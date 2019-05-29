«Китаец» G01 F: когда «итальянские корни» не двигают продажи, на помощь приходит «спорт»

На рынок выходит «спортивная» версия компактного паркетника SWM Motors. От стандартной модели такой кросс отличается дизайном экстерьера и интерьера, двигатель прежний.

Компания SWM Motors была создана в 2014 году, она принадлежит СП китайских Brilliance и Shineray Motorcycle. У SWM «итальянские корни»: в 1971-м в Милане появилась фирма SVVM, ее название расшифровывалось как Sironi Vergani Vimercate Milano (первые два слова – имена основателей, затем две V слились в W), она выпускала мотоциклы, но в 1984-м прекратила свое существование. Пять лет назад марку выкупила Shineray Motorcycle, возобновившая производство мототехники в Италии. Позже компания начала сотрудничать с Brilliance, в результате чего и появилась SWM Motors.

1 / 3 Стандартный SWM G01 2 / 3 Стандартный SWM G01 3 / 3 Стандартный SWM G01

В 2016-м молодой автопроизводитель представил свою первую модель – компактвэн X7, второй вэн, X3, вышел на рынок через год. А прошлым летом до китайских дилеров добрался компактный кроссовер G01, на который марка возлагала большие надежды. Увы, сбыться им в полной мере так и не удалось – паркетник стал бестселлером SWM, но особого успеха он не снискал: если с сентября по декабрь 2018-го продавали в среднем по 4000 таких машин, то в 2019-м к этой отметки смогли приблизиться лишь в январе (3780 единиц), а вот в феврале-апреле G01 расходился где-то по 2000-2500 экземпляров. «Итальянские корни» не особо помогают, хотя SWM Motors их всячески подчеркивает. Например, исследовательский центр компании находится в Милане, там же представляли G01, хотя за пределами Китая машины не продают. Плюс на моделях есть значки в цветах итальянского флага. Тем не менее, китайцы не сдаются, оживить спрос призвана новая версия – «под спорт».

1 / 4 SWM G01 F 2 / 4 SWM G01 F 3 / 4 SWM G01 F 4 / 4 SWM G01 F

«Оспортивленный» паркетник также показали в 2018-м, тогда даже объявили цены. Но в продажу он поступил только сейчас. Новая версия получила имя G01 F, от стандартного кросса она отличается более агрессивными бамперами, огромной радиаторной решеткой с сетчатым рисунком вместо горизонтальных полос, круглыми патрубками выхлопной системы. Из-за обвеса длина машины выросла на 60 мм до 4670 мм (колесная база – 2750 мм).

1 / 3 SWM G01 F 2 / 3 SWM G01 F 3 / 3 SWM G01 F

В салоне появились декоративные вставки кислотно-зеленого цвета и пленка «под карбон», а у «виртуальной» приборки поменяли графику. Для топовой комплектации «спортивной» версии также предусмотрены: люк с электроприводом, «кожаные» сиденья, подогрев и вентиляция передних кресел, климат-контроль, боковые «эйрбэги», шторки безопасности, камеры кругового обзора, круиз-контроль, системы предотвращения фронтального столкновения, мониторинга «слепых» зон.

Двигатель и коробки перешли с обычного кроссовера – это бензиновая «турбочетверка» 1.5 (заводской индекс DG15T) мощностью 156 л.с. (220 Нм), шестиступенчатые «механика» и «автомат». Привод у G01/G01 F только передний.

Цены же оказались ниже тех, что объявили в прошлом году: SWM G01 F обойдется в 95 900 – 125 900 юаней (около 895 000 – 1 175 000 рублей), тогда как ранее диапазон был 103 900 – 147 900 юаней (970 000 – 1 381 000 рублей). Стандартный G01 стоит 79 900 – 119 900 юаней (746 000 – 1 119 000 рублей).

Экспортировать свои автомобили SWM Motors пока не собирается. Между тем на родине модельная линейка компании скоро пополнится еще одним кроссовером.