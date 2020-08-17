Mahindra продолжает дразнить Jeep: представлен внедорожник Thar нового поколения

Предыдущее поколение Thar – это, по сути, калька с «армейского» Jeep CJ, то есть устаревшая по всем статьям машина, которая, однако, благодаря дешевизне, классическому дизайну и хорошей проходимости сделала неплохую карьеру в США. Заокеанская версия получила название Roxor, с 2018 года и до недавнего времени она собиралась из индийских комплектующих в Оберн-Хилс (штат Мичиган).

К несчастью компании Mahindra & Mahindra сборку и продажу Roxor пришлось остановить из-за июньского решения Международной торговой комиссии, которая после долгого разбирательства пришла к выводу, что индийский внедорожник копирует дизайн Jeep. Сейчас Mahindra в спешном порядке готовит рестайлинговый Roxor, чтобы возобновить работу в Америке, а у себя на родине сегодня представила абсолютно новый Thar.

Зачем индийцам два однотипных внедорожника? Дело в том, что архаичный Roxor – это, по сути, сельхозтехника, не имеющая доступа на дороги общего пользования, то есть фан-мобиль для оффроудных покатушек, а новый Thar куда более современная и универсальная машина, хотя и довольно консервативной конструкции.



Новый Thar – это рамный внедорожник с колёсной базой 2450 мм, передней независимой подвеской на двойных поперечных рычагах и неразрезной балкой заднего моста, подвешенной на пяти рычагах. Вместо рессор теперь пружины. Передние тормоза дисковые (303 мм), задние барабанные (282 мм). Заявленный дорожный просвет – 226 мм, угол въезда – 41,8 градусов, угол съезда – 36,8 градусов, угол рампы – 27 градусов, глубина преодолеваемого брода – 650 мм.



Двигателей на выбор два: бензиновый 2,0-литровый mStallion с непосредственным впрыском и турбонаддувом (150 л.с., 320 Нм) и дизельный 2,2-литровый mHawk (130 л.с., 300 Нм). Коробка передач – 6-ступенчатая «механика» либо 6-ступенчатый гидромеханический «автомат» Aisin. Полный привод – типа парт-тайм с жёстко подключаемым передком и понижающей передачей (2,48) в раздаточной коробке. Топ версия LX снабжается системой ESP, способной предотвратить опрокидывание (в базе – только ABS). Для дифференциала заднего моста предусмотрена принудительная механическая блокировка.



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Салон оформлен нарочито грубо, но комфортом не обделён: в дорогих версиях Thar щеголяет мультимедийной системой с сенсорным экраном, потолочными громкоговорителями, USB-зарядками, круиз-контролем и прочими удобствами, но подушек безопасности только две.



Цены на новый Mahindra Thar пока не объявлены, продажи в Индии стартуют в октябре.

Экспортные перспективы у модели туманные: ясно, что в США она вызывала бы большой переполох, но Fiat Chrysler Automobiles костьми ляжет, чтобы не допустить пришествия второго индийского «джипа». Нельзя исключать судебных разборок и на территории Индии, где Jeep Wrangler продаётся официально (правда, только в длиннобазном 5-дверном исполнении).

