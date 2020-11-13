Индийский Kia Seltos в краш-тесте Global NCAP: ещё хуже, чем австралийский вариант

В конце прошлого года кроссовер Kia Seltos проходил испытания на безопасность по австралийской программе ANCAP, которая повторяет современную и довольно сложную программу Euro NCAP. В Global NCAP программа сильно проще и состоит из единственного фронтального краш-тест о деформируемый барьер на скорости 64 км/ч. Но и машины, что попадают на тесты Global NCAP, как правило, проще, чем те, что продаются на рынках с высокими требованиями к безопасности. Индийский Kia Seltos — наглядное тому подтверждение.

В австралийских испытаниях Kia Seltos заработал пять звёзд итогового рейтинга благодаря хорошему оснащению системами активной безопасности. При этом с краш-тестами корейский кроссовер справился неважно, обнаружив слабую защиту ног и области таза водителя при фронтальных ударах. Боковой удар о столб австралийский Seltos тоже выдержал на грани допустимого.

Индийский Seltos имеет в базовой комплектации всего две подушки безопасности и довольно-таки слабый кузов, структуру которого эксперты Global NCAP оценили как нестабильную. Сильная деформация пола при ударе грозит тяжёлыми травмами ступням и правой голени водителя — слабый, коричневый уровень защиты. Защита коленей и бёдер водителя и переднего пассажира оценена как пограничная (оранжевый цвет) из-за риска контакта с жёсткими элементами передней панели. Нагрузки на грудь водителя тоже пограничного, оранжевого уровня — возможны переломы рёбер. Итого всего три звезды из пяти за защиту взрослых.

Kia Seltos

За защиту детей индийский Kia Seltos получил всего две звезды из пяти: у него нет креплений Isofix, из-за чего манекенов, имитирующих детей, мотало по салону (детские кресла удерживали взрослы ремни безопасности). Но если датчики «полуторагодовалой» куклы не зафиксировали опасных нагрузок, то «трёхлетний» манекен получил смертельно опасный (красный уровень нагрузок) удар по голове при контакте с обшивкой салона.



Добавим, что Kia Seltos — самый популярный кроссовер в Индии: по итогам первых трёх кварталов этого года продано 73 219 шт. (данные с ресурса BestSellingCarsBlog).



В рамках последней сессии испытаний Global NCAP разбил ещё две неизвестные в РФ, но весьма свежие и популярные в Индии модели: маленькие кроссовер Maruti Suzuki S-Presso и хэтчбек Hyundai Grand i10 Nios (с января по сентябрь этого года продано 43 273 и 56 728 шт. соответственно).



S-Presso с его единственной подушкой безопасности — это полная катастрофа: из-за смертельного уровня нагрузок на водителя и переднего пассажира он не получил ни одной звезды за защиту взрослых и порицание со стороны Алехандро Фураса, генерального секретаря Global NCAP. Ситуация с детьми примерно такая же, как у Селтоса, — две звезды.

Maruti Suzuki S-Presso

Maruti Suzuki S-Presso

У Hyundai Grand i10 Nios с двумя подушками картина чуть получше, но в целом всё равно плохая: две звезды за защиту взрослых и две звезды за защиту детей. Красного уровня нагрузок «взрослые» манекены не зафиксировали, но коричневые и оранжевые сулят серьёзные травмы.



Hyundai Grand i10 Nios

Hyundai Grand i10 Nios

Вывод не оригинален: индийский автопром давно и отчаянно нуждается в улучшении стандартов безопасности. Но их улучшение повлечёт удорожание машин, а этого в Индии, видимо, никто не хочет.