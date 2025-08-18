Мнение без фильтров ×
  • Иранская тонировка – угроза нации или способ пополнить бюджет?

Иранская тонировка – угроза нации или способ пополнить бюджет?

18.08.2025 678 4 2

Борьба с уходом водителей в тень продолжается. На сей раз под прицелом оказалась так называемая иранская тонировка – рулонные шторки на присосках. За неё предложили штрафовать с особой жестокостью – не на 500 рублей, а минимум на 5000. Зачем?

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин бьёт тревогу – это, дескать, страшно опасная вещь, которая увеличивает риск попадания в аварию. А главное – водитель может просто взять и снять шторку прямо перед инспектором ДПС. Или вовсе на его глазах, цинично и бессовестно. И всё, штраф за тонировку уже не выпишешь. Как же так, где справедливость, ребята?

Поэтому НАС уже отправил запрос в МВД России с просьбой немедленно ввести штраф за использование любых приспособлений, имитирующих тонировку, – будь то иранские шторки или каркасные сетки для боковых стёкол. Попался впервые – готовь 5000 рублей, а если не понял с первого раза и дерзнул опять поставить шторки – переводи в казну уже 15 000 рублей. Кроме того, Шапарин требует полностью запретить продажу таких девайсов в России.

Все эти штуки свободно продаются на маркетплейсах и стоят всего несколько сотен рублей. Налепил присоски на стекло – и ты в тени. Увидел впереди гаишников, быстренько отодрал шторки – и ты снова законопослушный гражданин. С этим надо что-то делать, поскольку водителей штраф в 500 рублей не пугает. А если кто и попался, то эта сумма для бюджета какая-то совсем смешная.

Что делать? Поднимать ставки. Эксперты уже шутят: если «иранку» и впрямь запретят, то следующим шагом, наверное, станет штраф за солнцезащитные очки на водителе и штатные козырьки в автомобиле. Возможно, ещё и за езду в пасмурную погоду или ночью – чем не способ скрыться от солнца? Ждём от Национального автомобильного союза новых подобных инициатив. Например, запретить шторы в автобусах или кондиционеры – потому что прохлада расслабляет. А расслабленный водитель того и гляди устроит ДТП.

Ладно, суть инициативы понятна. Но, может, сначала побороть обычную тонировку? Ведь на дорогах до сих пор встречаются «закатанные» вкруг машины. Или иранские шторки вызвали столько негодования как раз потому, что мешают пополнять казну штрафами за тонировку?

авто и общество ПДД законы Мнение без фильтров
4 комментария
18.08.2025 07:50
Иван Сергеев

Единственная причина, по которой до сих пор нет борьбы с тонировкой, это потому что сами депутаты, отъевшие жирные ряхи, ездят в "бункерной" тонировке. И пришлось бы штрафовать самих себя.

5
18.08.2025 12:49
Victor

Полностью согласен с Вами!Не хотят никак наши "заботящиеся о народе" быть ближе к этому самому народу!Им-зажравшимся-можно всё и даже больше,а простому человеку уже почти нельзя ничего!!!Надоели до ужаса уже все эти бредовые идеи!Интересно,в какой нибудь другой стране стригут деньги из воздуха так же,как у нас???

18.08.2025 11:08
Петя Иванов

Исследуемый вопрос, изложение и выводы -
Близорукие
Рассуждения
Ехидного
Дилетанта

18.08.2025 20:44
altersin

Заднюю полусферу закатал в 15%, на передние боковые поставил съемную (жесткая пленка) те же 15%, ездить в кайф.
ДПСы докапываются только когда в плохом настроении и просят снять, за лето 2 раза было. Штраф ни разу не платил, потому что для этого нужен прибор, а его в 90% случаев нет. И как правило ловят на алкашку, а не на мелочь на 500 рублей

