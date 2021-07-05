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  • Great Wall анонсировала новый внедорожник Tank 600, а «шпионы» его уже застукали

Great Wall анонсировала новый внедорожник Tank 600, а «шпионы» его уже застукали

05.07.2021 279 0 0

По предварительным данным, новую модель молодого бренда предложат с бензиновым трехлитровым турбомотором V6. Как и у остальных Танков, у «шестисотого» оказался довольно брутальный облик.

 

В 2020-м принадлежащая компании Great Wall премиальная марка Wey представила рамный внедорожник Tank 300, в Китае он стартовал в самом начале текущего года. А минувшей весной Tank был объявлен отдельным брендом для полноценных вездеходов, тогда как за Веем останутся дорогие кроссоверы. К слову, «трехсотый» (теперь этот просто Tank 300, без Wey в названии) получился удачным: с января по май реализовано почти 26 000 единиц. В апреле на Шанхайском автосалоне дебютировали два старших внедорожника, вернее, их предвестники – концепты Tank 700 и Tank 800. А теперь анонсирован еще один вездеход – под индексом 600. Сама марка пока распространила лишь эскизы «шестисотого», но одновременно в Сеть выложили шпионское фото «живого» автомобиля.

Tank 600
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Tank 600
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Tank 600
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Tank 600
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Как и у других моделей молодой марки, у Tank 600 нарочито грубый дизайн экстерьера. «Фишка» именно «шестисотого» — огромная радиаторная решетка в массивной хромированной рамке и с блестящими же горизонтальными полосками. Оптика, разумеется, светодиодная. Габариты еще не названы, но Tank 600, судя по всему, крупнее «трехсотого». Длина последнего составляет 4760 мм, колесная база – 2750 мм, дорожный просвет – 224 мм. По предварительной информации, у «шестисотого» рамное шасси (как и у остальных Танков).

Tank 600. Фото: autohome.com.cn

Китайские профильные СМИ пишут, что Tank 600 предложат с новым бензиновым турбодвигателем V6 3.0 разработки Great Wall, который выдает 354 л.с. и 500 Нм. Мотор якобы сочетается с девятиступенчатым «автоматом». Также некоторые медиа полагают, что «шестисотый», возможно, получит еще и «мягкогибридную» версию – с 48-вольтовым стартер-генератором. Модель имеет полный привод.

На домашний рынок Tank 600 может выйти до конца нынешнего года, а в 2022-м гамму марки пополнят внедорожники с индексами 700 и 800. Вездеход Tank 300 с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 227 л.с. (387 Нм) и восьмиступенчатым «автоматом» в Поднебесной сегодня стоит от 195 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 223 000 рублей по актуальному курсу. Машины со старшими индексами, очевидно, окажутся дороже.

Серийный Tank 300, концепты Tank 700 и Tank 800
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Серийный Tank 300, концепты Tank 700 и Tank 800
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Серийный Tank 300, концепты Tank 700 и Tank 800
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Между тем ранее «трехсотый» (еще под брендом Wey) показали российским дилерам Haval (Хавейл тоже принадлежит Great Wall), то есть возможность появления этого вездехода на нашем рынке рассматривается. Но пока не ясно, под какой маркой его будут продавать, если положительное решение все же примут (вряд ли для Танка в РФ планируют отдельную дилерскую сеть).

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