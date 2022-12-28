Beijing BJ90: китайский клон Mercedes-Benz GLS подешевел и поступил в широкую продажу

Флагманский SUV китайского автоконцерна BAIC выпускается с 2016 года и уже морально устарел, под занавес карьеры его лишили эксклюзивного статуса и теперь он доступен всем желающим.

Под материнской маркой Beijing концерн BAIC выпускает внедорожники и кроссоверы с «западным лицом»: младшая компактная модель BJ30 напоминает Jeep Compass, среднеразмерное семейство BJ40/F40 — Jeep Wrangler, угловатый BJ80 — Mercedes-Benz G-класса, и только совсем свежий внедорожник BJ60 спроектирован с чистого листа. Ну а флагманский BJ90 совершенно легально создан на базе Mercedes-Benz GLS прошлого поколения (Х166), что стало возможным благодаря совместному предприятию Beijing Benz, корни которого уходят в середину 80-х годов прошлого века.

В виде концепта Beijing BJ90 был представлен ещё в 2010 году (тогда он назвался В90), а серийное производство началось в 2016-м. Подчеркнём, что BJ90 — это единственный легальный клон в гамме Beijing, всё остальное — пародия. Договорённость с Mercedes-Benz подразумевала, что Beijing BJ90 не пойдёт в широкую продажу, BAIC выпускал его как номенклатурную модель для госорганов, но по мере старения BJ90 доступ к нему расширялся. В 2019 году Beijing BJ90 стал доступен для избранных корпоративных клиентов, а теперь выпущена «народная» версия под название Shanhe Classic Edition.

«Гражданский» Beijing BJ90 оснащается только мерседесовским бензиновым 3,0-литровым битурбомотором V6 серии M276 (333 л.с., 480 Нм) в комплекте с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» 9G-Tronic и полным приводом. Корпоративный BJ90 предлагается также с 4,0-литровым V8 (M178), выдающим 422 л.с. и 600 Нм. С 6-цилиндровым мотором Beijing BJ90 разгоняется до 100 км/ч за 7,8 с, максимальная скорость — 245 км/ч. В оснащение входят пневмоподвеска с регулируемым дорожным просветом, 10 подушек безопасности, трёхзонный климат-контроль и современные электронные ассистенты водителя.



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Габаритная длина Beijing BJ90 — 5171 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1902 мм, колёсная база — 3100 мм. Третий ряд кресел не предусмотрен, а во втором может быть трёхместных диван либо два индивидуальных кресла. В целом салон почти дословно цитирует исходный Mercedes-Benz GLS, но мультимедийный экран у китайского кроссовера крупнее, с диагональю 10,2 дюйма, и для него не предусмотрено управление ротационно-нажимной шайбой на центральном тоннеле, то есть для тонких настроек нужно тыкать пальцем в экран.



Минимальная розничная цена Beijing BJ90 — 478 000 юаней (4,66 млн рублей в переводе по текущему курсу) против 698 000 юаней (6,8 млн рублей) за самую простую корпоративную версию. Для сравнения скажем, что актуальный Mercedes-Benz GLS поколения Х167 стоит в Китае от 1 083 000 юаней (10,55 млн рублей), но у него нет локальной сборки, то есть берётся большая наценка за импорт.



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Не факт, кто Beijing BJ90 будет пользоваться хорошим спросом у частников, несмотря на снижение цены, поскольку за эти деньги есть более свежие и интересные альтернативы от местных брендов — например, Tank 500, который, кстати, скоро официально выйдет на российский рынок. Не удивимся, если в свете известных геополитических событий и передела российского авторынка Beijing BJ90 тоже всплывёт в нашей стране и даже, быть может, пропишется на одном из освободившихся заводов.

