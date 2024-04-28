В США доля новых машин с механикой в последние годы не превышает 0,9-1,3%, причем это не бюджетные модели, а дорогущие спорткары. В России ситуация пока не такая однозначная, но доля автоматических трансмиссий на рынке постепенно растет. Правда, этому не очень способствует тот факт, что теперь машину с автоматом дешевле миллиона найти просто невозможно. Но каков минимальный денежный порог, с которого вообще появляется возможность получить вожделенную АКП?

Lada Granta: предложение ограничено

В прошлом году Granta разошлась в количестве 191 074 единицы, более чем втрое опередив по продажам Haval Jolion, Lada Niva, Lada Vesta и Chery Tiggo 7 Pro. Но народный автомобиль должен отвечать чаяниям народа, а эти чаяния откровенно указывали на постоянный рост популярности машин с автоматической трансмиссией, доля которых только в 2019 составляла 59,4%, в 2021 году в сегментах В и С – более 80%, а в сегменте компактных кроссоверов этот показатель был еще выше – до 90 процентов! Первые Granta с четырехступенчатой гидромеханикой Jatco JF414E (AY-K3) появились на рынке еще в 2012-м, но события 2022 года, казалось бы, должны были поставить на этом проекте жирный крест.

Фото: lada.ru

Тем неожиданней оказалось возобновление продаж двухпедальных Грант с автоматом Jatco в начале апреля нынешнего года. Так что, завод нашел какие-то способы обхода санкций? Все оказалось несколько проще. Примерно 5000 таких агрегатов было завезено в Россию до начала всех событий, и завод, похоже, решил их придержать до решения проблем с импортозамещением многих электронных систем. Ну а по мере решения многих проблем заводчане решили, что хватит ценным агрегатам пылиться на складах, тем более что на подходе новая Iskra. В результате Granta с кузовом седан в комплектации Comfort’24 Plus стала самым дешевым автомобилем с автоматической трансмиссией на нашем рынке: ее можно приобрести за 1 176 900 – 1 189 500 рублей, а с кузовом лифтбек в комплектации Club 24 – за 1 247 900 рублей.

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Гранты с автоматом вряд ли порадуют вас особой резвостью (до сотни они разгоняются за 13,1-13,3 с), да и отсутствием аппетита они не страдают: если верить официальным данным, в смешанном цикле они потребляют 7,2, а в городском – 9,9 л/100 км. Зато за годы эксплуатации четырехступенчатый автомат Jatco зарекомендовал себя как надежный агрегат – естественно, при регулярном и правильном обслуживании. Но если вы все-таки хотите приобрести такой автомобиль, то стоит поспешить: предложение ограничено, а значительная часть Lada Granta с автоматом будет поставлена социальным службам для нужд людей с ограниченными возможностями.

Фото: lada.ru

Lada Vesta: только седан, остальные – дороже

После торжественного запуска серийного производства Vesta, который состоялся 25 сентября 2015 года, конструкторы бодро взялись за внедрение автоматической трансмиссии. Сначала автомобиль получил роботизированную коробку AMT, разработанную на базе стандартной вазовской пятиступенчатой «механики», но к ней было слишком много претензий. В 2019-м вместе с обновлением всего семейства Vesta получила вариатор Jatco JF015E, работающей в паре с двигателем Renault H4Mk – но и у этого варианта, помимо явных плюсов, были и существенные минусы. Ну а затем случился 2022 год и развод АвтоВАЗа с концерном Renault-Nissan, после чего двухпедальные Весты более чем на год исчезли из шоу-румов марки. Но заводчане не стали опускать руки, и в марте нынешнего года представили новый вариант, на это раз — с новым силовым агрегатом, состоящим из 1,8-литрового мотора с приставкой Evo (мощностью 122 «лошадки») и бесступенчатой автоматической трансмиссии «от восточного партнера».

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О том, что из этого получилось, мы рассказали очень подробно, так что не будем повторяться. Отметим лишь, что получилось совсем не плохо, хотя и не идеально. Автомобиль разгоняется до сотни за 11,6-12,7 секунды в зависимости от типа кузова и потребляет в среднем 7,7 л/100 км. Новый силовой агрегат получили все четыре типа кузова: седаны и универсалы Vesta SW и SW Cross. Но прорваться на второе место в нашем рейтинге сумела только Vesta седан в комплектации Comfort 24, каталожная цена которой составляет 1 586 500 рублей. Эта же версия в топовой комплектации Techno'24 стоит уже 1 885 900 рублей, то есть дороже, чем некоторые модели китайских производителей. Остальные версии еще дороже: Vesta SW стоит от 1 718 900 до 2 015 900 рублей, Vesta SW Cross – от 1 743 900 до 2 227 900 рублей, а Vesta Cross – от 1 820 900 до 2 007 900 рублей.

