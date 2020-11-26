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  • Mahindra Thar на испытаниях Global NCAP: риск травмирования ног и жуткая управляемость

Mahindra Thar на испытаниях Global NCAP: риск травмирования ног и жуткая управляемость

26.11.2020 106 0 0

Копирующий эстетику Jeep индийский внедорожник Mahindra Thar нового поколения вызвал большой ажиотаж на домашнем рынке, но так ли он безопасен, как обещают рекламные буклеты? Комитет Global NCAP дал ответ на этот вопрос.

 

Новый Mahindra Thar дебютировал в августе этого года, продажи стартовали в октябре, но по факту модель на рынок не вышла, в октябрьской статистике по Индии её нет, то есть пока что Mahindra собирает заказы, а отгрузки «живых» машин клиентам в октябре не начались, так что о реальных успехах нового Thar мы узнаем позднее. Возможно, результаты испытаний Global NCAP побудят некоторых индийцев отказаться от покупки Thar, поскольку модель выступила на тестах, мягко говоря, неидеально.

Даже в топовой комплектации Mahindra Thar имеет всего две фронтальные подушки безопасности, а в базовой нет ESP – только ABS. Программа Global NCAP предусматривает всего один краш-тест: фронтальный удар на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным перекрытием стороны водителя (из современной программы Euro NCAP этот краш-тест, к слову, уже исключён как устаревший). Боковой удар о деформируемый барьер на скорости 50 км/ч — опция для производителя для достижения максимального 5-звёздного рейтинга за защиту взрослых, но такой рейтинг ставится только при успешном прохождении обоих краш-тестов. Увы, фронтальный удар Mahindra Thar выдержал не вполне успешно, а потому боковой краш-тест, с которым Thar справился хорошо, ему не помог — итого только 4 звезды за защиту взрослых, да и то с оговорками.

В протоколе сказано, что кузов Thar в районе пола повёл себя нестабильно и не в состоянии противостоять дополнительным нагрузкам, которые могут возникнуть при аварии. Защита ног была оценена как пограничная (оранжевый цвет), поскольку существует риск травм при контакте с выступающими твёрдыми элементами передней панели. Тем не менее на фоне других моделей для индийского рынка (например, Kia Seltos) Thar выступил в этом краш-тесте неплохо и даже удостоился похвалы от экспертов Global NCAP. Защита детей также была оценена на 4 звезды.

Кроме того Global NCAP испытал предусмотренную для Mahindra Thar систему ESP. Euro NCAP от тестов ESP (и аналогов с другими аббревиатурами) давно отказался, так как с 2014 года она вошла в базовую комплектацию всех новых автомобилей в Европе, но Индия в этом смысле сильно отстаёт. Более того, как показала практика, даже с ESP Mahindra Thar проходит переставку отвратительно, рискуя «сделать уши». В одной из попыток, судя по видео, зафиксирован отрыв двух колёс от дороги по левому борту при попытке водителя вернуться в коридор. Вдобавок Thar сильно «козлит» при активной рулёжке, что вносит дополнительные переменные в и без того нестабильное поведение. Эксперты Global NCAP рекомендовали производителю поработать над настройками шасси, в нынешнем виде оно плохо приспособлено для езды по асфальту.

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