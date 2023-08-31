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  • Автотор начал выпуск кроссоверов Kaiyi и ищет новое название для моделей JMC

Автотор начал выпуск кроссоверов Kaiyi и ищет новое название для моделей JMC

31.08.2023 156 3 0

Паркетники доберутся до российских дилеров в ближайшее время. А вот для моделей JMC, как ожидается, придумают новый бренд.

Калининградский завод Автотор объявил в четверг, 31 августа, о старте производства кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro, они присоединились к седану Kaiyi E5, выпуск которого предприятие ведет с начала текущего года. На данный момент сборка моделей этого бренда, коим частично владеет Chery, «осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова с локализацией компонентов первого уровня». Впоследствии Автотор планирует перейти на полный цикл производства.

«В рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве Автотор и Kaiyi Auto предусмотрено использование локальных комплектующих с поэтапным наращиванием уровня локализации. Разработаны планы по локализации каждой модели бренда, предусматривающие конкретные сроки, условия и обязательства сторон», — говорится в релизе завода.

Kaiyi X3

Паркетники X3 и X3 Pro представляют собой разновидности хорошо знакомого россиянам Chery Tiggo 4 (в Китае модели Kaiyi зовутся Showjet и Showjet Pro соответственно), между собой они отличаются дизайном. Например, у Pro-версии более спортивный облик, а в салоне такого кросса установлен «парящий» планшет мультимедиа (у «просто» X3 экран встроен в переднюю панель). По габаритам кроссоверы Kaiyi совпадают: длина – 4400 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1653 мм, колесная база – 2632 мм. Паспортный дорожный просвет наших моделей – 158 мм.

Kaiyi X3
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Kaiyi X3
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Согласно сообщению Автотора, Kaiyi X3 предложат с бензиновым атмосферником 1.5 мощностью 113 л.с. в сочетании с вариатором (на российском потребительском сайте Kaiyi указана другая отдача – 116 л.с.; еще там заявлена механика). Кроссовер Kaiyi X3 Pro оснащен 147-сильной турбочетверкой 1.5 и CVT. Оба мотора могут «питаться» АИ-92. Привод только передний. Для моделей предусмотрены подогрев руля, передних и задних сидений, мультимедийная система с дисплеем диагональю 10,25 дюйма, кондиционер, круиз-контроль.

Kaiyi X3 Pro
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Kaiyi X3 Pro
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Kaiyi X3 Pro
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Kaiyi X3 Pro
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Kaiyi X3 Pro
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До дилеров кроссы доберутся в ближайшее время, цены пока не раскрыты. Скорее всего, Kaiyi X3 и X3 Pro окажутся дороже седана Kaiyi E5, ну а последний по прайсу сегодня стоит от 2 115 000 рублей.

Напомним, в этом году Автотор также заключил соглашения с китайскими компаниями BAIC и SWM, их модели тоже «прописались» на заводе. А вот с еще одним «поднебесным» партнером вышла заминка. Так, в середине августа российское предприятие объявило о запуске производства автомобилей JMC (пикапа и бескапотных грузовичков), но теперь пресс-релиза, посвященного этому событию, на сайте Автотора нет, из официальных соцсетей упоминание о нем тоже убрали. Как сообщает телеграм-канал No Limits со ссылкой на дилеров, причиной тому стало требование JMC не использовать оригинальное название бренда, так как компания якобы опасается, что ее могут коснуться введенные против РФ санкции (JMC сотрудничает, к примеру, с Фордом и Isuzu). Предполагается, что Автотор все же продолжит собирать автомобили JMC, но для них придумают новую марку: ребрендинг могут провести в течение сентября-октября.

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3 комментария
31.08.2023 19:16
Roman Mangrim

Ну и хорошо что ищут другое название, китайский гейминг это боль

31.08.2023 19:48
Яшка

Зачем им эта локализация?Когда в Китае снимут с производства эту модель и заменят новой(а это будет скоро),то вся их локализация закончится в ту же секунду так и не успев себя окупить.

31.08.2023 20:46
Papirus

Что то слабо верится что такси и шеринги впмтают всё, к чему они прикрутят фары и колеса. Куда остальной шлак девать?

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