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BAIC U5 Plus: прошлогодние дешевле

Седан BAIC U5 Plus, сборку которого наладили на заводе «Автотор» в Калининграде, в любом случае занял бы какое-то место в нашей подборке – в прошлом году он мог претендовать на звание самого бюджетного китайского автомобиля с автоматической трансмиссией на российском рынке. Однако появление конкурентов заставило представительство резко снизить цены на машины, собранные в 2023 году. Так, автомобили в комплектации Luxury теперь стоят 1 645 000 рублей вместо 2 115 000, а в комплектации Honor – 1 815 000 вместо 2 215 000, и это позволило модели подняться на третью ступень сегодняшнего рейтинга.

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В принципе, BAIC U5 Plus – автомобиль достаточно незамысловатый. Под капотом – 105-сильный атмосферник А151А1, который ведет родословную от агрегата Mitsubishi 4A91. В паре с ним работает вариатор Punch VT3. От такого сочетания не ждешь особой резвости, но паспортные 12,5 с до сотни автомобиль выдает вполне уверенно, да и с экономичностью все в порядке: в городском режиме автомобиль расходует 9,5, а в смешанном цикле – 5,9 л 92-го бензина на 100 км. Увы, автомобиль не слишком хорошо адаптирован к российским условиям: нет никаких обогревов, бачок омывателя вмещает всего 1,6-2 л жидкости, да и русификация головного медиаустройства оставляет желать лучшего. Маловат и багажник – его объем составляет всего 430 л. Зато на втором ряду довольно просторно.

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Livan X3 Pro: малыш, но солидный

Марка Livan появилась в России летом прошлого, 2023 года, и первым представленным ей автомобилем стал компактный кроссовер Livan X3 Pro. Мы весьма подробно рассказали о том, откуда вообще взялась эта марка и что представляет собой X3 Pro. Автомобиль действительно невелик: длина его кузова 4005 мм, а колесная база равна 2480 мм. Маловат и багажник: по паспорту его объем составляет 400 литров, но это объем не по VDA, а «под крышу».

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Было бы странно ждать от сочетания 103-сильного 1,5-литрового атмосферника JLC-4G15C с вариатором какой-то особой резвости, но в городском потоке Livan X3 Pro держится вполне уверенно, да и средний расход на уровне 6,9 л/100 км не может не радовать. Каталожная цена на Икс-третий составляет от 1 672 000 рублей (за комплектацию Comfort) до 1 889 900 рублей (комплектация Luxury), но он выглядит неплохо для такого малыша и совершенно не производит впечатление автомобиля, который покупали просто потому, что «нужны хоть какие-то колеса».

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Changan Alsvin: самый маленький китаец

Changan Alsvin – единственный представитель сегмента B+ среди всех легковых автомобилей китайских марок, официально представленных в России, так что он попал и в обзор самых дешевых автомобилей российского рынка, и в обзор седанов ценой до 2.5 миллионов рублей. Ну а поскольку его силовая установка состоит из безальтернативной атмосферной «четверки» JL473QF мощностью 98 л.с. и столь же безальтернативного 5-ступенчатого преселективного робота, его никак не обойти и в этом обзоре.

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Автомобиль компактный (габариты – 4390х1725х1490 мм, колесная база – 2535 мм), что накладывает определенные ограничения на внутренние объемы. Так, объем багажника составляет всего 380 литров, а у того же Логана, между прочим, было 510. Но он неплохо оснащен: есть кондиционер, головное медиаустройство с 7-дюймовым сенсорным экраном, электростеклоподъемники во всех четырех дверях, боковые зеркала снабжены электрорегулировкой и обогревом, есть круиз-контроль, камера заднего вида и ассистент парковки с тремя датчиками. Но многое говорит о попытке обеспечить максимум комфорта за минимальные деньги: регулировка сидений – только механическая, руль регулируется только по углу наклона, да и отделочные материалы выбраны из числа недорогих. А вот экономичность не может не радовать: автомобиль в среднем расходует 6,2 л/100 км. В целом, идея заплатить 1 750 000 рублей за комплектацию LX или 1 799 900 за DLX (она отличается только наличием люка с электроприводом, системы «Старт-Стоп» и камеры бокового обзора справа) не выглядит такой уж нелепой.

