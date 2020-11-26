Mahindra Thar на испытаниях Global NCAP: риск травмирования ног и жуткая управляемость

Новый Mahindra Thar дебютировал в августе этого года, продажи стартовали в октябре, но по факту модель на рынок не вышла, в октябрьской статистике по Индии её нет, то есть пока что Mahindra собирает заказы, а отгрузки «живых» машин клиентам в октябре не начались, так что о реальных успехах нового Thar мы узнаем позднее. Возможно, результаты испытаний Global NCAP побудят некоторых индийцев отказаться от покупки Thar, поскольку модель выступила на тестах, мягко говоря, неидеально.

Даже в топовой комплектации Mahindra Thar имеет всего две фронтальные подушки безопасности, а в базовой нет ESP – только ABS. Программа Global NCAP предусматривает всего один краш-тест: фронтальный удар на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным перекрытием стороны водителя (из современной программы Euro NCAP этот краш-тест, к слову, уже исключён как устаревший). Боковой удар о деформируемый барьер на скорости 50 км/ч — опция для производителя для достижения максимального 5-звёздного рейтинга за защиту взрослых, но такой рейтинг ставится только при успешном прохождении обоих краш-тестов. Увы, фронтальный удар Mahindra Thar выдержал не вполне успешно, а потому боковой краш-тест, с которым Thar справился хорошо, ему не помог — итого только 4 звезды за защиту взрослых, да и то с оговорками.



В протоколе сказано, что кузов Thar в районе пола повёл себя нестабильно и не в состоянии противостоять дополнительным нагрузкам, которые могут возникнуть при аварии. Защита ног была оценена как пограничная (оранжевый цвет), поскольку существует риск травм при контакте с выступающими твёрдыми элементами передней панели. Тем не менее на фоне других моделей для индийского рынка (например, Kia Seltos) Thar выступил в этом краш-тесте неплохо и даже удостоился похвалы от экспертов Global NCAP. Защита детей также была оценена на 4 звезды.



Кроме того Global NCAP испытал предусмотренную для Mahindra Thar систему ESP. Euro NCAP от тестов ESP (и аналогов с другими аббревиатурами) давно отказался, так как с 2014 года она вошла в базовую комплектацию всех новых автомобилей в Европе, но Индия в этом смысле сильно отстаёт. Более того, как показала практика, даже с ESP Mahindra Thar проходит переставку отвратительно, рискуя «сделать уши». В одной из попыток, судя по видео, зафиксирован отрыв двух колёс от дороги по левому борту при попытке водителя вернуться в коридор. Вдобавок Thar сильно «козлит» при активной рулёжке, что вносит дополнительные переменные в и без того нестабильное поведение. Эксперты Global NCAP рекомендовали производителю поработать над настройками шасси, в нынешнем виде оно плохо приспособлено для езды по асфальту.

