Рамный внедорожник Beijing BJ60: первые официальные фотографии без камуфляжа

В Китае растёт интерес к настоящим брутальным внедорожникам и концерн BAIC готовится предложить в этом сегменте очередную новинку — рамный BJ60, который составит конкуренцию хорошо известному в России Haval H9, пока ещё неизвестному Tank 500 и будущему внедорожнику Jetour T-X от компании Chery.

Габаритная длина BJ60 — 5020 мм, ширина — 1955 мм, высота — 1925 мм, колесная база — 2820 мм, в модельном ряду Beijing он займёт место на ступеньку ниже флагманского SUV — BJ90 (габаритная длина — 5171 мм, колёсная база — 3100 мм), который снаружи и внутри напоминает Mercedes-Benz GLS. В линейке Beijing есть также напоминающая Mercedes-Benz G-класса модель BJ80 (габаритная длина — 4765 мм, колёсная база — 2800 мм), среднеразмерное семейство DJ40/F40 в стиле Jeep Wrangler (предлагается в трёх- и пятидверных кузовах) и компактный кроссовер BJ30 — аналог Jeep Compass.



По сути, BJ60 — первая осмысленная попытка BAIC сделать по брендом Beijing самобытный SUV, хотя в его пропорциях есть что-то Toyota Land Cruiser, а передок, как и у прочих моделей Beijing, беззастенчиво импровизирует на тему Jeep. Светодиодные контуры фар образуют единый визуальный ряд со светящимися «подковами» радиаторной решётки, узенькие противотуманки зрительно увеличены за счёт светодиодных ободков. На корме видим распашную багажную дверь и висящую на ней полноразмерную запаску в кофре — старомодное решение, выдающее в BJ60 классический внедорожник. Штатные колёса — 20-дюймовые.



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Между тем салон у BJ60 полностью самобытный и современный, с полностью виртуальным 10-дюймовым щитком приборов, «парящим» 12-дюймовым мультимедийным экраном и эффектной «цветомузыкой» перед передним пассажиром. Между центральными дефлекторами передней панели есть отдельный маленький экранчик с компасом. Стеклоподъёмники разместились на подоконниках, как у внедорожников Land Rover прошлого поколения. В отделке очень много кожи, топовая аудиосистема будет от Infinity, пассажирам второго ряда положен собственный блок климат-контроля. Третий ряд сидений — факультативный, BJ60 можно будет купить и без него.



О технической начинке информации по-прежнему мало: по данным китайский СМИ, Beijing BJ60 будет иметь независимую подвеску всех колёс в сочетании с рамной архитектурой и тремя блокировками дифференциалов. Между тем на официальных картинках зоны центрального тоннеля вокруг селектора АКП видны клавиши блокировок только межколёсных дифференциалом (переднего и заднего), а клавиши блокировки межосевого дифференциала нет. Возможно, между осями у BJ60 стоит не дифференциал, а автоматическая муфта отбора мощности на переднюю ось, как у Haval H9, и есть возможность её полностью разомкнуть, чтобы ехать по асфальту на заднем приводе и экономить топливо. Режим 4L на шайбе управления полным приводом недвусмысленно намекает на наличие понижающей передачи в раздаточной коробке.



Линейка силовых агрегатов для BJ60 пока не раскрыта, известно лишь, что у внедорожника будет гибридная версия, которая сможет разогнаться до 100 км/ч за 6 с и проехать на одной зарядке/заправке 1000 км. Для справки скажем, что флагманский Beijing BJ90 оснащается мерседесовскими бензиновыми турбомоторами — М276 (3,0 л, V6, 333 л.с.) и М278 (4,0 л, V8, 422 л.с.).



В арсенале BAIC также скоро появится новый рамный внедорожник под маркой BAW — наследник легендарной в Китае модели BJ212.

