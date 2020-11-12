Mahindra XUV500 нового поколения: оптика в стиле Renault, «табло» в салоне и брат от Ford

Индийская компания проводит финальные испытания паркетника второй генерации. Модель сменит имидж, также ей прочат новые моторы. А еще у кросса будет аналог от марки Ford.

Кроссовер Mahindra XUV500 дебютировал в 2011 году, он стал первой моделью компании с несущим кузовом и независимой задней подвеской. За свою карьеру трехрядный паркетник успел обновиться дважды, последний рестайлинг он пережил в 2018-м, правда, спрос та модернизация так и не подстегнула: в 2019-м в Индии было реализовано 17 175 «пятисотых», что на 32% меньше, чем годом ранее. Кстати, кросс поставляют и на экспорт, причем даже в Европу. Но в Старом Свете продажи совсем уж мизерные: по данным CarSalesBase, в прошлом году XUV500 там разошелся тиражом в 211 экземпляров (-34%). У модели нового поколения есть шансы преломить негативный тренд, ведь паркетник осовременится и станет более роскошным.

Замаскированные тестовые прототипы уже давно катаются по индийским дорогам, но теперь в распоряжении местного издания Rushlane оказались фото машины с серийной головной оптикой, вдобавок папарацци удалось заглянуть в салон «второго» XUV500. Отметим, автомобиль на снимках совсем не похож на концепт Mahindra Funster, представленный в начале года и считавшийся предвестником следующего «пятисотого». И это к лучшему.

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Итак, «индиец» обзаведется фарами в стиле Renault – со светодиодными «скобами» ходовых огней, хотя у модели Махиндры эти «ответвления» заметно крупнее. Радиаторная решетка раздалась вширь, на ней появились вертикальные «клыки». А вот странный изгиб за задней дверью, судя по всему, сохранили. Индийские СМИ пишут, что новый кроссовер крупнее предшественника, но габариты не приводят. Длина актуального XUV500 равна 4585 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1785 мм, колесная база – 2700 мм.



Интерьер полностью новый, внутри установили «усеченное» рулевое колесо и виртуальную «приборку», которая объединена с большим сенсорным экраном мультимедийной системы. Центральные дефлекторы обдува теперь расположены под дисплеем, другим сделали и блок управления «климатом». Скорее всего, паркетник по-прежнему будет доступен с трехрядным салоном.

По неофициальным данным, Mahindra XUV500 второго поколения предложат с бензиновым турбомотором mStallion 2.0 TGDi – таким оснащает и свежий внедорожник Mahindra Thar, на нем двигатель выдает 152 л.с., но для паркетника отдачу могут увеличить. Дизельные XUV500 тоже будут: якобы в строю останется нынешний mHawk 2.2 мощностью 155 л.с., плюс кросс может получить новый турбированный mHawk 2.0 с отдачей примерно 180 л.с. О коробках информации пока нет. Актуальный кроссовер доступен с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом», для модели предусмотрен полный привод.



Уходящий кросс Mahindra XUV500, версия для Европы 1 / 4 Уходящий кросс Mahindra XUV500, версия для Европы 2 / 4 Уходящий кросс Mahindra XUV500, версия для Европы 3 / 4 Уходящий кросс Mahindra XUV500, версия для Европы 4 / 4

На рынок модель нового поколения должна выйти в первой половине 2021 года. А еще в Индии у XUV500 появится брат от Ford. Напомним, в прошлом году американский и индийский концерны создали новое СП (49% принадлежат Форду, 51% — Махиндре, последняя и управляет предприятием), в рамках которого запланирован выпуск нескольких моделей, разработанных вместе. При этом, как ожидается, у кроссовера Ford окажется свой дизайн – в фирменном стиле марки.

