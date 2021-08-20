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  • Рамный внедорожник Tank 600 на официальных фото: не такой злой, как «трёхсотый»

Рамный внедорожник Tank 600 на официальных фото: не такой злой, как «трёхсотый»

20.08.2021 115 0 0

Новый оффроудный бренд Tank китайской компании Great Wall готовится к расширению модельной линейки: на автосалоне в Чэнду, который откроется в конце августа, дебютирует крупный рамный внедорожник Tank 600.

 

Год назад под премиальной маркой Wey (тоже принадлежит Great Wall) дебютировал среднеразмерный рамный внедорожник Tank 300 с недюжинными оффроудными способностями и брутальным угловатым кузовом. В апреле нынешнего года на Шанхайском автосалоне Great Wall заявила о том, что Tank станет отдельным брендом с собственной линейкой внедорожников: помимо Tank 300 в ней будут более крупные модели с индексами 500, 600, 700 и 800.

Как будут выглядеть «семисотка» и «восьмисотка», мы уже знаем — их прототипы компания показала в Шанхае. «Пятисотка» пока полностью засекречена. Официальные скетчи «шестисотки» производитель опубликовал в июне, тогда же в Сети всплыли неофициальные фотографии этой новинки, а сегодня, в преддверии скорой полноценной премьеры Great Wall выпустила дозу официальных снимков экстерьера Tank 600.

На фоне Tank 300, 700 и 800 «шестисотка» кажется самой спокойной и традиционной на вид моделью — скетчи сильно преувеличили её угловатость. Габаритный размеры пока не названы, но, судя по всему, это машина класса Toyota Land Cruiser Prado, то есть большая по российско-европейским меркам и среднеразмерная по американским (в США Tank 300 с колёсной базой 2750 мм и длиной 4760 мм сочли бы компактным SUV). В любом случае, машина довольно крупная и вместительная.

В основе Tank 600 лежит рамная платформа с независимой передней подвеской и неразрезным задним мостом. Силовой агрегат, как у всех машин такого типа, расположен спереди продольно. У Tank 600, как сообщают китайские СМИ, он состоит из 3,0-литрового бензинового битурбомотора V6 (354 л.с. и 500 Нм), дополненного 48-вольтовым мягкогибридным довеском, и 9-ступенчатого гидромеханического «автомата». Подробностей о конструкции «раздатки» пока нет.

Фотографий салона тоже пока нет. Оснащение ожидается богатое даже в базовой комплектации, так что дешёвым Tank 600 точно не будет. Если он доберётся до России (шансы есть, ведь «трёхсотый» уже показали в закрытом режиме российским дилерам Haval), то, полагаем, будет стоить на уровне Haval H9, то есть около 3 млн рублей. Теперь ждём полноценной премьеры — следите за новостями на нашем сайте.

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