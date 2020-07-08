Новинки ×
  • Рано радовались: Mahindra ещё раз изменит дизайн Roxor, чтобы остаться в США

Рано радовались: Mahindra ещё раз изменит дизайн Roxor, чтобы остаться в США

08.07.2020 99 0 0

Индийская компания Mahindra & Mahindra готовит радикальный рестайлинг внедорожника Roxor, который позволи обойти запрет на продажу этих автомобилей в США. Новые кузовные панели должны полностью лишить Roxor сходства с американским Jeep CJ/Wrangler.

 

11 июня Международная торговая комиссия после долгих разбирательств приняла решение о запрете продаж внедорожника Mahindra Roxor в США, так как он копирует дизайн Jeep CJ, права на который принадлежат Fiat Chrysler Automobiles. Историю конфликта между FCA и Mahindra & Mahindra, уходящую корнями в 2008 год, мы подробно освещали в нашем июньском материале. Здесь лишь напомним, что Mahindra Roxor вышел на рынок США в 2018 году, причём сборка этих машин из индийских комплектующих налажена в Оберн-Хилс (штат Мичиган), тогда как у себя на родине этот внедорожник, известный под именем Thar, уже не продаётся.

Mahindra Roxor

Из-за архаичной конструкции и отсутствия современных систем безопасности Roxor продаётся в США как сельхозтехника, то есть не имеет доступа на дороги общего пользования. Тем не менее у любителей оффроудных приключений недорогой (от 16 599 долларов) похожий на олдскульный Jeep внедорожник пользовался хорошим спросом и исправно приносил денежки в кассу Mahindra.

Американский потребительский сайт всё ещё предлагает Roxor всем желающим, так как официально решение Международной торговой комиссии в полную силу вступит только 11 августа — у ответчика по закону есть два месяца на апелляцию. В этот же двухмесячный период решение комиссии проходит верификацию в администрации президента США, но подчинённые Трампа вряд ли встанут на сторону индийской компании. Вдобавок Mahindra ждёт от комиссии разъяснения, распространяется ли её решение на проведённый в начале этого года рестайлинг Roxor, в результате которого он спереди стал напоминать не Jeep CJ, а Toyota Land Cruiser J40 — ответ должен прийти в течение 90 дней.

Mahindra Roxor после рестайлинга начала 2020 года

На потребительском сайте модели также есть сообщение о том, что Mahindra готовит кардинальный рестайлинг Roxor, чтобы обойти запрет Международной торговой комисси. Обновлённый внедорожник представят в конце этого либо начале следующего, но журнал Autocar India уже опубликовал тизер видоизменённого Roxor и сообщил, что наружные кузовные панели у него полностью новые. Утверждается, что стилистика ретро сохранена, но сходства с Jeep CJ больше нет. Передок, в частности, получил более широкий капот, как бы накрывающий передние колёсные арки, фары также расставлены максимально широко, и вот уже якобы совсем иной образ.

Тизер грядущего обновления Mahindra Roxor

Между тем в Индии к дебюту готовится совершенно новый Thar, который, судя по шпионским снимкам закамуфлированных предсерийных прототипов, внешне напоминает современный Jeep Wrangler. Это будет уже полноценная и вполне современная машина с новым 2,0-литровым турбодизелем, 6-ступенчатым «автоматом» Aisin и довольно высоким уровнем комфорта. У себя на родине новинка появится в продаже в конце этого года. О планах по выходу на рынок в США говорить пока рано — сначала должна решиться судьба старого Roxor/Thar в новом обличье.

внедорожник США законы новинки Mahindra Mahindra Roxor

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать VW Caddy III Самым универсальным типом автомобиля в России традиционно считается кроссовер. А что если пространства нужно больше, чем в компактном кроссовере, но платить за полноразмерный SUV нет желания... 1204 1 1 07.07.2020
Статьи / Авто недели В чем-то Solaris, но с собственным имиджем: стоит ли покупать Kia Soul I за 500 тысяч Большинство сегодняшних покупателей заражено вирусом кроссоверизации: имея в кармане практически любую сумму, люди хотят купить кроссовер. Выбор есть даже за полмиллиона: можно найти добротн... 2491 0 2 07.07.2020
Статьи / Популярные вопросы Как и когда нужно пропускать пешеходов и какое наказание грозит за нарушение О приоритете пешеходов на переходах знают все водители. Но что именно означает это преимущество? Когда пешеходов нужно пропускать, а когда у них нет приоритета? И уж тем более не все помнят,... 1093 0 7 06.07.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 33233 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 30653 63 18 23.03.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 29330 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings