Заводы ×
  • BAIC на Автоторе: 7 новинок в этом году, две из них уже в производстве — X35 и U5 Plus

BAIC на Автоторе: 7 новинок в этом году, две из них уже в производстве — X35 и U5 Plus

04.04.2023 318 1 0

Калининградский завод Автотор и китайский автоконцерн BAIC сегодня официально объявили о сотрудничестве и запустили в производство две модели — субкомпактный кроссовер X35 и компактный седан U5 Plus, они поступят в продажу в ближайшее время, цены уже известны. Также на свежеиспечённом российском сайте BAIC приведены цены и комплектации на среднеразмерный рамный внедорожник BJ40 Plus, а всего в этом году китайская марка запустит в нашей стране семь новинок, в том числе один электромобиль.

Кулуарно о подготовке сотрудничества Автотора с BAIC было известно ещё в конце прошлого года, сегодня состоялся официальный запуск проекта и его масштаб, надо признать, впечатляет. Напомним, что Автотор в начале года уже запустил в производство первую модель из линейки Kaiyi — это отдельный, параллельный проект, не имеющий к BAIC отношения, мощность калининградского завода (250 тысяч машин в год) вполне позволяет сотрудничать с разными брендами, так было ещё до начала известных геополитических событий.

Китайский государственный автоконцерн BAIC будет работать в России через ООО «БАИК РУС», запущен официальный российский сайт марки BAIC (в Китае концерн продаёт машины в основном под маркой Beijing), на нём можно ознакомиться с ценами и комплектациями трёх моделей — X35, U5 Plus и BJ40 Plus.

Производство X35 и U5 Plus уже налажено на Автоторе, степень локализации пока невысокая, но её планируется оперативно увеличивать: на первом этапе российскими станут аккумуляторы, стёкла, бамперы, бачки омывателей, колёса, шины, сиденья, выхлопные системы и ряд других комплектующих. В 2024 году Автотор хочет «наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки».

1 / 2
2 / 2

Дилерская сеть BAIC находится в стадии формировании, пока есть лишь одна торговая точка в Москве, города-миллионники будут охвачены в первую очередь. Продажи должны начаться во втором квартале этого года, то есть в самое ближайшее время.

Теперь перейдём к самим машинам. В Китае модельный ряд BAIC/Beijing поделён на две части (у них разные потребительские сайты) — условно оффроудную и условно легковую, а в России всё будет в одном месте, то есть на одном заводе и на одном сайте. В этом году BAIC хочет вывести на российский рынок 7 моделей, в том числе седан U5 plus, кроссоверы X35, Х55 и Х7, рамные внедорожники BJ40 Plus и BJ60 — эти новинки уже заявлены на российском сайте BAIC, а седьмой новинкой станет некий электромобиль — какой именно, пока не объявлено.

BAIC X35
1 / 4
BAIC X35
2 / 4
BAIC X35
3 / 4
BAIC X35
4 / 4

BAIC X35 известен в Китае как BAIC X3 — это субкомпактный кроссовер, на домашнем рынке он появился ещё в 2016 году, у нас локализована рестайлинговая версия образца 2019 года, которую BAIC подаёт как второе поколение. Габаритная длина BAIC X35 — 4325 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1640 мм, колёсная база — 2570 мм, дорожный просвет — 180 мм, объём багажника — 390 л. Получается, что BAIC X35 чуть компактнее, чем Москвич 3 (длина — 4410 мм, база — 2620 мм), но целевая аудитория у них явно одна.

BAIC X35
1 / 3
BAIC X35
2 / 3
BAIC X35
3 / 3

Для BAIC X35 предлагаются два бензиновых двигателя на выбор: 1,5-литровый «атмосферник» (116 л.с., 148 Нм) идёт в паре с 5-ступенчатой «механикой», наддувный мотор того же объёма (150 л.с., 210 Нм) состыкован с вариатором, привод — только передний. Диапазон цен — от 1 698 900 до 2 139 900 рублей. В базовой комплектации есть ABS, две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, аудиосистема с 4 громкоговорителями, камера заднего вида, задние датчики парковки, 16-дюймовые литые колёса.

BAIC U5 Plus
1 / 4
BAIC U5 Plus
2 / 4
BAIC U5 Plus
3 / 4
BAIC U5 Plus
4 / 4

BAIC U5 Plus — переднеприводный компактный седан, который в Китае выпускается с 2017 года, с 2021-го — в рестайлинговом кузове, на который указывает приставка Plus в названии. Габаритная длина U5 Plus — 4660 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1480 мм, колёсная база — 2670 мм, дорожный просвет — 155 мм, объём багажника — 430 л.

