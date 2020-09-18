Не пародия, а фрик: обновлённый Mahindra Roxor готов вернуться на рынок

Индийская компания Mahindra & Mahindra, которой запретили продавать в США дешёвые, похожие на Jeep внедорожники Roxor, не хочет уходить с американского рынка и, чтобы обойти запрет, провела масштабный рестайлинг своей машины. Первые фотографии Mahindra Roxor 2021 модельного года появились в Сети.

Историю «боданий» между Fiat Chrysler Automobiles и Mahindra & Mahindra мы подробно рассказывали в июне этого года, когда Международная торговая комиссия запретила продажу Mahindra Roxor на территории США, так как он копирует дизайн Jeep CJ (предшественник современного Wrangler).

Roxor — это американская версия индийского внедорожника Thar. Сборку этих машин из индийских машинокомлектов наладили в 2018 году в Оберн-Хилс (штат Мичиган), то есть прямо под боком у штаб-квартиры FCA, что вызвало дополнительное раздражение итало-американского автогиганта.

Архаичная конструкция Roxor и отсутствие каких-либо систем безопасности позволили сертифицировать его лишь как сельхозтехнику, не имеющую доступа на дороги общего пользования, но брутальный стиль и дешевизна (перед запретом цены начинались с отметки 16 599 долларов) сделали индийский «джип» весьма популярным у американских любителей оффроуда — в год Mahindra продавала в США около 10 тысяч своих внедорожников.

Запрет, наложенный Международной торговой комиссией, распространяется в том числе на рестайлинговый Roxor 2020 модельного года — в начале этого года, напомним, Mahindra попыталась превентивно разрешить спор вокруг дизайна Roxor малой кровью и смастерила ему предок в стиле Toyota Land Cruiser J40.



Теперь же индийскому внедорожнику потребовались более серьёзные косметические процедуры — их результат можно оценить по снимкам, опубликованным журналом Jalopnik. Как видно, спереди Mahindra Roxor теперь действительно мало похож на Jeep CJ и Toyota Land Cruiser J40. Капот более не сужается от рамки ветрового стекла к передней кромке, а имеет одинаковую, максимальную ширину по всей длине. Наружные петли капота заменены внутренними (их тоже называли признаком сходства с Jeep). Фары расставлены максимально широко. Передние крылья теперь практически не имеют боковых выступов и закруглений в передней части. В итоге у Roxor получилось довольно нелепое, мультяшное выражение «лица».

На американском потребительском сайте Mahindra внедорожник Roxor 2021 года пока не представлен, вместо него на заглавной странице опубликовано следующее сообщение: «Иногда приходится заглянуть глубоко внутрь, чтобы увидеть истинную версию себя. Именно этим мы сейчас занимаемся. Мы вернёмся. Более сильными. Более оригинальными. Более фриковатыми. Оставайтесь на связи».



Судя по всему, насчёт фриковатости разработчики не обманули, но пока непонятно, окажется ли достаточно внедрённых в дизайн изменений, чтобы FCA снова не выступила с протестом.

Между тем в августе Mahindra представила у себя на родине совершенно новый Thar, который снаружи напоминает современный Jeep Wrangler. Да, индийцы сделали это опять, и, возможно, новинка станет поводом для введения в США против Mahindra ещё более жёстких санкций.