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Jetta VA3: «китайский немец», недорого

До недавнего времени автомобили марки Jetta, которую Volkswagen придумал в 2019 году специально для Китая, попадали в Россию исключительно в порядке параллельного импорта. По крайней мере в обзоре седанов ценой до 2,5 миллионов рублей первенец марки, седан VA3, попал именно в эту категорию. Однако теперь дистрибьютор этих машин называет себя официальным, так что версии VA3 с автоматической трансмиссией мы перемещаем в группу условных «официалов» – тем более что «параллельных» моделей мы еще коснемся ниже.

Фото: jetta.faw-vw.com

Автомобиль построен на модернизированной версии платформы PQ25 и является ближайшим родственником Skoda Rapid и VW Polo sedan. В отличие от многих автомобилей этой ценовой категории, Jetta VA3 оснащается (туш, фанфары, барабанная дробь!) классической 6-ступенчатой гидромеханикой, которая в паре со 112-сильным 1,5-литровым атмосферником обеспечивает разгон до сотни за 12,5 с, а также неплохую экономичность: город – 7,2, трасса – 4,7 и смешанный цикл — 5,6 л/100 км. Цена комплектации Aggressive составляет 1 770 000, а топовой Glory – 2 192 000 рублей – то есть, более крупный в сравнении с Changan Alsvin автомобиль (4501х1704х1469 мм, колесная база – 2604 мм), пусть даже относящийся к тому же сегменту B+, можно купить практически за ту же цену. Зато это будет «китайский немец», а не «стопроцентный китаец».

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JAC JS3: буква J и кое-что еще

JAC JS3 – это рестайлинговая версия компактного кроссовера S3, который уже продавался в России, хоть и без особых успехов. Но осенью прошлого года марка JAC объявила о возобновлении официальных продаж компактного кроссовера. Вместе с буквой J в индексе модели автомобиль получил и некоторые изменения в габаритах: длина кузова выросла на 20 мм до 4345 мм, а высота, напротив, стала меньше на те же 20 мм и теперь составляет 1640 мм.

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Автомобиль оснащается безальтернативным атмосферником объемом 1,6 литра и мощностью 109 л.с. В качестве автоматической трансмиссии использован вариатор Punch, но двухпедальная трансмиссия доступна только для комплектации Luxury, каталожная цена которой составляет 1 899 000 рублей (для автомобилей 2023 года выпуска) или 1 949 000 рублей (для машин, выпущенных уже в текущем году). Набор жизненных благ, положенных покупателю JAC JS3, можно назвать типичным для бюджетных китайских кроссоверов: обивка салона из экокожи, однозонный климат-контроль, мультимедиасистема с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, камера заднего вида и круиз-контроль.

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Kaiyi X3: все, как у людей

Официальная премьера собранных на калининградском «Автоторе» компактных кроссоверов Kaiyi X3 состоялась в рамках прошедшего в августе 2023 года Московского автосалона, а спустя месяц началось серийное производство и официальные продажи. Под капотом этого ближайшего родственника Chery Tiggo 4 – атмосферная четверка SQRE4G15C объемом 1,5 л и мощностью 113 л.с. Двигатель не самый мощный и не самый тяговитый: чтобы он вышел на пиковую мощность, его нужно раскрутить аж до 6150 об/мин, а максимальный момент в 138 Нм он выдает на 4000 оборотов. Стоит ли говорить, что такой двигатель в сочетании с бесступенчатой трансмиссией не может превратить автомобиль в призового рысака: разгон до сотни занимает у него 14,6 сек. Экономичность также не назовешь чемпионской – 9,8 л/100 км в городе, 6 л/100 км на трассе и 7,4 л/100 км в смешанном цикле, но в рамках сегмента эти показатели можно посчитать вполне приличными. Невелик и багажник – 360 л по VDA.

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Двухпедальные Kaiyi X3 доступны в двух комплектациях, Comfort и Luxury, за 1 935 000 и 2 014 900 рублей соответственно. Ну а оснащение особых вопросов не вызывает: диодная светотехника, медиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином, обогрев всех сидений и форсунок омывателя – словом, все как у людей.

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Geely Emgrand: классический автомат и атмосферник

Вернувшийся на российский рынок во второй половине прошлого года седан Geely Emgrand – это, естественно, не тот же самый Emgrand, который марка прекратила продавать в России еще в 2020-м, а третье (на родине его считают даже четвертым) поколение модели, построенное на модульной платформе. Но главное, что этот совершенно по-европейски выглядящий седан оснащается не роботом или вариатором, а классической шестиступенчатой гидромеханикой. С точки зрения российской автомобильной аудитории это является вполне серьезным достоинством, ну а в довесок к автомату идет и достаточно мощный (122 л.с) атмосферник. Эта парочка разгоняет машину до сотни за 12,6 с, и такой разгон, конечно, нельзя назвать ураганным. Зато экономичность – на высоте, 8.3 л/100 км в городе и 5,4 л/100 км на трассе.

