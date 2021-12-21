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  • Новый BAW BJ212: китайский «уазик» сменит поколение через 56 лет после начала выпуска

Новый BAW BJ212: китайский «уазик» сменит поколение через 56 лет после начала выпуска

21.12.2021 43 0 0

Компания BAW, входящая в состав китайского автоконцерна BAIC, анонсировала новое поколение внедорожника BJ212. Премьера состоится в ближайшие месяцы и, похоже, нас ожидает очередной конкурент Jeep Wrangler сотоварищи.

 

Из основанной в начале 50-х годов прошлого века компании BAW (Beijing Automobile Works) и вырос современный многопрофильный государственный концерн BAIC, а BAW, по сути, теперь одна из его марок, под которой производятся и продаются утилитарные внедорожники, фургоны и грузовички. Литеры BJ закрепились за линейкой армейских внедорожников, у которых, впрочем, были и гражданские версии.

BAW BJ212 ранних лет выпуска

Выпуск модели BJ212 начался в 1965 году. В Сети (в частности в Википедии) можно найти информацию о том, что BJ212 — технический родственник 469-го УАЗа, но этот миф мы уже развенчивали: серийный выпуск 469-го удалось наладить лишь в 70-х, то есть намного позже китайского аналога. Тем не менее не исключено, что в разработке BAW BJ212 использовалась конструкторская документация на ГАЗ-69, то есть предшественника 469-го, и тогда у китайского внедорожника действительно могут быть российские корни — оставим эту тему для исследования историкам. Здесь лишь зафиксируем, что BAW BJ212 действительно похож на УАЗ-469.

BAW BJ212 образца 2020 года
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BAW BJ212 образца 2020 года
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BAW BJ212 образца 2020 года
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Китайская машина, как и российская, многократно модернизировалась, меняла индексы и обзаводилась различными модификациями. Последнее крупное обновление случилось в 2020-м, когда BJ212 получил увеличенную колёсную базу, независимую пружинную подвеску передних колёс вместо зависимой рессорной, прямые двери вместо скошенных и полностью новый, хотя и грубоватый интерьер с более удобными сиденьями. Машины последних лет выпуска оснащались лицензионными бензиновыми турбомоторами Mitsubishi: 1,5-литровым (136 л.с., 200 Нм) в паре с 5-ступенчатой МКП либо 2,4-литровым (211 л.с., 320 Нм) в сочетании с 6-ступенчатой МКП. Полный привод — простенький, с жёстко подключаемым «передком» и 2-ступенчатой раздаткой.

Новый BAW BJ212

Спрос на гражданские версии BJ212 был невелик: в 2020 году, по данным ресурса CarSalesBase, было реализовано 3109 шт., в 2019-м — 2738 шт., в 2018-м — 4774 шт. В этом году модель исчезла из статистики — похоже, её продажи просто свернули, а на днях на официальном сайте BAW в разделе BJ212 появился тизер и анонс модели нового поколения, которая, как сообщается, будет сочетать классический стиль с современными технологиями.

Новый BAW BJ212

Технических подробностей пока нет, но картинки обещают очередной аналог американского Jeep Wrangler. Не сомневаемся, что BAIC сегодня в состоянии сделать качественный рамный внедорожник с нуля, как это сделала год назад индийская компания Mahindra & Mahindra, представив рамный внедорожник Thar нового поколения. Новый BJ212, похоже, будет исключительно гражданским, с комфортным салоном и современными системами активной и пассивной безопасности. У такой машины будут хорошие экспортные перспективы, особенно в Австралии, куда пытался прорваться Mahindra Thar, но не смог из-за того, что слишком сильно похож на Jeep. Новый BJ212 копирует Jeep не так буквально, так что шансы есть.

Между тем УАЗ делать преемника 469-го, известного ныне под именем Хантер, не собирается и забросил проект «Руссого Прадо», то есть преемника Патриота, — денег нет, перспектив нет, осталось одна история.

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