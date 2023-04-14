Итальянские «китайцы» SWM на российском Автоторе: запущены в производство три модели

Калининградский Автотор продолжает в ударном темпе осваивать китайскую технику: всего через десять дней после сообщения о начале работы с BAIC завод объявил о долгосрочном сотрудничестве с Shineray Group и принадлежащей ей итальянской маркой SWM. Уже начато производство трёх кроссоверов SWM — G01, G01F и G05 Pro.

Напомним, что в январе Автотор запустил в производство первую модель под китайской маркой Kaiyi, совместный проект с BAIC начался с запуска двух моделей, ну а под маркой SWM калининградский завод готов с ходу предложить три новинки — их продажи начнутся в конце апреля либо начале мая.

SWM G01F

Оригинальная компания SWM происходит родом из Италии, в период с 1971 по 1984 год она занималась выпуском мотоциклов. В 2014 году марку SWM купила китайская Shineray Group и в 2016 году совместно с Brilliance превратила её в автомобильную компанию SWM Motors. Мотоциклы под маркой SWM сегодня тоже производятся, причём в самой Италии, ну а машины выпускает завод в китайском Чунцине. Современный автомобильный ряд SWM составляют недорогие кроссоверы и кроссвэны, дизайн которых, как утверждает компания, разрабатывается в Италии. Пока что SWM — мелкий игрок на китайском рынке, готовые продажи не превышают 100 тысяч автомобилей. Как пойдут дела в России, покажет время.



SWM G05 Pro

Подробностей о сотрудничестве Автотора и SWM куда меньше, чем было в случае с BAIC: у автомобильного крыла SWM пока нет российского сайта, характеристики и цены запущенных в производство моделей не объявлены, так что ниже приведём цифры, актуальные для Китая. Совместный проект Автотора и SWM рассчитан на период до 2032 года, в течение этого периода будут запущены в производство несколько моделей, в том числе, как уточняет ТАСС, электромобиль и минивэн. Глубина локализации будет постепенно увеличиваться: например, к концу 2024 года Автотор хочет освоить окраску кузовов автомобилей SWM. Сотрудничество подразумевает также разработку полностью новой модели с учётом специфики российского рынка.



SWM G01

Теперь расскажем об уже запущенных моделях. SWM G01 дебютировал у себя на родине в 2018 году и уже полностью заменён спортивной версией G01F, а у нас, стало быть будут обе версии, подаваемые как две разные модели.



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SWM G01 — это среднеразмерный (по российским меркам) 5-местный кроссовер: габаритная длина — 4610 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1740 мм, колёсная база — 2750 мм. Привод — только передний. Силовой агрегат — бензиновая 1,5-литровая «турбочетвёрка» (156 л.с., 212 Нм) в паре с 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями).



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Спортивный SWM G01F, увидевший свет в 2019 году, имеет куда более агрессивный дизайн (изменённое оперение увеличило габаритную длину до 4670 мм), но оснащается тем же двигателем, что и «просто» G01, причём в базовой версии в пару ему ставится 6-ступенчатая «механика». Передняя подвеска у кроссоверов семейства G01— типа McPherson, а задняя в зависимости от модификации бывает полузависимой с поперечной торсионной балкой либо независимой многорычажной.



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SWM G05 Pro вышел на китайский рынок в 2019 году и представляет собой семейную альтернативу кроссоверам G01/G01F с более просторным салоном, есть 5- и 7-местные версии. Габаритная длина SWM G05 Pro — 4750 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1780 мм, колёсная база — 2750 мм. Привод — только передний, задняя подвеска — только полузависимая. Двигателей два на выбор: 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» (143 л.с., 190 Нм) идёт в комплекте с 5-ступенчатой МКП, а 1,5-литровый турбомотор (156 л.с., 220 Нм) — в паре с 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT.



Характеристики, комплектации и цены кроссоверов SWM калининградской сборки станут известны довольно скоро, следите за новостями на нашем сайте.

