей этого класса и назначения

Салон с кожаной отделкой (Connoly, господа!) смотрелся неплохо, хотя и более приземленно, чем экстерьер 1 / 4 Салон с кожаной отделкой (Connoly, господа!) смотрелся неплохо, хотя и более приземленно, чем экстерьер 2 / 4 Салон с кожаной отделкой (Connoly, господа!) смотрелся неплохо, хотя и более приземленно, чем экстерьер 3 / 4 Салон с кожаной отделкой (Connoly, господа!) смотрелся неплохо, хотя и более приземленно, чем экстерьер 4 / 4

Сделано для США: автомобиль оснащался аудиосистемой и кондиционером – своего рода стандартное оборудование для американского рынка

Цена же при этом из-за инфляции и накладных расходов «стрельнула» за 25 тысяч «зелёных», то есть DeLorean DMC-12 оказался на 25% дороже Porsche 924 Turbo и Chevrolet Corvette, лишь немного не дотягивая по цене до Его Величества Porsche 911. На американском рынке, ради которого всё, собственно, и затевалось, такой расклад для Делореана был попросту убийственным.



Покрытый настоящим золотом (!) вариант можно было приобрести только с помощью золотой карты American Express за умопомрачительные 85 000 долларов, что сегодня эквивалентно сумме в 250 000. Планировали сделать 100 автомобилей, изготовили всего пять «золотых» DMC-12, а продали только две 1 / 4 Покрытый настоящим золотом (!) вариант можно было приобрести только с помощью золотой карты American Express за умопомрачительные 85 000 долларов, что сегодня эквивалентно сумме в 250 000. Планировали сделать 100 автомобилей, изготовили всего пять «золотых» DMC-12, а продали только две 2 / 4 Покрытый настоящим золотом (!) вариант можно было приобрести только с помощью золотой карты American Express за умопомрачительные 85 000 долларов, что сегодня эквивалентно сумме в 250 000. Планировали сделать 100 автомобилей, изготовили всего пять «золотых» DMC-12, а продали только две 3 / 4 Покрытый настоящим золотом (!) вариант можно было приобрести только с помощью золотой карты American Express за умопомрачительные 85 000 долларов, что сегодня эквивалентно сумме в 250 000. Планировали сделать 100 автомобилей, изготовили всего пять «золотых» DMC-12, а продали только две 4 / 4

МИФ 5: ДЕЛОРЕАН БЫЛ БЫСТРЫМ АВТОМОБИЛЕМ НЕ ТОЛЬКО ВНЕШНЕ МИФ

Из-за того, что конструкция кузова оказалась далека от планируемой, серийный DMC-12 здорово прибавил в весе – аж 1250 кг против расчетной тонны. И если профессор Эммет Л. Браун в фильме использовал ядерный реактор для преодоления времени, а магнитная подушка позволяла машине летать, то в реальной жизни у DMC-12 дела с динамикой обстояли довольно печально.



Эта машина во всех смыслах летала только в кино 1 / 3 Эта машина во всех смыслах летала только в кино 2 / 3 Эта машина во всех смыслах летала только в кино 3 / 3

Ведь мотор не просто переехал в задний свес: вместо роторного или просто мощного ДВС там появился вполне ординарный V6 под индексом PRV, который можно было встретить на автомобилях Renault, Peugeot и Volvo.



Несмотря на почти три литра рабочего объема, он развивал смехотворные по меркам спортивных машин 130 л.с., которые, по утверждению производителя, должны были обеспечить Делореану разгон за 8,5 секунд до 100 км/ч и свыше 200 км/ч «максималки».



Чтобы перемещаться во времени, по утверждению Дока, машина должна была разогнаться до 88 миль в час. Из-за этого шкалу спидометра «киношной» модификации пришлось «оттюнинговать» до отметки 95 миль. Это позволило машине «налетать» в трилогии около 570 лет!​

В действительности же оказалось, что даже с ручной коробкой передач машина набирала заветную «сотку» почти за десять секунд – вечность по меркам автомобилей этого класса и назначения, а до отметки 200 купе и вовсе не добиралось... Ну а с древним трёхступенчатым автоматом разгон действительно превращался в путешествие во времени и пространстве.

DeLorean можно было купить как на «ручке», так и с АКП​

К тому же DMC-12 оказался не просто медлительным, но и посредственным автомобилем с точки зрения управляемости, ведь, несмотря на низкий центр тяжести и «лотусовские» гены, породистостью реакций в извилистых поворотах машина не блистала.

МИФ 6: МАШИНА ПРОВАЛИЛАСЬ НА РЫНКЕ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С НАДЕЖНОСТЬЮ ПРАВДА

Из-за того, что конструкция машины была достаточно сырой и изобиловала детскими болезнями, а ирландские рабочие не обладали каким-то особенным опытом в сборке автомобилей, качество изготовления первых партий машин откровенно хромало.



А ведь еще до начала производства машину очень ждали в Штатах, и DeLorean Motors заключила контакты с 350 дилерскими центрами! В спешном порядке руководству DMC пришлось организовать в США Quality Assurance Сenter – центры «доработки машин напильником по месту», где с ними проделывали примерно то же самое, что европейские дилеры Lada с нашими Жигулями и Самарами...



ГОД ЗА ГОДОМ МЫ ЗАСТАВЛЯЕМ АМЕРИКАНЦЕВ ПРОДАВАТЬ МАШИНЫ И ПОКУПАТЬ НОВЫЕ ПРОСТО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО У НИХ ИЗМЕНИЛСЯ ДИЗАЙН – ХОТЯ В ОСТАЛЬНОМ ОНИ АБСОЛЮТНО ТЕ ЖЕ САМЫЕ. ДЖОН ДЕЛОРЕАН

И это еще не всё. Поскольку запуск в серийное производство состоялся позже намеченного, а машины отнюдь не блистали качеством сборки и динамическими характеристиками, разочарованные покупатели вскоре начали отказываться от уже заказанных автомобилей. При этом у Делореана были обязательства перед Lotus по объемам производства, а и без того высокая цена машин вскоре взлетела еще больше из-за дополнительных затрат на их доработку и гарантийные выплаты.



Цветовой перфоманс – ярко-красный DMC-12, являющийся продуктом фантазии владельца

В итоге очень эффектный внешне, но не слишком надёжный и откровенно небыстрый автомобиль в жизни, что называется, не взлетел. До момента банкротства DMC (то есть, с 1981 по 1983 годы) было изготовлено около 9500 экземпляров – и, может быть, это и хорошо, что сама компания Джона Делореана приказала долго жить ранее, чем славу рыночного неудачника могла снискать себе сама машина. Ведь этого просто не произошло, что называется, по техническим причинам.



Эпилог

В качестве резюме можно вернуться к нашему сравнению личностей Делореана и Маска. Если изначально первого можно считать если не гением, то талантливым инженером и управленцем по сравнению с Маском, делавшим огромные деньги на перепродаже акций собственных компаний, то с коммерческой точки зрения DMC-12 оказался прожектом, а Tesla в прямом и переносном смысле улетела-таки в космос – точнее, в то самое будущее, которое для героев культовой трилогии оказывалось то позади, то впереди, а для нас уже давно наступило.