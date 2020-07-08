Рано радовались: Mahindra ещё раз изменит дизайн Roxor, чтобы остаться в США

11 июня Международная торговая комиссия после долгих разбирательств приняла решение о запрете продаж внедорожника Mahindra Roxor в США, так как он копирует дизайн Jeep CJ, права на который принадлежат Fiat Chrysler Automobiles. Историю конфликта между FCA и Mahindra & Mahindra, уходящую корнями в 2008 год, мы подробно освещали в нашем июньском материале. Здесь лишь напомним, что Mahindra Roxor вышел на рынок США в 2018 году, причём сборка этих машин из индийских комплектующих налажена в Оберн-Хилс (штат Мичиган), тогда как у себя на родине этот внедорожник, известный под именем Thar, уже не продаётся.

Mahindra Roxor

Из-за архаичной конструкции и отсутствия современных систем безопасности Roxor продаётся в США как сельхозтехника, то есть не имеет доступа на дороги общего пользования. Тем не менее у любителей оффроудных приключений недорогой (от 16 599 долларов) похожий на олдскульный Jeep внедорожник пользовался хорошим спросом и исправно приносил денежки в кассу Mahindra.



Американский потребительский сайт всё ещё предлагает Roxor всем желающим, так как официально решение Международной торговой комиссии в полную силу вступит только 11 августа — у ответчика по закону есть два месяца на апелляцию. В этот же двухмесячный период решение комиссии проходит верификацию в администрации президента США, но подчинённые Трампа вряд ли встанут на сторону индийской компании. Вдобавок Mahindra ждёт от комиссии разъяснения, распространяется ли её решение на проведённый в начале этого года рестайлинг Roxor, в результате которого он спереди стал напоминать не Jeep CJ, а Toyota Land Cruiser J40 — ответ должен прийти в течение 90 дней.

Mahindra Roxor после рестайлинга начала 2020 года

На потребительском сайте модели также есть сообщение о том, что Mahindra готовит кардинальный рестайлинг Roxor, чтобы обойти запрет Международной торговой комисси. Обновлённый внедорожник представят в конце этого либо начале следующего, но журнал Autocar India уже опубликовал тизер видоизменённого Roxor и сообщил, что наружные кузовные панели у него полностью новые. Утверждается, что стилистика ретро сохранена, но сходства с Jeep CJ больше нет. Передок, в частности, получил более широкий капот, как бы накрывающий передние колёсные арки, фары также расставлены максимально широко, и вот уже якобы совсем иной образ.



Тизер грядущего обновления Mahindra Roxor

Между тем в Индии к дебюту готовится совершенно новый Thar, который, судя по шпионским снимкам закамуфлированных предсерийных прототипов, внешне напоминает современный Jeep Wrangler. Это будет уже полноценная и вполне современная машина с новым 2,0-литровым турбодизелем, 6-ступенчатым «автоматом» Aisin и довольно высоким уровнем комфорта. У себя на родине новинка появится в продаже в конце этого года. О планах по выходу на рынок в США говорить пока рано — сначала должна решиться судьба старого Roxor/Thar в новом обличье.

