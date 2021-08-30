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Новые внедорожники Great Wall: относительно доступный Tank 400 и «разжалованный» Tank 500

30.08.2021 1369 0 2

Ожидается, что вторая модель от ставшего самостоятельным бренда выйдет на домашний рынок уже в этом году. А всего в линейке будет минимум пять вездеходов.

 

В прошлом году принадлежащая компании Great Wall премиальная марка Wey представила внедорожник Tank 300, в Китае он стартовал в самом начале 2021-го. А минувшей весной Tank был объявлен отдельным брендом для рамных вездеходов, тогда как за Веем остались дорогие кроссоверы. К слову, «трехсотый» (теперь этот просто Tank 300, без Wey в названии) получился удачным: с января по июль реализовано 38 543 единицы. В апреле на Шанхайском автосалоне дебютировали два топовых Танка, вернее, их предвестники – концепты Tank 700 и Tank 800. Теперь же в рамках выставки в Чэнду представлены еще две модели: почти готовый к производству Tank 400 и серийный Tank 500. Отметим, последний ранее был анонсирован самой же Great Wall под индексом 600, однако почему этот внедорожник «разжалован» — в компании не рассказали. Не исключено, что «старший» индекс в будущем присвоят более дорогому SUV.

Tank 400
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Tank 400
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Tank 400
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Итак, как и у остальных Танков, у Tank 400 довольно брутальный облик, при этом внешне он перекликается с «семисотым» — у обеих машин «граненый» кузов. Впрочем, дизайн у «четырехсотого» все же свой, особенности – слившиеся с радиаторной решеткой фары, вертикальные блоки задних фонарей и крупные корпуса наружных зеркал. Яркие акценты снаружи – видимо, прерогатива концепта. Из габаритов пока известна лишь колесная база: китайские профильные медиа пишут, что она равна 2850 мм.

Tank 400. Фото: autohome.com.cn

Внутри – мультимедийная система с широкоформатным тачскрином, под ним расположены спрятанные в единую линию центральные дефлекторы обдува, еще ниже идет ряд физических кнопок. Боковые воздуховоды сделали круглыми. Любопытно, что у Tank 400 аналоговые приборы в виде трех колодцев. Этот вездеход бывает только пятиместным.

О технике информации пока нет. Зато понятно, как собираются позиционировать модель в линейке Tank: «четырехсотый» будет на ступеньку выше «трехсотого», то есть, по меркам марки, новинка окажется более-менее доступной. Tank 300 в Китае сегодня стоит от 195 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 227 000 рублей по актуальному курсу. Серийный Tank 400 дебютирует в следующем году.

Tank 400

А вот внедорожник Tank 500 в продаже ждут до конца 2021-го, и он дешевым точно не будет. Эту модель мы уже видели на фирменных фото, в Чэнду же впервые показали интерьер, вдобавок объявлены основные характеристики.

Длина «пятисотого» равна 4878 мм (с запаской на багажной двери – 5070 мм), ширина – 1934 мм, высота – 1905 мм. Таким образом, Tank 500 чуть крупнее известного и в России Haval H9. У Танка пружинная подвеска, паспортный дорожный просвет – 224 мм (у актуального H9 для Китая – 206 мм). Угол въезда Tank 500 – 29,6 градуса, съезда – 24 градуса, глубина преодолеваемого брода – 800 мм.

Tank 500
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Tank 500
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Tank 500
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Tank 500
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Tank 500
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В арсенале новинки значатся демультипликатор и блокировка заднего межколесного дифференциала, также можно будет заказать переднюю блокировку. Под капотом – новый бензиновый V6 3.0 с комбинированным впрыском, двумя турбонагнетателями и 48-вольтовым стартер-генератором. Двигатель выдает 354 л.с. и 300 Нм, он работает в паре с девятиступенчатым «автоматом». К слову, Tank 500 первым среди моделей Great Wall получил такой мотор.

Tank 500
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Tank 500
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Tank 500
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Tank 500
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Tank 500
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Tank 500
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Tank 500
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Tank 500 предложат с семиместным салоном (2+3+2). Кресла обиты натуральной кожей, также внутри есть вставки «под дерево». Модели достались мультимедиа-система с огромным тачскрином (14,6 дюйма), виртуальная «приборка» (12,3 дюйма), аналоговые часы (встроены между центральными дефлекторами обдува) и «хрустальный» селектор коробки.

Кроме того, для Tank 500 предусмотрены двухцветная окраска кузова, выдвижные подножки, автопарковщик, панорамная крыша, четырехзонный климат-контроль и сразу 11 ездовых режимов.

Планируемая линейка марки Tank

Внедорожники Tank 700 и Tank 800, которые окажутся дороже «пятисотого», на домашний рынок должны выйти в 2022-2023 гг. Появление Танков в России тоже возможно – по крайней мере, младшую «трехсотку» уже показали российским дилерам (правда, еще под маркой Wey).

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