BAIC U5 Plus
1 / 2
BAIC U5 Plus
2 / 2

В России U5 Plus заявлен только с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» (113 л.с., 142 Нм) в паре с 5-ступенчатой МКП либо вариатором. Диапазон цен — от 1 699 900 до 1 889 900 рублей. В базовую комплектацию седана входят ESP, две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, обивка сидений кожзамом, 7-дюймовый приборный экран, мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном, аудиосистема с двумя громкоговорителями, камера заднего вида, задние датчики парковки, 16-дюймовые литые колёса.

BAIC BJ40 Plus
1 / 4
BAIC BJ40 Plus
2 / 4
BAIC BJ40 Plus
3 / 4
BAIC BJ40 Plus
4 / 4

Рамный внедорожник BAIC BJ40 Plus на Автоторе пока не локализован, однако рублёвую цену ему уже назначили — 3 759 900 рублей. В Китае BJ40 производится с 2013 года и является аналогом американского Jeep Wrangler, приставка Plus указывает на рестайлинговую 5-дверную версию образца 2019 года. Передняя подвеска у «китайца» независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, сзади — неразрезной мост на пружинах. Габаритная длина BJ40 Plus — 4630 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1871 мм, колёсная база — 2745 мм, дорожный просвет — 210 мм, угол въезда — 37 градусов, угол съезда — 31 градус, угол рампы — 23 градуса, глубина преодолеваемого брода — 750 мм, объём багажника — 532 л.

BAIC BJ40 Plus
1 / 2
BAIC BJ40 Plus
2 / 2

Силовой агрегат у BJ40 Plus в России будет только один: 2,0-литровый бензиновый турбомотор (225 л.с., 380 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF. Полный привод — типа парт-тайм, с жёстко подключаемой передней осью. В единственную комплектацию Flagship входят ESP, система предотвращения опрокидывания, система помощи при движении на уклоне, две фронтальные подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, руль с подогревом, обивка сидений кожзамом, 12,3-дюймовый приборный экран, 10-дюймовый мультимедийный экран, аудиосистема с 7 громкоговорителями и сабвуфером, камера заднего вида, задние датчики парковки, съёмная пластиковая крыша, боковые подножки, 17-дюймовые литые колёса.

Обновлённый BAIC Х7

Заявленные на российском сайте BAIC кроссоверы Х55 и Х7 — это родственные модели, которые будут предложены в России с 1,5-литровым бензиновым турбомотором (188 л.с.) и 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями). Габаритная длина Х55 — 4620 мм, колёсная база — 2735 мм, у Х7 соответствующие размеры составляют 4745 мм и 2800 мм. Остальные подробности пока не раскрыты. Добавим лишь, что кроссовер X7 в конце прошлого года пережил на родине рестайлинг.

BAIC BJ60
1 / 3
BAIC BJ60
2 / 3
BAIC BJ60
3 / 3

Рамный внедорожник BJ60 (габаритная длина — 5020 мм, колёсная база — 2820 мм) придёт в Россию с 2,0-литровым бензиновым турбомотором (266 л.с.) и 8-ступенчатым «автоматом». BJ60, очевидно, окажется самым дорогим и статусным в российской гамме, тогда как в Китае роль флагмана выполняет мерседесоподобный Beijing BJ90.

седан внедорожник кроссовер Россия Китай авторынок электромобиль производство новинки бизнес заводы BAIC BAIC X55 BAIC BJ40 BAIC BJ60 BAIC BJ40 Plus BAIC X7 BAIC X35 BAIC U5 Plus

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
05.04.2023 02:19
muniriel47729

Tpаxнуть любую дeвкy тeперь пpоще пpостoго, 100% рабочий и пpовeреный мeтод oписан здeсь ----->> vinci.tk/demon

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Официально: как купить или продать машину, у которой кончилось место в ПТС О том, как провести процесс купли-продажи автомобиля и переоформить его в ГИБДД, мы уже рассказывали подробно. Но, как это часто бывает, в простых процедурах иногда есть неочевидные нюансы.... 352 0 3 03.04.2023
Статьи / Интересно Распашонки: вспоминаем самые яркие автомобили со скрытыми «суицидальными» задними дверями В самом начале своей почти 140-летней истории автомобиль вообще не имел никаких дверей. Однако очень скоро и конструкторы, и пассажиры новомодных транспортных средств поняли, что кузов с две... 1879 3 3 01.04.2023
Статьи / Практика Светить, а не слепить: что ломается в корректоре фар и почему многие его не чинят Были же раньше времена: открыл корпус фары, открутил клапан ацетилена, поднёс спичку – и всё, свет есть. Главное, чтобы запаса карбида кальция и воды хватило. Сейчас времена другие. То лампо... 703 0 1 31.03.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 13887 21 5 15.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 12694 6 3 08.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 12504 3 2 11.11.2022
Change privacy settings