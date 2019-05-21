«Китаец» с итальянскими корнями повышен в статусе: теперь кроссовер, а не компактвэн

«Китаец» с итальянскими корнями повышен в статусе: теперь кроссовер, а не компактвэн

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В Сети появились фотографии флагманского паркетника компании SWM Motors. На домашний рынок новинка должна выйти летом этого года.
 

Фирма SWM Motors была создана в 2014 году, она принадлежит СП Brilliance и Shineray Motorcycle. У SWM Motors «итальянские корни»: в 1971-м в Милане появилась компания SVVM, ее название расшифровывалось как Sironi Vergani Vimercate Milano (первые два слова – имена основателей, затем две V слились в W), она выпускала мотоциклы, но в 1984-м прекратила свое существование. Пять лет назад марку выкупила китайская Shineray Motorcycle, возобновившая производство мототехники в Италии. Позже фирма начала сотрудничать с Brilliance, в результате чего и появилась SWM Motors. На данный момент в гамме производителя три модели: компактвэны X7 и X3 («икс-седьмой» выполнен в «стиле SUV»), а также пятиместный паркетник G01. А скоро линейку пополнит еще один кросс – трехрядный G05, его фото растиражировали «поднебесные» СМИ.

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Компактвэн SWM X7
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Компактвэн SWM X7
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Кроссовер SWM G01
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Кроссовер SWM G01
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Компактвэн SWM X3

Судя по кадрам, «джи-пятый» представляет собой доработанный SWM X7, однако местные профильные медиа позиционируют его именно как новый кроссовер, который построен на свежей платформе G с многорычажной задней подвеской. Та же «тележка» лежит и в основе SWM G01, тогда как у вэнов X3 и X7 – полузависимая и зависимая схемы. Китайских журналистов даже не смущает, что по своим габаритам G05 совпадает с X7: у обеих моделей длина составляет 4710 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1770 мм. Впрочем, размер колесной базы «джи-пятого» пока неизвестен (у SWM X7 этот показатель равен 2750 мм).

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SWM G05
2 / 4
SWM G05
3 / 4
SWM G05
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SWM G05

Кросс будет доступен с бензиновыми «турбочетверкой» 1.5 и «атмосферником» 2.0, их отдача не раскрывается. Двигатель 1.5T есть и у остальных моделей марки, он выдает 156 л.с. и 230 Нм, этот мотор может сочетаться с пяти- или шестиступенчатой «механикой», шестиступенчатым «автоматом». Двухлитрового движка у актуальных моделей SWM нет. Привод же у всех машин только передний.

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SWM G05
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SWM G05

В продажу SWM G05 поступит в июле этого года. Скорее всего, кросс окажется самой дорогой моделью бренда. Пока же титул флагмана носит X7 – компактвэн обойдется минимум в 85 900 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 801 000 рублей по текущему курсу.

За пределами Китая SWM Motors машины не продает. Да и в Поднебесной марка не особо популярна, несмотря на то, что она все время подчеркивает свои «итальянские корни» (например, в Милане находится исследовательский центр компании, а у машин есть значки в цветах итальянского флага). Хотя с появлением в гамме паркетника G01 (стартовал в КНР в июле 2018-го) спрос оживился: минувший год SWM закончила в «минусе», реализовав 57 388 машин (-11%), но по итогам января-апреля 2019-го продажи выросли на 52% до 18 537 единиц.

 

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