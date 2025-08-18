Иранская тонировка – угроза нации или способ пополнить бюджет?

Борьба с уходом водителей в тень продолжается. На сей раз под прицелом оказалась так называемая иранская тонировка – рулонные шторки на присосках. За неё предложили штрафовать с особой жестокостью – не на 500 рублей, а минимум на 5000. Зачем?

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин бьёт тревогу – это, дескать, страшно опасная вещь, которая увеличивает риск попадания в аварию. А главное – водитель может просто взять и снять шторку прямо перед инспектором ДПС. Или вовсе на его глазах, цинично и бессовестно. И всё, штраф за тонировку уже не выпишешь. Как же так, где справедливость, ребята?

Поэтому НАС уже отправил запрос в МВД России с просьбой немедленно ввести штраф за использование любых приспособлений, имитирующих тонировку, – будь то иранские шторки или каркасные сетки для боковых стёкол. Попался впервые – готовь 5000 рублей, а если не понял с первого раза и дерзнул опять поставить шторки – переводи в казну уже 15 000 рублей. Кроме того, Шапарин требует полностью запретить продажу таких девайсов в России.

Все эти штуки свободно продаются на маркетплейсах и стоят всего несколько сотен рублей. Налепил присоски на стекло – и ты в тени. Увидел впереди гаишников, быстренько отодрал шторки – и ты снова законопослушный гражданин. С этим надо что-то делать, поскольку водителей штраф в 500 рублей не пугает. А если кто и попался, то эта сумма для бюджета какая-то совсем смешная.

Что делать? Поднимать ставки. Эксперты уже шутят: если «иранку» и впрямь запретят, то следующим шагом, наверное, станет штраф за солнцезащитные очки на водителе и штатные козырьки в автомобиле. Возможно, ещё и за езду в пасмурную погоду или ночью – чем не способ скрыться от солнца? Ждём от Национального автомобильного союза новых подобных инициатив. Например, запретить шторы в автобусах или кондиционеры – потому что прохлада расслабляет. А расслабленный водитель того и гляди устроит ДТП.

Ладно, суть инициативы понятна. Но, может, сначала побороть обычную тонировку? Ведь на дорогах до сих пор встречаются «закатанные» вкруг машины. Или иранские шторки вызвали столько негодования как раз потому, что мешают пополнять казну штрафами за тонировку?