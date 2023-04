BAIC на Автоторе: 7 новинок в этом году, две из них уже в производстве — X35 и U5 Plus

Калининградский завод Автотор и китайский автоконцерн BAIC сегодня официально объявили о сотрудничестве и запустили в производство две модели — субкомпактный кроссовер X35 и компактный седан U5 Plus, они поступят в продажу в ближайшее время, цены уже известны. Также на свежеиспечённом российском сайте BAIC приведены цены и комплектации на среднеразмерный рамный внедорожник BJ40 Plus, а всего в этом году китайская марка запустит в нашей стране семь новинок, в том числе один электромобиль.

Кулуарно о подготовке сотрудничества Автотора с BAIC было известно ещё в конце прошлого года, сегодня состоялся официальный запуск проекта и его масштаб, надо признать, впечатляет. Напомним, что Автотор в начале года уже запустил в производство первую модель из линейки Kaiyi — это отдельный, параллельный проект, не имеющий к BAIC отношения, мощность калининградского завода (250 тысяч машин в год) вполне позволяет сотрудничать с разными брендами, так было ещё до начала известных геополитических событий.

Китайский государственный автоконцерн BAIC будет работать в России через ООО «БАИК РУС», запущен официальный российский сайт марки BAIC (в Китае концерн продаёт машины в основном под маркой Beijing), на нём можно ознакомиться с ценами и комплектациями трёх моделей — X35, U5 Plus и BJ40 Plus.

Производство X35 и U5 Plus уже налажено на Автоторе, степень локализации пока невысокая, но её планируется оперативно увеличивать: на первом этапе российскими станут аккумуляторы, стёкла, бамперы, бачки омывателей, колёса, шины, сиденья, выхлопные системы и ряд других комплектующих. В 2024 году Автотор хочет «наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки».



1 / 2 2 / 2

Дилерская сеть BAIC находится в стадии формировании, пока есть лишь одна торговая точка в Москве, города-миллионники будут охвачены в первую очередь. Продажи должны начаться во втором квартале этого года, то есть в самое ближайшее время.

Теперь перейдём к самим машинам. В Китае модельный ряд BAIC/Beijing поделён на две части (у них разные потребительские сайты) — условно оффроудную и условно легковую, а в России всё будет в одном месте, то есть на одном заводе и на одном сайте. В этом году BAIC хочет вывести на российский рынок 7 моделей, в том числе седан U5 plus, кроссоверы X35, Х55 и Х7, рамные внедорожники BJ40 Plus и BJ60 — эти новинки уже заявлены на российском сайте BAIC, а седьмой новинкой станет некий электромобиль — какой именно, пока не объявлено.



BAIC X35 1 / 4 BAIC X35 2 / 4 BAIC X35 3 / 4 BAIC X35 4 / 4

BAIC X35 известен в Китае как BAIC X3 — это субкомпактный кроссовер, на домашнем рынке он появился ещё в 2016 году, у нас локализована рестайлинговая версия образца 2019 года, которую BAIC подаёт как второе поколение. Габаритная длина BAIC X35 — 4325 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1640 мм, колёсная база — 2570 мм, дорожный просвет — 180 мм, объём багажника — 390 л. Получается, что BAIC X35 чуть компактнее, чем Москвич 3 (длина — 4410 мм, база — 2620 мм), но целевая аудитория у них явно одна.



BAIC X35 1 / 3 BAIC X35 2 / 3 BAIC X35 3 / 3

Для BAIC X35 предлагаются два бензиновых двигателя на выбор: 1,5-литровый «атмосферник» (116 л.с., 148 Нм) идёт в паре с 5-ступенчатой «механикой», наддувный мотор того же объёма (150 л.с., 210 Нм) состыкован с вариатором, привод — только передний. Диапазон цен — от 1 698 900 до 2 139 900 рублей. В базовой комплектации есть ABS, две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, аудиосистема с 4 громкоговорителями, камера заднего вида, задние датчики парковки, 16-дюймовые литые колёса.



