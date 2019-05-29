«Китаец» G01 F: когда «итальянские корни» не двигают продажи, на помощь приходит «спорт»

«Китаец» G01 F: когда «итальянские корни» не двигают продажи, на помощь приходит «спорт»

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На рынок выходит «спортивная» версия компактного паркетника SWM Motors. От стандартной модели такой кросс отличается дизайном экстерьера и интерьера, двигатель прежний.
 

Компания SWM Motors была создана в 2014 году, она принадлежит СП китайских Brilliance и Shineray Motorcycle. У SWM «итальянские корни»: в 1971-м в Милане появилась фирма SVVM, ее название расшифровывалось как Sironi Vergani Vimercate Milano (первые два слова – имена основателей, затем две V слились в W), она выпускала мотоциклы, но в 1984-м прекратила свое существование. Пять лет назад марку выкупила Shineray Motorcycle, возобновившая производство мототехники в Италии. Позже компания начала сотрудничать с Brilliance, в результате чего и появилась SWM Motors.

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Стандартный SWM G01
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Стандартный SWM G01
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Стандартный SWM G01

В 2016-м молодой автопроизводитель представил свою первую модель – компактвэн X7, второй вэн, X3, вышел на рынок через год. А прошлым летом до китайских дилеров добрался компактный кроссовер G01, на который марка возлагала большие надежды. Увы, сбыться им в полной мере так и не удалось – паркетник стал бестселлером SWM, но особого успеха он не снискал: если с сентября по декабрь 2018-го продавали в среднем по 4000 таких машин, то в 2019-м к этой отметки смогли приблизиться лишь в январе (3780 единиц), а вот в феврале-апреле G01 расходился где-то по 2000-2500 экземпляров. «Итальянские корни» не особо помогают, хотя SWM Motors их всячески подчеркивает. Например, исследовательский центр компании находится в Милане, там же представляли G01, хотя за пределами Китая машины не продают. Плюс на моделях есть значки в цветах итальянского флага. Тем не менее, китайцы не сдаются, оживить спрос призвана новая версия – «под спорт».

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SWM G01 F
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SWM G01 F
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SWM G01 F
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SWM G01 F

«Оспортивленный» паркетник также показали в 2018-м, тогда даже объявили цены. Но в продажу он поступил только сейчас. Новая версия получила имя G01 F, от стандартного кросса она отличается более агрессивными бамперами, огромной радиаторной решеткой с сетчатым рисунком вместо горизонтальных полос, круглыми патрубками выхлопной системы. Из-за обвеса длина машины выросла на 60 мм до 4670 мм (колесная база – 2750 мм).

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SWM G01 F
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SWM G01 F
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SWM G01 F

В салоне появились декоративные вставки кислотно-зеленого цвета и пленка «под карбон», а у «виртуальной» приборки поменяли графику. Для топовой комплектации «спортивной» версии также предусмотрены: люк с электроприводом, «кожаные» сиденья, подогрев и вентиляция передних кресел, климат-контроль, боковые «эйрбэги», шторки безопасности, камеры кругового обзора, круиз-контроль, системы предотвращения фронтального столкновения, мониторинга «слепых» зон.

Двигатель и коробки перешли с обычного кроссовера – это бензиновая «турбочетверка» 1.5 (заводской индекс DG15T) мощностью 156 л.с. (220 Нм), шестиступенчатые «механика» и «автомат». Привод у G01/G01 F только передний.

SWM G01 F

SWM G01 F

Цены же оказались ниже тех, что объявили в прошлом году: SWM G01 F обойдется в 95 900 – 125 900 юаней (около 895 000 – 1 175 000 рублей), тогда как ранее диапазон был 103 900 – 147 900 юаней (970 000 – 1 381 000 рублей). Стандартный G01 стоит 79 900 – 119 900 юаней (746 000 – 1 119 000 рублей).

Экспортировать свои автомобили SWM Motors пока не собирается. Между тем на родине модельная линейка компании скоро пополнится еще одним кроссовером.

 

Авторынок Новинки китайская компания китайские автомобили кроссоверы SWM
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