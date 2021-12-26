Новый китайский «уазик» BAW BJ212: первые изображения

Китайская компания BAW, которая входит в состав автоконцерна BAIC, в скором времени планирует представить новое поколение своего внедорожника BJ212. Пользуясь имеющейся информацией, мы составили представление о том, как будет выглядеть новинка.

Модель BJ212 появилась в 1965 году. В течение нескольких десятилетий внедорожник был основным автомобилем Народно-освободительной армии Китая. Несмотря на внешнюю схожесть с УАЗ-469, они не являются техническими родственниками. Но в их истории есть много общего, ведь оба внедорожника продержались на конвейере до наших дней, пройдя за это время множество модернизаций и доработок. Последнее крупное обновление китайской модели произошло в прошлом году: BJ212 получил увеличенную колёсную базу, независимую переднюю подвеску и полностью новый интерьер. Теперь же на очереди ещё одна модернизация, и у нас в распоряжении есть рисунки будущей новинки.

Рендер нового BAW BJ212

Судя по ним, кузов в целом может остаться прежним, но он получит ряд новых элементов. Так, появится полностью новая передняя часть в круглыми светодиодными фарами, в которых расположатся тонкие ободки дневных ходовых огней, подобно новым Jeep Wrangler и Mercedes-Benz G-класса. Решётка радиатора, как и прежде, будет иметь три скруглённых прорези, однако теперь они будут одинакового размера, а эмблема станет буквенной. Поворотники сделают чуть более узкими, передние крылья станут крупнее и будут нависать над колёсами, как у Wrangler. Также появится полностью новый передний бампер с встроенными в него противотуманками и буксировочными крюками. Лобовое стекло, судя по рисунку, станет вклеенным (вместо уплотнителей на нынешней модели). Что касается кормы внедорожника, то здесь самыми заметными элементами станут светодиодные фонари в стиле того же Рэнглера, новый задний бампер с встроенными элементами светотехники и поднимающееся заднее окно. Кроме того, внедорожник оснастят более крупными «зубастыми» колёсами с литыми дисками нового дизайна.

Рендер нового BAW BJ212

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Информации о технической части будущего внедорожника пока нет. Нынешний же BJ212 последних лет выпуска оснащался лицензионными бензиновыми турбомоторами Mitsubishi, среди которых 136-сильный 1.5 (200 Нм) в паре с 5-ступенчатой «механикой» и 211-сильный 2.4 (320 Нм) с 6-ступенчатой механической коробкой. Новинка наверняка получит более современную техническую начинку и, скорее всего, будет исключительно гражданской.

Премьера нового внедорожника ожидается в ближайшие месяцы.

BAW BJ212 образца 2020 года 1 / 3 BAW BJ212 образца 2020 года 2 / 3 BAW BJ212 образца 2020 года 3 / 3

Напомним, в прошлом году состоялась премьера ещё одного внедорожника, который похож на Jeep Wrangler, однако в этом случае гораздо сильнее – это Mahindra Thar.