Новый минивэн получил имя Marazzo: в Mahindra утверждают, что название заимствовано из баскского языка, оно переводится как «акула». Модель разработана в североамериканском техническом центре Махиндры, а над дизайном MPV индийцы трудились совместно с ателье Pininfarina (итальянская студия принадлежит индийскому автогиганту). Производство налажено в Индии.

Вэн построен на новой платформе (стойки McPherson спереди и полузависимая подвеска сзади), которая затем ляжет в основу и других новых моделей компании. Длина Marazzo равна 4 585 мм, ширина – 1 866 мм, высота – 1 774 мм, колесная база – 2 760 мм. Таким образом, индийская новинка оказалась крупнее своих главных конкурентов – Maruti Suzuki Ertiga и Renault Lodgy. Габариты модели Suzuki актуальной генерации: 4 296/1 695/1 685 мм, расстояние между осями – 2 740 мм. Размеры Renault Lodgy: 4 498/1 751/1 709 мм, но при этом модель французского бренда превосходит своих соперников по размеру колесной базы – 2 810 мм. Все три вэна доступны с семиместным салоном, у Marazzo и Lodgy в этом случае во втором ряду установлены раздельные «капитанские» кресла. Также для последних двух моделей еще предусмотрены восьмиместные варианты.

На домашний рынок MPV Mahindra выходит пока с одним мотором – новым четырехцилиндровым дизелем 1.5 собственной разработки компании. Мощность двигателя составляет 123 л.с., максимальный крутящий момент – 300 Нм. Мотор сочетается с шестиступенчатой механической коробкой, привод – только передний. Позже у минивэна может появиться еще и бензиновый двигатель, но подробностей о нем на данный момент нет.

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В списке оборудования базового Mahindra Marazzo значатся: 16-дюймовые стальные диски, ABS+EBD, пара подушек безопасности, дисковые тормоза на всех колесах, аудиосистема, кондиционер. В топовой версии имеются: светодиодные ДХО, мультимедийная система с тачскрином, камера заднего вида, партроник, 17-дюймовые легкосплавные диски, климат-контроль и круиз-контроль.

Цена Marazzo лежит в диапазоне от 999 000 до 1 390 000 рупий, что эквивалентно примерно 958 000 – 1 334 000 рублей по актуальному курсу. Конкуренты стоят дешевле. Так, Maruti Suzuki Ertiga с дизелем D13A 1.3 (95 л.с.) и 5МКП обойдется где-то в 886 000 рупий (около 850 000 рублей), а Renault Lodgy с 85-сильным дизелем 1.5 dCi и «механикой» стоит от 833 000 рупий (примерно 799 000 рублей). Кстати, у Ertiga есть и бензиновая версия (K14B 1.4, 99 л.с.), такой MPV Suzuki стоит еще меньше – от 634 000 рупий (около 608 000 рублей). Причем для Эртиги с бензиновым мотором предусмотрены и пятиступенчатая «механика», и четырехступенчатый «автомат». А Renault Lodgy может похвастать «внедорожным» вариантом Stepway с неокрашенным обвесом – у моделей Mahindra и Suzuki таких версий пока нет.

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Между тем некоторые местные СМИ записали в соперники Marazzo еще и рамный вэн Toyota Innova Crysta (его ближайший «родственник» — внедорожник Fortuner). Габариты минивэна Тойоты: 4 735/1 830/1 795 мм, колесная база – 2 750 мм. Модель японской марки в Индии представлена с задним приводом, бензиновым двигателем 2.7 (166 л.с., 5МКП или 6АКП) и дизелями 2.4 (150 л.с., 5МКП) и 2.8 (174 л.с., 6АКП), цена – от 1 434 000 рупий (около 1 376 000 рублей).

В следующем году минивэн Marazzo должен выбраться за пределы Индии, но список экспортных рынков еще не огласили. Вероятно, Махиндра будет поставлять свою новинку в Европу – по крайней мере, кроссоверы и пикапы компании в некоторых «старосветских» странах представлены (например, в Италии, Испании и Венгрии).