BAIC U5 Plus 1 / 4 BAIC U5 Plus 2 / 4 BAIC U5 Plus 3 / 4 BAIC U5 Plus 4 / 4

BAIC U5 Plus — переднеприводный компактный седан, который в Китае выпускается с 2017 года, с 2021-го — в рестайлинговом кузове, на который указывает приставка Plus в названии. Габаритная длина U5 Plus — 4660 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1480 мм, колёсная база — 2670 мм, дорожный просвет — 155 мм, объём багажника — 430 л.



BAIC U5 Plus 1 / 2 BAIC U5 Plus 2 / 2

В России U5 Plus заявлен только с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» (113 л.с., 142 Нм) в паре с 5-ступенчатой МКП либо вариатором. Диапазон цен — от 1 699 900 до 1 889 900 рублей. В базовую комплектацию седана входят ESP, две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, обивка сидений кожзамом, 7-дюймовый приборный экран, мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном, аудиосистема с двумя громкоговорителями, камера заднего вида, задние датчики парковки, 16-дюймовые литые колёса.



BAIC BJ40 Plus 1 / 4 BAIC BJ40 Plus 2 / 4 BAIC BJ40 Plus 3 / 4 BAIC BJ40 Plus 4 / 4

Рамный внедорожник BAIC BJ40 Plus на Автоторе пока не локализован, однако рублёвую цену ему уже назначили — 3 759 900 рублей. В Китае BJ40 производится с 2013 года и является аналогом американского Jeep Wrangler, приставка Plus указывает на рестайлинговую 5-дверную версию образца 2019 года. Передняя подвеска у «китайца» независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, сзади — неразрезной мост на пружинах. Габаритная длина BJ40 Plus — 4630 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1871 мм, колёсная база — 2745 мм, дорожный просвет — 210 мм, угол въезда — 37 градусов, угол съезда — 31 градус, угол рампы — 23 градуса, глубина преодолеваемого брода — 750 мм, объём багажника — 532 л.



BAIC BJ40 Plus 1 / 2 BAIC BJ40 Plus 2 / 2

Силовой агрегат у BJ40 Plus в России будет только один: 2,0-литровый бензиновый турбомотор (225 л.с., 380 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF. Полный привод — типа парт-тайм, с жёстко подключаемой передней осью. В единственную комплектацию Flagship входят ESP, система предотвращения опрокидывания, система помощи при движении на уклоне, две фронтальные подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, руль с подогревом, обивка сидений кожзамом, 12,3-дюймовый приборный экран, 10-дюймовый мультимедийный экран, аудиосистема с 7 громкоговорителями и сабвуфером, камера заднего вида, задние датчики парковки, съёмная пластиковая крыша, боковые подножки, 17-дюймовые литые колёса.



Обновлённый BAIC Х7

Заявленные на российском сайте BAIC кроссоверы Х55 и Х7 — это родственные модели, которые будут предложены в России с 1,5-литровым бензиновым турбомотором (188 л.с.) и 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями). Габаритная длина Х55 — 4620 мм, колёсная база — 2735 мм, у Х7 соответствующие размеры составляют 4745 мм и 2800 мм. Остальные подробности пока не раскрыты. Добавим лишь, что кроссовер X7 в конце прошлого года пережил на родине рестайлинг.



BAIC BJ60 1 / 3 BAIC BJ60 2 / 3 BAIC BJ60 3 / 3

Рамный внедорожник BJ60 (габаритная длина — 5020 мм, колёсная база — 2820 мм) придёт в Россию с 2,0-литровым бензиновым турбомотором (266 л.с.) и 8-ступенчатым «автоматом». BJ60, очевидно, окажется самым дорогим и статусным в российской гамме, тогда как в Китае роль флагмана выполняет мерседесоподобный Beijing BJ90.