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Двухпедальные Эмгранды предлагаются в трех комплектациях: Comfort за 2 219 990 рублей, Luxury за 2 309 990 и Flagship за 2 489 990. Ну а то, что комплектация Comfort оснащена тканевым салоном, мультирулем без кожаной обтяжки и галогеновыми фарами головного света, так и бог с ним. Зато есть бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя с ключ-брелока и однозонный климат-контроль.

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Changan Eado Plus: большой, мощный и быстрый

Эта модель уже фигурировала в обзоре седанов ценой до 2,5 миллионов рублей и была там отмечена как самый крупный представитель сегмента (габариты автомобиля – 4730 х 1820 х 1505 мм, колесная база – 2700 мм). Под стать размерам и багажник, объем которого составляет 500 л. Ну а в нашем случае это еще и самый мощный и самый быстрый из относительно недорогих автомобилей с автоматической трансмиссией: «турбочетверка» JL473ZQ3 объемом 1,4 литра, развивающая 150 л.с и способная выдать неплохой крутящий момент (225 Нм в диапазоне от 2 до 4 тысяч оборотов), в паре с семиступенчатым «мокрым» роботом Getrag 7DCT300 разгоняют этот седан до 100 км/ч за 9,3 секунды.

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Автомобиль продается в двух комплектациях LX и DLX по цене 2 329 900 и 2 399 900 рублей соответственно. При такой незначительной разнице в цене покупка машины в топовой комплектации выглядит куда осмысленней: ведь за какие-то 70 тысяч можно получить встроенный видеорегистратор, цветной дисплей бортового компьютера, электропривод водительского сиденья, вентиляцию сидений переднего ряда, систему камер кругового обзора и адаптивный круиз-контроль вместо обычного.

Фото: globalchangan.com 1 / 3 Фото: globalchangan.com 2 / 3 Фото: globalchangan.com 3 / 3

Параллельный импорт

По традиции мы добавляем в обзор пятерку моделей, которые попадают в Россию по схеме параллельного импорта. И открывает ее хэтчбек А-класса Chevrolet Spark.

Chevrolet Spark III (M300): а я тебя знаю!

Этот исключительно удачный малыш (продажи модели по всему миру перевалили за 2,3 миллиона единиц) был впервые показан на Женевском автосалоне 2009 года. Россиянам эта модель прекрасно знакома и под собственным именем, и как Daewoo Matiz и Ravon R2, поскольку с 2010 года производство автомобиля по полному циклу было организовано на заводах UzDaewoo. Автомобили, которые сегодня завозятся в Россию в порядке параллельного импорта, оснащаются все той же бензиновой «четверкой» LL0 объемом 1,25 литра и мощностью 85 л.с., которая в паре с классическим 4-ступенчатым автоматом Jatco может разогнать автомобильчик до 100 км/ч за 12,4 с. С экономичностью тоже все не так уж плохо, Spark расходует 8,2 л/100 км в городе и 5,1 л/100 км на трассе. Есть, конечно, и серьезные минусы: например, Spark не очень подходит на роль единственного семейного автомобиля, поскольку объем его багажника составляет всего 170 литров.

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В Россию привозят машины в комплектации LTZ – с тканевым салоном, обычным пластиковым рулем и магнитолой, зато с электростеклоподъемниками во всех дверях, кондиционером и обогревом передних сидений, боковых зеркал и зоны покоя стеклоочистителей. Ну и цену продавцы выставляют достаточно скромную – 1 780 000 рублей. Весь вопрос в том, достаточно ли она скромна, чтобы конкурировать с куда более практичными Kia Pegas и Chevrolet Cobalt, не говоря уж о Lada Granta.

Kia Pegas: Рио из Янчэня

Эта модель, предназначенная в первую очередь для китайского рынка, впервые была показана на автосалоне в Шанхае в 2017 году и выпускается на заводах СП Dongfeng Yueda Kia в городе Янчэнь. В принципе, автомобиль имеет много общего с привычным нам Kia Rio. Он оснащается 95-сильным 1,4-литровым атмосферником Kappa II MPI в паре с 4-ступенчатой гидромеханикой A4CF2 (которой оснащались многие модели Hyundai и Kia). Ждать от такой парочки особой резвости и ураганной динамики было бы странно, но вот экономичность точно на высоте: в городе Pegas потребляет 7,5 литров рекомендованного 95-го бензина на 100 км, а на трассе расход составляет 4,8 л/100 км, так что даже относительно небольшого топливного бака объемом 43 л должно хватить надолго.

