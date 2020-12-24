Обновлённому Mahindra Roxor с лицом «уазика» дали зелёный свет в США

Международная торговая комиссия США (ITC) сняла запрет на продажу в этой стране индийского внедорожника Mahindra Roxor, после того как его производитель изменил дизайн. По мнению ITC, Roxor 2021 модельного года не похож на Jeep и не нарушает авторские права Fiat Chrysler Automobiles. Теперь ждём официальной премьеры.

ITC сделала прекрасный подарок к Рождеству компании Mahindra Automotive North America, североамериканскому подразделению индийской Mahindra & Mahindra. Напомним, что в 2018 году Mahindra локализовала в США (в Оберн-Хилс, штат Мичиган) сборку устаревших внедорожников Roxor (в Индии они носят имя Thar), конструкция и дизайн которых во многом позаимствованы у Jeep CJ (предшественник Jeep Wrangler). Из-за отсутствия современных систем безопасности Roxor удалось сертифицировать лишь как сельхозтехнику, то есть без допуска на дороги общего пользования, но низкая цена (от 16 599 долларов по состоянию на лето этого года) и классический брутальный облик пришлись по душе американскому потребителю, так что даже несмотря на эксплуатационные ограничения Roxor расходился неплохо, тиражом около 10 тысяч в год.

Компания Fiat Chrysler Automobiles, которой принадлежит марка Jeep, потратила немало сил и времени, чтобы вытурить Mahindra Roxor из США. Подноготную этого конфликта мы подробно изложили в июне, когда ITC пришла к выводу, что индийский внедорожник копирует дизайн Jeep, и запретила его продажу на территории США. К тому времени Mahindra уже перекроила передок Roxor и сделала его похожим не на Jeep CJ, а на Toyota Land Cruiser J40, но этого оказалось недостаточно и 11 августа запрет вступил в силу — продажи Mahindra Roxor в США прекратились. Примерно сто человек, работавших на фабрике в Оберн-Хилс, были уволены. Степень локализации машины к тому моменту, по данным The Detroit News, превышала 50%, то есть Roxor был уже скорее американским, чем индийским внедорожником.

Тем не менее Mahindra не сдалась и провела ещё один более глубокий рестайлинг Mahindra Roxor, его первые изображения утекли в Сеть в сентябре, некоторые наши читатели тогда отметили что теперь Roxor стал спереди похож на российский УАЗ-463, он же Хантер, только со сплюснутой фальшрадиаторной решёткой.



Юристы FCA надеялись, что ITC завернёт и эту машину, но комиссия на сей раз пошла индийцам навстречу, согласилась, что внедрённые изменения в достаточной степени визуально дистанцировали Mahindra Roxor от Jeep CJ, и такую машину можно пускать в продажу. FCA будет подавать апелляцию на это решение, но вряд ли эта попытка будет иметь успех.

Решение ITC пришлось аккурат на рождественские каникулы в США, так что Mahindra Automotive North America пока не сообщила, когда возобновит сборку и продажу Roxor. Полагаем, что премьера обновлённого внедорожника пройдёт в январе, чтобы клиенты готовили денежки, хотя сборка может начаться и позже, после того как завод вновь наберёт сотрудников и восстановит логистические цепочки.



Добавим, что дополнительное раздражение у Fiat Chrysler Automobiles вызвал недавний дебют в Индии нового Mahindra Thar, который внешне похож на современный Jeep Wrangler. Не исключено, что Mahindra попытается привезти этот внедорожник в США и продавать его как дешёвую альтернативу Jeep Wrangler уже безо всяких эксплуатационных ограничений — как показал краш-тест Global NCAP, его пассивная безопасность находится на приемлемом уровне.

