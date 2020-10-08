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  • Страшный сон Jeep стал явью: новый Mahindra Thar вызвал ажиотаж на рынке

Страшный сон Jeep стал явью: новый Mahindra Thar вызвал ажиотаж на рынке

08.10.2020 1443 0 0

В середине августа индийская компания Mahindra & Mahindra представила рамный внедорожник Thar нового поколения, а 2 октября начались его продажи на домашнем рынке. Спрос превзошёл все ожидания: всего за пару дней новый Thar собрал более 9000 заказов и 36 тысяч заявок на покупку, то есть стал самой популярной моделью Mahindra.

 

Новый Mahindra Thar, как и его предшественник, сделавший неплохую карьеру на американском рынке под именем Roxor, нещадно эксплуатирует эстетику Jeep Wrangler. В США компания Fiat Chrysler Automobiles, которой принадлежит марка Jeep, с трудом сумела защитить свои права на дизайн, что побудило индийцев провести масштабный рестайлинг Roxor. Но в Индии американские законы не действуют, а потому новый Thar не стесняется своей внешней схожести с Jeep Wrangler и делает на этом неплохую кассу. Понятно, что с таким дизайном новый Thar за пределами Индии вряд ли появится, но этого пока и не требуется — успех на родине производителя вполне устраивает.

Секрет успеха, разумеется, в цене: стать владельцем нового Thar можно всего за 980 000 рупий, что эквивалентно 1,045 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ. За эти деньги предлагается внедорожник в базовой комплектации AX Standart с наддувным 2,0-литровым бензиновым двигателем (150 л.с., 300 Нм), 6-ступенчатой МКП, штампованными 16-дюймовыми колёсами, ABS, двумя подушками безопасности и кондиционером.

Топ-версия LX с 2,2-литровым дизелем (130 л.с., 300 Нм) и 6-ступенчатым «автоматом» Aisin обойдётся в 1 375 000 рупий (1,46 млн рублей). Здесь уже будет ESP, механическая блокировка дифференциала заднего моста, климат-контроль, круиз-контроль, улучшенная отделка салона, более удобное кресло водителя, мультимедийная система с сенсорным экраном, система бесключевого доступа, датчики парковки, противоугонная система, 18-дюймовые литые колёса и другие приятные мелочи.

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Для сравнения скажем, что за Jeep Wrangler, который импортируется в Индию только в длиннобазном 5-дверном исполнении, нужно выложить как минимум 6 394 000 рупий (6,81 млн рублей). Неудивительно, что марка Jeep, по данным ресурса cardekho.com, в сентябре вообще не продала в Индии ни одного экземпляра Wrangler, а куда более доступный кроссовер Compass местной сборки (от 1 649 000 рупий или 1,76 млн рублей) разошёлся тиражом 554 экземпляра.

Самой популярной моделью Mahindra в сентябре стал архаичный, но переживший весной рестайлинг внедорожник Bolero: продано 5797 штук. Цены на эту машину начинаются с отметки 778 963 рупий (830 тысяч рублей). Выходит, что в октябре в лидеры марки с большим отрывом от остальных моделей выйдет новый Thar и, вероятно, станет самым продаваемым SUV в Индии, то есть обгонит кроссовер Hyundai Creta, который в сентябре нашёл 12 325 покупателей.

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