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В Россию завозят автомобили в скромной комплектации Comfort: тканевый салон, пластиковый руль, кондиционер, обычная магнитола, стандартный набор систем безопасности (ABS, ESC, EBD, TCS), которые дополняют системы помощи при старте на подъеме и мониторинга давления в шинах. Но и стоят такие автомобили относительно недорого: в основном их продают по цене 1 799 000 рублей, хотя некоторые дилеры могут выставить и более высокий ценник.

Фото: kia.com 1 / 4 Фото: kia.com 2 / 4 Фото: kia.com 3 / 4 Фото: kia.com 4 / 4

Chevrolet Cobalt: между Cruze и Aveo

Chevrolet Cobalt был разработан бразильским подразделением GM на базе платформы GM Gamma в 2011 году как промежуточная модель по размерам между Cruze и Aveo, предназначенная для рынков третьих стран. Автомобиль несколько раз появлялся на российском рынке и как Chevrolet Cobalt, и как Ravon R4 (выпуск автомобиля по полному циклу был освоен на заводах UzAuto Motors в узбекском городе Асака), и вновь как Cobalt, когда крупноузловую сборку из произведенных в Узбекистане компонентов начали на заводе «СарыаркаАвтоПром» в казахском Костанае. Ну а после 2022 года автомобили завозят в РФ в порядке параллельного импорта.

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Технически Chevrolet Cobalt достаточно прост, под капотом – полуторалитровый атмосферник мощностью 106 л.с., в паре с которым работает шестиступенчатый автомат GM Hydra-Matic 6T40. Эта парочка способна разгонять автомобиль до сотни за 12,6 с., что можно считать очень неплохим показателем. Но за динамику приходится платить изрядным для класса аппетитом: 10,4 л/100 км в городе и 5,9 л/100 км на трассе. Оснащение предельно скромное: электростеклоподъемники только в передних дверях, тканевый салон, жесткий пластик, обычная магнитола и никаких электронных помощников. Нет даже камеры заднего вида… А стоят такие автомобили 1 930 000 – 1 990 000 рублей.

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Hyundai Celesta: между Солярисом и Элантрой

Модель Celesta разработана конструкторами Hyundai специально для китайского рынка на базе Elantra Yuedong, то есть китайской разновидности Элантры четвертого поколения, производство которой было налажено СП Beijing Hyundai. Маркетологи усмотрели окно между моделями Verna (аналог Solaris) и более крупной и футуристичной Elantra и аккуратно вписали в это окно Hyundai Celesta. Автомобиль оснащается 1,6-литровым атмосферником G4FC семейства Gamma мощностью 123 л.с., а в пару к нему предусмотрены либо 6-ступенчатая механика, либо классический 6-ступенчатый автомат A6GF1.

Скриншоты: с видео youtube.com/@AVTO_RAZGOVORY 1 / 4 Скриншоты: с видео youtube.com/@AVTO_RAZGOVORY 2 / 4 Скриншоты: с видео youtube.com/@AVTO_RAZGOVORY 3 / 4 Скриншоты: с видео youtube.com/@AVTO_RAZGOVORY 4 / 4

Естественно, в Россию везут исключительно версии с автоматом и почему-то только в комплектации GL с тканевым салоном, обычным кондиционером и стандартным набором электронных систем обеспечения безопасности. Официальных данных по разгону продавцы не сообщают, а вот экономичностью хвастаются: 8,1 л/100 км в городе и 4,8 л/100 км на трассе действительно звучит неплохо. Стоят такие автомобили 2 050 000 рублей.

Kia Picanto III: компактно и современно

Несмотря на сверхкомпактные размеры Picanto (длина машины составляет всего 3595, а колесная база — 2400 мм), в салоне вполне могут разместиться водитель и 4 взрослых пассажира. Багажник при этом, естественно, имеет символический объем в 255 литров, но если сложить второй ряд сидений, автомобильчик может принять 1010 л разнообразной поклажи.

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Погонять на нем точно не получится: 67-сильный моторчик объемом 1,0 литра в паре с древней, но исключительно надежной 4-ступенчатой гидромеханикой A4CF0 разгоняют автомобиль до сотни аж за 16,5 с. Зато расход горючего в городе составляет порядка 6,8, а на трассе падает вплоть до 4,4 л/100 км. Сейчас Picanto продают по цене от 2 150 000 рублей за комплектацию Luxe до 2 349 000 рублей за исполнение GT Line.