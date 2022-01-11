Jetour T-X: китайский аналог Land Rover Defender с брутальным дизайном

Chery запустила Jetour в 2018 году как марку с молодёжным уклоном и доступными ценами, по итогам 2021-го она реализовала в Китае 154 077 автомобилей (данные самой компании), на 17,9% больше, чем в 2020-м. Прогресс вроде бы хороший, но не такой, о каком мечтает руководство Chery: с нынешним объёмом продаж Jetour находится в третьем десятке рейтинга самых успешных автомобильных марок в Китае, тогда как задача — стать одним из лидеров рынка и к 2026 году продавать по миллиону машин в год. Для решения этой задачи принято решение переформатировать марку Jetour — теперь она будет делать автомобили для путешествий: внедорожники, пикапы, кроссоверы и минивэны с бензиновыми, гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Сейчас линейка Jetour состоит исключительно из кроссоверов.

Концепт Jetour T-X предвещает линейку внедорожников или так называемую Т-серию, ориентированную на конкуренцию с маркой Tank компании Great Wall и, вероятно, с новым BAW BJ212. В Т-серию будут входить внедорожники длиной от 4,6 до 5,1 м с бензиновыми турбомоторами объёмом 1,0 л, 2,0 л и 3,0 л (в том числе в составе гибридных силовых установок) и ценником от 150 000 до 300 000 юаней (1,8-3,6 млн рублей в переводе по текущему курсу). Электрические Т-модели тоже будут, но сначала, вероятно, на рынок выйдут версии с ДВС, снабжённые блокировками дифференциалов (каких именно, не уточняется) и умной ездовой электроникой. Часть моделей будет иметь рамную конструкцию, часть — несущую, на базе рамных внедорожников появятся первые пикапы Jetour.



Какую конструкцию имеет представленный Jetour T-X, непонятно — пока это всего лишь макет с наглухо затонированными стёклами и без настоящей подвески, так что заглядывать по днище нет смысла. Серийная версия с индексом Т-1 ожидается в 2023 году (это старт продаж, премьера может пройти и раньше). По данным ресурса xcar.com.cn, внедорожник снабдят 2,0-литровым бензиновым турбомотором с максимальной отдачей в 254 л.с. и 390 Нм.



Дизайн Jetour T-X явно вдохновлён актуальным Land Rover Defender (у него, к слову, несущий кузов), что особенно чувствуется при взгляде на корму с прикреплённой к ней запаской. Буксирные проушины выставлены напоказ, а колёсные арки даже шире, чем у «британца», но выдвижные дверные ручки и отрывающиеся против основного хода задние двери — явно не то, чего ждут покупатели подобный машин (полагаем, на серийной версии ручки и двери будут «нормальные»).

Говорить о перспективах появления моделей Jetour Т-серии в России пока рано, но с учётом агрессивной политики Chery, сумевшей за прошлый год нарастить продажи в нашей стране более чем на 250% (точный цифры будут известны в ближайшие дни), мы бы оценили вероятность появления внедорожников Jetour в России как высокую — любят у нас подобные машины и подобный дизайн, особенно по относительно доступным ценам, каких у Land Rover давно уже нет и не предвидится.

