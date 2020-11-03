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  • Ford готовит вэн на базе «индийца»: свой дизайн и дизель от внедорожника «по мотивам» Jeep

Ford готовит вэн на базе «индийца»: свой дизайн и дизель от внедорожника «по мотивам» Jeep

03.11.2020 232 0 0

Главным рынком для грядущей новинки Форда станет Индия, а за основу для модели возьмут компактвэн местной компании Mahindra. Ожидается, что двигатель тоже достанется от индийского производителя, однако он будет не таким, как у донора.

 

Дела Ford на индийском рынке идут не очень, причем продажи стали падать еще до того, как началась пандемия коронавируса COVID-19. Поэтому в прошлом году американский концерн создал новое совместное предприятие с местным автопроизводителем Mahindra, с которым, впрочем, сотрудничал уже давно. В рамках СП (49% принадлежат Форду, 51% — Махиндре, последняя и управляет предприятием) запланирован выпуск нескольких моделей, разработанных вместе, и одной из них будет компактвэн (фордовский B-Max для Индии, видимо, посчитали слишком дорогим).

Как сообщает издание Autocar India со ссылкой на собственные источники, за основу для MPV американской марки возьмут вэн Mahindra Marazzo, дебютировавший два года назад. Напомним, у «индийца» исключительно передний привод, длина модели равна 4585 мм, колесная база – 2760 мм. Marazzo доступен с семи- или восьмиместным салоном (2+2+3 или 2+3+3). При этом ожидается, что дизайн и экстерьера, и интерьера у грядущей новинки Ford будет свой – в фирменном стиле бренда. Кроме того, для компактвэна американской марки расширят список оборудования. Кстати, в арсенале Marazzo значатся пара подушек безопасности, дисковые тормоза на всех колесах, камера заднего вида, парктроник, климат-контроль и круиз-контроль.

Mahindra Marazzo
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Mahindra Marazzo
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Mahindra Marazzo
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А еще, по данным индийского журнала, у вэна Ford будет другой мотор, правда, тоже от Mahindra. Так, если Marazzo сегодня оснащается дизелем 1.5 мощностью 123 л.с. (300 Нм), то модель Форда якобы получит турбодизель mHawk 2.2, как у только-только представленного внедорожника Mahindra Thar нового поколения, который внешне очень похож на Jeep Wrangler. На вездеходе этот двигатель выдает 132 л.с. и 300 Нм. Marazzo пока предлагается лишь с шестиступенчатой «механикой», а вот Thar еще положена 6АКП.

Сроки премьеры компактвэна Ford пока не названы, нет информации и о том, выберется ли такая модель за пределы индийского рынка. Mahindra Marazzo сегодня стоит от 1 125 000 рупий, что эквивалентно примерно 1 218 000 рублей по актуальному курсу. Вэн американской марки, скорее всего, окажется дороже.

Mahindra Marazzo
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Mahindra Marazzo
2 / 3
Mahindra Marazzo
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Что же касается других будущих новинок Ford для Индии, то еще ожидаются как минимум два кроссовера: один из них окажется родственником следующего Mahindra XUV500 (пока не представлен), второй, более компактный, тоже будет иметь родственника в лице Махиндры. Ну и еще местный EcoSport должен получить турбомотор 1.2 от той же Махиндры вместо литрового EcoBoost.

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