Новинки ×
  • Не пародия, а фрик: обновлённый Mahindra Roxor готов вернуться на рынок

Не пародия, а фрик: обновлённый Mahindra Roxor готов вернуться на рынок

18.09.2020 215 0 0

Индийская компания Mahindra & Mahindra, которой запретили продавать в США дешёвые, похожие на Jeep внедорожники Roxor, не хочет уходить с американского рынка и, чтобы обойти запрет, провела масштабный рестайлинг своей машины. Первые фотографии Mahindra Roxor 2021 модельного года появились в Сети.

 

Историю «боданий» между Fiat Chrysler Automobiles и Mahindra & Mahindra мы подробно рассказывали в июне этого года, когда Международная торговая комиссия запретила продажу Mahindra Roxor на территории США, так как он копирует дизайн Jeep CJ (предшественник современного Wrangler).

Roxor — это американская версия индийского внедорожника Thar. Сборку этих машин из индийских машинокомлектов наладили в 2018 году в Оберн-Хилс (штат Мичиган), то есть прямо под боком у штаб-квартиры FCA, что вызвало дополнительное раздражение итало-американского автогиганта.

Архаичная конструкция Roxor и отсутствие каких-либо систем безопасности позволили сертифицировать его лишь как сельхозтехнику, не имеющую доступа на дороги общего пользования, но брутальный стиль и дешевизна (перед запретом цены начинались с отметки 16 599 долларов) сделали индийский «джип» весьма популярным у американских любителей оффроуда — в год Mahindra продавала в США около 10 тысяч своих внедорожников.

Запрет, наложенный Международной торговой комиссией, распространяется в том числе на рестайлинговый Roxor 2020 модельного года — в начале этого года, напомним, Mahindra попыталась превентивно разрешить спор вокруг дизайна Roxor малой кровью и смастерила ему предок в стиле Toyota Land Cruiser J40.

Теперь же индийскому внедорожнику потребовались более серьёзные косметические процедуры — их результат можно оценить по снимкам, опубликованным журналом Jalopnik. Как видно, спереди Mahindra Roxor теперь действительно мало похож на Jeep CJ и Toyota Land Cruiser J40. Капот более не сужается от рамки ветрового стекла к передней кромке, а имеет одинаковую, максимальную ширину по всей длине. Наружные петли капота заменены внутренними (их тоже называли признаком сходства с Jeep). Фары расставлены максимально широко. Передние крылья теперь практически не имеют боковых выступов и закруглений в передней части. В итоге у Roxor получилось довольно нелепое, мультяшное выражение «лица».

На американском потребительском сайте Mahindra внедорожник Roxor 2021 года пока не представлен, вместо него на заглавной странице опубликовано следующее сообщение: «Иногда приходится заглянуть глубоко внутрь, чтобы увидеть истинную версию себя. Именно этим мы сейчас занимаемся. Мы вернёмся. Более сильными. Более оригинальными. Более фриковатыми. Оставайтесь на связи».

Судя по всему, насчёт фриковатости разработчики не обманули, но пока непонятно, окажется ли достаточно внедрённых в дизайн изменений, чтобы FCA снова не выступила с протестом.

Между тем в августе Mahindra представила у себя на родине совершенно новый Thar, который снаружи напоминает современный Jeep Wrangler. Да, индийцы сделали это опять, и, возможно, новинка станет поводом для введения в США против Mahindra ещё более жёстких санкций.

внедорожник США новинки Mahindra Mahindra Roxor

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Возраст давит, но шансы есть: гид по покупке Volkswagen Jetta V Любовь российского потребителя к седанам – не только культивируемый стереотип, но и суровая реальность. Правда, это не помогло среднеразмерному седану от Volkswagen завоевать всенародную люб... 224 0 0 18.09.2020
Статьи / Практика Почему магнитола звучит так тихо? В характеристиках большинства автомагнитол, как по старинке почти все до сих пор именуют мультимедийные автомобильные системы, от примитивных до продвинутых, фигурирует звуковая мощность «4х... 378 2 0 18.09.2020
Статьи / Шины и диски Предсказуемые шины для неустойчивых зим: новинки MICHELIN будут и российского производства Нынешнее глобальное потепление вовсе не означает, что зимы в России ушли в прошлое. Не уйдут и зимние шины, о которых уже скоро придется задуматься. Недавно компания Мишлен подготовила новые... 427 0 0 18.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 69429 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 69274 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 47409 7 2 01.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings