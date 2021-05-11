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Thar – не Wrangler, а подделка! Jeep опять судится с Mahindra, теперь в Австралии

11.05.2021 116 0 0

Осенью прошлого года индийская компания Mahindra & Mahindra вывела на домашний рынок внедорожник Thar нового поколения, дизайн которого сильно напоминает Jeep Wrangler. В этом году индийцы хотели запустить Thar в Австралии и даже начали рекламную кампанию, однако встретили жёсткое сопротивление со стороны юристов Jeep — в настоящее время конфликт между марками рассматривается в Федеральном суде Австралии.

 

В прошлом году в США Mahindra & Mahindra проиграла спор Jeep (ныне дочерняя марка корпорации Stellantis) из-за дизайна внедорожника Roxor, который напоминает Jeep CJ (предшественник Jeep Wrangler). Американская судебная эпопея уходит в корнями в 2008 год, подробно о ней мы рассказывали в отдельном материале, а здесь лишь скажем, что после нескольких лет разбирательств власти США запретили Mahindra продавать Roxor в этой стране, их производство в Оберн-Хилс (штат Мичиган) было свёрнуто. После поражения Mahindra радикально изменила дизайн Thar и вернула себе право на реализацию этой модели в США, но обновлённая машина в продажу пока так и не поступила.

Новый Mahindra Thar

Между тем в Австралии Mahindra решила начать продажи нового Thar – это разработанный с чистого листа рамный внедорожник, но с дизайном в духе современного Jeep Wrangler. Сочетание культового дизайна с низкой ценой обеспечило новому Thar грандиозный успех в себя на родине: в одном только апреле, по данным ресурса autopunditz.com, было продано 3406 экземпляров, но потенциальный спрос намного выше — просто Mahindra пока не может нарастить выпуск из-за обострения пандемии COVID-19 и проблем с поставщиками, в связи с чем очереди за новинкой растянулись до 10 месяцев!

Новый Mahindra Thar

И вот, несмотря на дефицит внедорожников Thar на домашнем рынке, Mahindra начала готовиться продавать их Австралии, где рамные машины очень востребованы и могут принести индийской компании хорошую прибыль. Анонс Thar появился на австралийском потребительском сайте Mahindra (сейчас этот анонс уже удалён) и один закамуфлированный внедорожник был замечен на дорогах Австралии в процессе подготовки к сертификации. Юристы Jeep тут же бросились в атаку и подали на Mahindra в суд, обвинив её в обмане потребителя и нарушении авторских прав на дизайн Jeep.

Новый Mahindra Thar

Австралийский журнал CarAdvice сообщает о ходе этого судебного разбирательства: на слушаниях представитель индийской компании занял оборонительную позицию и заявил, что в настоящий момент планов вывода Thar на австралийских рынок нет. Что, в общем, логично с учётом дефицита машин в Индии. Но ответчик не сказал о том, что Mahindra в принципе никогда не привезёт Thar в Австралию, и это вызывает беспокойство у Jeep. Представители американской марки пытаются через суд обязать Mahindra уведомить их о планах по выводу Thar за 90 дней до начала сертификации и иметь таким образом время для манёвров. Следующее слушание по делу состоится 21 мая — мы сообщим, если там произойдёт что-то значимое.

Новый Mahindra Thar

Наиболее вероятных исходов конфликта, на наш взгляд, два. Первый: Mahindra отказывается от планов вывода Thar в Австралии. Второй: Mahindra проводит радикальный рестайлинг Thar, как поступила с американским Roxor, устраняет очевидную схожесть модели с Jeep Wrangler и после этого начинает продажи в Австралии.

Сейчас на австралийском сайте Mahindra представлены рамные пикапы S6/S10 и кроссовер XUV500, но в официальной статистике продаж новых автомобилей в этой стране мы их не нашли. По данным CarAdvice, индийская марка представлена в Австралии с 2007 года и в 2021 году хотела существенно расширить локальную модельную линейку.

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